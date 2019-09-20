Pankreas Kanseri: Hızlı İlerleyen Sinsi Bir Kanser Türü

Pankreas kanserinde sık görülen bulgular;

*Sırttan karının üst kısmına doğru yayılan ağrı

*İştah azalması ve kilo kaybı

*Depresyon

*Şeker hastalığının ortaya çıkması

*Bacaklarda daha belirgin olmak üzere kan damarlarında pıhtılar gelişmesi

*Halsizlik

*Ciltte sararma, gözlerin sararma

*Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, yana yatınca ağrı ve nefes darlığı

*Yürürken sendeleme, çift görme, baş ağrısı, sara nöbeti geçirmek

*Yatınca daha belirginleşen sırt, kalça veya bel ağrısı

*Kansızlık

Diğer daha nadir görülen bulgular

şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın pankreas ve çevresinde oluşturduğu baskıdan kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile gelişebilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan bazıları kolayca düzeltilebilen kanser dışı rahatsızlıklarda görülebildiği gibi bazıları ise sadece bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Pankreas kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi, hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur. Hastalığın oluşumunda riski arttıran bazı faktörler şöyledir;

*Pankreasın kronik iltihaplanması

*Şeker hastalığı

*Ailede genetik olduğu bilinen bazı kanser türlerinin olması (ÖRN: Lynch sendromu veya ailesel atipik cilt kanseri sendromu olanlar gibi)

*Ailede başka bireylerde pankreas kanseri olması

*Sigara

*Şişmanlık

*Kötü beslenme

Pankreas kanseri tanısı ile gelen hastalarda tedavi, onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alarak belirlenmektedir, ancak çok genel bir şekilde pankreas kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; erken evre pankreas kanserinde ana tedavi cerrahidir. Cerrahi sonrası yüksek nüks riski olanlarda kemoterapi ve bazen ilave radyoterapi nüks riskini azaltmak için kullanılabilir. İleri evre hastalıkta tedavi temel olarak ilaç tedavileri ile yapılır. En sık kullanılan ilaçlar kemoterapi ilaçlaıdır. Ayrıca özel durumlarda immünoterapi ve küçük moleküllü akıllı ilaçlar ile tedavi de yapılabilir.

Pankreas kanserlerinde beslenme, egzersiz ve uyku düzeni konusunda onkoloğunuzdan muhakkak bilgi alınız. Ayrıca diğer kenser türlerinde olduğu gibi, fitoterapi uzmanı onkoloğunuzdan, bitkisel tedavi konusunda da destek almanızı öneirrim.

Hepinizin sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmiz dileklerimle.