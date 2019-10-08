Mide Kanserinde Sık Görülen Belirtiler
"Mide kanseri sık görülen diğer bir kanser türüdür. Türkiye'de, Asya ülkelerine göre daha az, ancak batı ülkelerine göre daha sık oranda mide kanserleri görülmektedir. Büyük çoğunluğunda nedenleri bilinememekle birlikte, bazı ailelerde ailevi yatkınlık olduğu da görülmektedir. Hastalık çoğunlukla erken evrede yakalanır."
Mide kanserlerinde sık görülen bulgular;
*Midenin olduğu bölgede ağrı
*Kan kusma
*Siyah dışkılama
*Dışkıda kan gelmesi
*Karında şişlik
*Karında su toplaması
*Sarılık
*Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, yan yatınca ağrı
*Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme
*Yatınca belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı
*Kilo kaybı
*Aşırı halsizlik
*Diğer daha nadir görülen bulgular şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın midede oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan bazıları kolayca düzeltilebilen kanser dışı rahatsızlıklarda görülebildiği gibi bazıları ise sadece bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.
Mide kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur. Hastalığın oluşumunda riski arttıran bazı faktörler şöyledir;
*Çok tuzlu tüketmek
*Mangalda yanlış pişirme ile çok dumana maruz kalmış yiyecekleri fazla tüketmek
*Sebze ve meyveleri az tüketmek
*Üzerinde mantarın ürediği ve böylece üzerinde aflatoksin oluşmuş (rutubette beklemiş kırmızı biber, kuru incir, kuru yemiş gibi) gıdaların fazla tüketilmesi
*Ailede mide kanseri öyküsü olması
*Sigara kullanımı
*Midede poliplerin olması
Mide kanseri tanısı ile gelen hastalarda tedavi, onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektir. Ancak, çok genel bir şekilde mide kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; Erken evre hastalıkta cerrahi temel tedavi yaklaşımıdır. Ancak bazı erken evre hastalarda cerrahi öncesi kemoterapi uygulamaları da cerrahi başarısını arttırmak için kullanılabilmektedir. Cerrahi sonrası nüks riski hesaplamasına göre bazı hastalarda ilave koruyucu kemoterapi ve radyoterapi 5 ay süreyle verilebilir. İleri evre hastalıkta ise tedavi ilaçlar ile olmaktadır. Kemoterapi, immünoterapi(aşı tedavisi) ilaçları, mide kanseri tedavisinde hastanın özelliklerine göre kullanılan ilaçlardır .
Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mide kanserinde de beslenme ve egzersiz önemli tamamlayıcı unsurlar olup onkologunuzdan muhakkak bu konularda bilgi alınız.
Mide kanserinde fitoterapi(Bitkisel tedaviler) tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır. Ancak etki, yan etki ve ilaç etkileşimleri konusu tüm diğer fitoterpi uygulamalarında olduğu gibi hayati önem arzetmekte olup, mide kanserinde kullanılacak bitkisel tedaviler konusunda fitoterapi uzmanı olan onkoloji doktorundan bilgi alınız.
Hepinizin sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz dileklerimle.
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