Kemoterapiye Bağlı Saç Dökülmesi Her Zaman Olur mu?

Kemoterapiye bağlı saç dökülmesi geçici bir yan etki olup tekrar saçların tam olarak çıkması 3- 6 ay süresinde olmaktadır. Bazı hastalarda saç daha gür ve biraz farklı renkte çıkabilir. Ancak zamanla eski halini alacaktır.

Kemoterapi ilaçları, hızlı çoğalan kanser hücreleri üzerine etkilidirler. Ancak, sadece kanser hücrelerine değil, hızlı bölünen saç kökü hücreleri, kan hücreleri gibi sağlıklı hücrelere de etkileri olur. Kan dolaşımıyla saç kökü hücrelerine gelen kemoterapi ilacı, bu hücrelerde hasarlanma yaptığından saçlarda dökülme olur. İlacın etkisi geçince, hücreler tekrar yenilenerek saç üretmeye başlarlar.

Kemoterapi ile oluşan saç dökülmesinin önlenmesinde en sık tercih edilen yöntem, saç soğutma başlıklarıdır. Kemoterapiye başlamadan 1 saat önce saçlı bölgeye yerleştirilen soğutma başlığı ile soğutma başlar, işlem kemoterapi verildiği sürede ve tedavi tamamlandıktan sonraki 1 saat daha devam eder. İşlemin çalışma mekanizması saçlı deriye gelen kan akımını azaltarak, saç kökü hücrelerini etkileyen kemoterapinin miktarının azaltılması ve böylece saç kökü hücrelerinin ilaçtan etkilenmesini önlemektir. Bu yöntem ile saçların dökülmesinin önleneceğinin garantisi yoktur. Verilen kemoterapi türü, dozu, hastanın kendine ait yapısal özelliklerine bağlı olarak tamamen korunma olabileceği gibi kısmi dökülme de soğutma işlemine rağmen olabilir. Ayrıca saç soğutma başlıklarına bağlı; baş ağrısı, boyun ağrısı, sinüzit gelişimi veya sinüzit alevlenmesi olabilir. Lösemi gibi bazı kanser türlerinde uygulanması sakıncalıdır.

Minoxidil isimli bir ilacın %2’lik kremlerinin saça sürülmesi ile kemoterapiya bağlı saç dökülmesini azalttığı ve dökülen saçların hızla çıkmasını sağladığı belirlenmiştir. Ancak etkinliğinin nispeten az olması, follikülit denilen saç kökü iltahabı, %40 oranında yüzde tüylenme yapması gibi yan etkileri nedeniyle yaygın kullanıma girmemiştir.

Kemoterapiye başlamadan saçların kısaltılması, saçların sert değil de yumuşak bir tarakla fırçalanması dökülmeyi azaltıcı etkisi olacak diğer uygulamalardır.

Hepinizin sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz dileklerimle.