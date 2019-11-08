Nadir Görülen Bir Kanser Türü: İnce Barsak Kanseri
"İnce barsak kanseri nadir görülen kanser türlerinden olup, bazen erken evrede bulgu verir iken, bazen ancak ileri evrede hasta tarafından hissedilebilmektedir."
İnce barsak kanserlerinde sık görülen bulgular;
1- Karında ele gelen kitle
2- Kanlı gayta yapma,
3- Kan kusma
4- Karında şişlik ve ağrı
5- Karında su birikmesi
6- Öksürük
7- Balgam çıkarma
8- Balgamda kan gelmesi
9- Nefes darlığı
10 -Yana yatınca ağrı veya nefes darlığı gelişmesi
11- Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacakta kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme
12- Yatınca daha belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı
13- Kansızlık
14- Sarılık
15- Kilo kaybı
16- Aşırı halsizlik
17- Diğer daha nadir görülen bulgular
şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın ince barsakta oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın ince barsak dışındaki organlara yayılması veya başka organa yayılmadan kana salgıladığı bazı maddelerle oluşan bulgular (Paraneoplastik sendrom) şeklindedir. Yukarıda belirtilen bulgulardan bazıları kolayca düzelen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi bazıları ise bu hastalığa özgü özellikler.
İnce barsak kanserinin nedenleri incelendiğinde, tüm kanserlerde olduğu gibi kesin nedeni belirlemek zordur. İnce barsak kanseri gelişme riskini arttıran bazı faktörler şöyledir;
1- Crohn Hastalığı denilen romatizmal barsak hatalığının olması
2- Çöliak Hastalığı denilen glutenli besin ile beslenme ile aktive olan barsak hastalığı olması
3- Ailesel barsak polipi hastalığı denilen; barsakta 100’den fazla polip varlığı ile seyreden hastalık olması
Güncel onkolojik yaklaşımda ince barsak kanseri tedavisi, onkoloji doktoru tarafından bu tanı ile başvuran hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ancak, çok genel bir şekilde özetleyecek olursak, ince barsak kanserlerinde tedavi yöntemi erken evrede cerrahi ile kanserli bölgenin çıkarılması şeklindedir. Bazı erken evre hastalığı olan hastalarda, cerrahi sonrası hastalık tekrarı riskini azaltmak için koruyucu kemoterapi uygulaması yapılabilmektedir. İleri evre ince barsak kanserinde ise temel tedavi kemoterapi ile olmaktadır.
İnce barsak kanserinde beslenme ve egzersiz tedavi dönemi ve sonrasında muhakkak dikkat edilmesi gereken konulardır. Bu konularda onkoloğunuzdan bilgi almayı unutmayınız.
Fitoterapi (Bitkiler ile tedavi) temel tedavilere destek amaçlı ince barsak kanserinde kullanılabilir. Ancak, ilaç etkileşimleri gibi hem tedavi başarısını azaltabilecek hem de yan etkileri arttırabilecek sorunlar nedeniyle, bitkisel tedavilerin fitoterapi uzmanı bir onkolog tarafından yapılması uygun olacaktır.
Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle.
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