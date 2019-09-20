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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriHakan Karagöl Pankreas Kanseri: Hızlı İlerleyen Sinsi Bir Kanser Türü
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Hakan Karagöl>Pankreas Kanseri: Hızlı İlerleyen Sinsi Bir Kanser Türü
Mahmure
20.09.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Pankreas Kanseri: Hızlı İlerleyen Sinsi Bir Kanser Türü

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Pankreas Kanseri: Hızlı İlerleyen Sinsi Bir Kanser Türü

"Pankreas kanseri, son yıllarda daha sık görülmeye başlanan kanser türlerinden biridir. Bu hastalık bazı hastalarda erken evrede bulgu verirken, daha sık olarak ileri evrede hasta tarafından hissedilebilmektedir."

Pankreas kanserinde sık görülen bulgular;

*Sırttan karının üst kısmına doğru yayılan ağrı
*İştah azalması ve kilo kaybı
*Depresyon
*Şeker hastalığının ortaya çıkması
*Bacaklarda daha belirgin olmak üzere kan damarlarında pıhtılar gelişmesi
*Halsizlik
*Ciltte sararma, gözlerin sararma
*Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, yana yatınca ağrı ve nefes darlığı
*Yürürken sendeleme, çift görme, baş ağrısı, sara nöbeti geçirmek
*Yatınca daha belirginleşen sırt, kalça veya bel ağrısı
*Kansızlık

Diğer daha nadir görülen bulgular

şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın pankreas ve çevresinde oluşturduğu baskıdan kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile gelişebilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan bazıları kolayca düzeltilebilen kanser dışı rahatsızlıklarda görülebildiği gibi bazıları ise sadece bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Pankreas kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi, hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek  zordur. Hastalığın oluşumunda riski arttıran bazı faktörler şöyledir;

*Pankreasın kronik iltihaplanması
*Şeker hastalığı
*Ailede genetik olduğu bilinen bazı kanser türlerinin olması (ÖRN: Lynch sendromu veya ailesel atipik cilt kanseri sendromu olanlar gibi)
*Ailede başka bireylerde pankreas kanseri olması
*Sigara
*Şişmanlık
*Kötü beslenme

Pankreas kanseri tanısı ile gelen hastalarda tedavi, onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alarak belirlenmektedir, ancak çok genel bir şekilde pankreas kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; erken evre pankreas kanserinde ana tedavi cerrahidir. Cerrahi sonrası yüksek nüks riski olanlarda kemoterapi ve bazen ilave radyoterapi nüks riskini azaltmak için kullanılabilir. İleri evre hastalıkta tedavi temel olarak ilaç tedavileri ile yapılır. En sık kullanılan ilaçlar kemoterapi ilaçlaıdır. Ayrıca özel durumlarda immünoterapi ve küçük moleküllü akıllı ilaçlar ile tedavi de  yapılabilir.

Pankreas kanserlerinde beslenme, egzersiz ve uyku düzeni konusunda onkoloğunuzdan muhakkak bilgi alınız. Ayrıca diğer kenser türlerinde olduğu gibi, fitoterapi uzmanı onkoloğunuzdan, bitkisel tedavi konusunda da destek almanızı öneirrim.

Hepinizin sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmiz dileklerimle.

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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