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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriHakan Karagöl Nadir Görülen Bir Kanser Türü: İnce Barsak Kanseri
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Hakan Karagöl>Nadir Görülen Bir Kanser Türü: İnce Barsak Kanseri
Mahmure
08.11.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Nadir Görülen Bir Kanser Türü: İnce Barsak Kanseri

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Nadir Görülen Bir Kanser Türü: İnce Barsak Kanseri

"İnce barsak kanseri nadir görülen kanser türlerinden olup, bazen erken evrede bulgu verir iken, bazen ancak ileri evrede hasta tarafından hissedilebilmektedir."

İnce barsak kanserlerinde sık görülen bulgular;

1- Karında ele gelen kitle

2- Kanlı gayta yapma,

3- Kan kusma

4- Karında şişlik ve ağrı

5- Karında su birikmesi

6- Öksürük

7- Balgam çıkarma

8- Balgamda kan gelmesi

9- Nefes darlığı

10 -Yana yatınca ağrı veya nefes darlığı gelişmesi

11- Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacakta kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme

12- Yatınca daha belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı

13- Kansızlık

14- Sarılık

15- Kilo kaybı

16- Aşırı halsizlik

17- Diğer daha nadir görülen bulgular

şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın ince barsakta oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın ince barsak dışındaki organlara yayılması veya başka organa yayılmadan kana salgıladığı bazı maddelerle oluşan bulgular (Paraneoplastik sendrom) şeklindedir. Yukarıda belirtilen bulgulardan bazıları kolayca düzelen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi bazıları ise bu hastalığa özgü özellikler.

İnce barsak kanserinin nedenleri incelendiğinde, tüm kanserlerde olduğu gibi kesin nedeni belirlemek zordur. İnce barsak kanseri gelişme riskini arttıran bazı faktörler şöyledir;

1- Crohn Hastalığı denilen romatizmal barsak hatalığının olması

2- Çöliak Hastalığı denilen glutenli besin ile beslenme ile aktive olan barsak hastalığı olması

3- Ailesel barsak polipi hastalığı denilen; barsakta 100’den fazla polip varlığı ile seyreden hastalık olması

Güncel onkolojik yaklaşımda ince barsak kanseri tedavisi, onkoloji doktoru tarafından bu tanı ile başvuran hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ancak, çok genel bir şekilde özetleyecek olursak, ince barsak kanserlerinde tedavi yöntemi erken evrede cerrahi ile kanserli bölgenin çıkarılması şeklindedir. Bazı erken evre hastalığı olan hastalarda, cerrahi sonrası hastalık tekrarı riskini azaltmak için koruyucu kemoterapi uygulaması yapılabilmektedir. İleri evre ince barsak kanserinde ise temel tedavi kemoterapi ile olmaktadır.  

İnce barsak kanserinde beslenme ve egzersiz tedavi dönemi ve sonrasında muhakkak dikkat edilmesi gereken konulardır. Bu konularda onkoloğunuzdan bilgi almayı unutmayınız.

Fitoterapi (Bitkiler ile tedavi) temel tedavilere destek amaçlı ince barsak kanserinde kullanılabilir. Ancak, ilaç etkileşimleri gibi hem tedavi başarısını azaltabilecek hem de yan etkileri arttırabilecek sorunlar nedeniyle, bitkisel tedavilerin fitoterapi uzmanı bir onkolog tarafından yapılması uygun olacaktır.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle.

Instagram: prof.dr.hakankaragol

Twitter: DrHakanKaragol

Facebook: Prof.Dr.HakanKaragol

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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