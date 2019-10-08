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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Hakan Karagöl>Mide Kanserinde Sık Görülen Belirtiler
Mahmure
08.10.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Mide Kanserinde Sık Görülen Belirtiler

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Mide Kanserinde Sık Görülen Belirtiler

"Mide kanseri sık görülen diğer bir kanser türüdür. Türkiye'de, Asya ülkelerine göre daha az, ancak batı ülkelerine göre daha sık oranda mide kanserleri görülmektedir. Büyük çoğunluğunda nedenleri bilinememekle birlikte, bazı ailelerde ailevi yatkınlık olduğu da görülmektedir. Hastalık çoğunlukla erken evrede yakalanır."

Mide kanserlerinde sık görülen bulgular;

*Midenin olduğu bölgede ağrı
*Kan kusma
*Siyah dışkılama
*Dışkıda kan gelmesi
*Karında şişlik
*Karında su toplaması
*Sarılık
*Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, yan yatınca ağrı
*Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme
*Yatınca belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı
*Kilo kaybı
*Aşırı halsizlik
*Diğer daha nadir görülen bulgular şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın midede oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan bazıları kolayca düzeltilebilen kanser dışı rahatsızlıklarda görülebildiği gibi bazıları ise sadece bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Mide kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur. Hastalığın oluşumunda riski arttıran bazı faktörler şöyledir;

*Çok tuzlu tüketmek
*Mangalda yanlış pişirme ile çok dumana maruz kalmış yiyecekleri fazla tüketmek
*Sebze ve meyveleri az tüketmek
*Üzerinde mantarın ürediği ve böylece üzerinde aflatoksin oluşmuş (rutubette beklemiş kırmızı biber, kuru incir, kuru yemiş gibi) gıdaların fazla tüketilmesi
*Ailede mide kanseri öyküsü olması
*Sigara kullanımı
*Midede poliplerin olması

Mide kanseri tanısı ile gelen hastalarda tedavi, onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektir. Ancak, çok genel bir şekilde mide kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; Erken evre hastalıkta cerrahi temel tedavi yaklaşımıdır. Ancak bazı erken evre hastalarda cerrahi öncesi kemoterapi uygulamaları da cerrahi başarısını arttırmak için kullanılabilmektedir. Cerrahi sonrası nüks riski hesaplamasına göre bazı hastalarda ilave koruyucu kemoterapi ve radyoterapi 5 ay süreyle verilebilir. İleri evre hastalıkta ise tedavi ilaçlar ile olmaktadır. Kemoterapi, immünoterapi(aşı tedavisi) ilaçları, mide kanseri tedavisinde hastanın özelliklerine göre kullanılan ilaçlardır .

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mide kanserinde de beslenme ve egzersiz önemli tamamlayıcı unsurlar olup onkologunuzdan muhakkak bu konularda bilgi alınız.

Mide kanserinde fitoterapi(Bitkisel tedaviler) tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır. Ancak etki, yan etki ve ilaç etkileşimleri konusu tüm diğer fitoterpi uygulamalarında olduğu gibi hayati önem arzetmekte olup,  mide kanserinde kullanılacak bitkisel tedaviler konusunda fitoterapi uzmanı olan onkoloji doktorundan bilgi alınız. 

Hepinizin sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz dileklerimle.

Instagram: prof.dr.hakankaragol

Twitter: DrHakanKaragol

Facebook: Prof.Dr.HakanKaragol

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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