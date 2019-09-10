Türkiye’nin En Güzel Denizi Nerede Sizce?

Bence Kaş, Adrasan ve Fethiye’de… Bugün sizlerle çok yakın zamanda yapmış olduğum Kaş gezimi tüm detaylarıyla paylaşacağım.

Haritada küçük ama gezmek için çok büyük bir yerdir Kaş. Keşfedilecek pek çok sayıda güzel plaja, yanı başında yer alan antik kentlere, doğal güzelliklere, tekne turlarıyla gezilebilecek harika rotalara, dalış yapmak için en elverişli ve en muhteşem su altı dünyasına sahip olan aynı zamanda yeme içme konusunda da çok çeşitli ve güzel mekan seçeneklerini bulunan şirin bir beldemizdir..

Kaş ve çevresinde gezilecek yerleri kısaca özetlersem hem genel bir fikir edinmek hem de zamanlama açısından da size çok faydalı olacağını düşünüyorum.

Kaputaş Plajı, Hidayet’in Koyu, Derya Beach, İnce Boğaz, Limanağzı, Büyük Çakıl ve Küçük Çakıl Plajları Kaş’ın olmazsa olmazları. Buraları görmeli ve denize girmelisiniz. Patara Kum Tepesi’ne gidip sanki çöldeymişsiniz izlenimi veren ortamında nefis gün batımı fotoğrafları çekmelisiniz. Çukurbağ Yarımadasını gezebilir, tercihen orada bir otelde konaklayabilirsiniz. Kaş’a çok yakın bir konumda bulunan Yunanistan’ın Meis Adası’na günü birlik bir gezi planlayabilirsiniz. Buralara kadar gelmişken vaktiniz ve ilginiz var ise mutlaka bir su altı dalış deneyimi yaşamalısınız. Yakın civarda gezilecek diğer önemli yerler olan Saklıkent Kanyonu’na gidebilir, Kekova tekne turlarından birine katılabilir, Demre ve Xanthos Antik kentini ziyaret edebilirsiniz.

Kaputaş Plajı

Kaş’ta beni en çok etkileyen yer Akdeniz’in en değerli plajlarından biri olan ve dünyanın en çekici plajları arasında gösterilen Kaputaş Plajı idi. Kaş ile Kalkan’ı bağlayan virajlı ama şahane manzaralı bir yolun üzerinde bulunuyor. Kalkan’a 7 km mesafede yer alan plaja 200 basamaklı uzun bir merdivenle iniliyor. Plajın turkuaz denizinin sırrı ise yer altı suyunun kıyıdaki kumlar arasından süzülmesi. Aynı sebeple dalgalı ve serin bir denize sahip olan plaj, kumunun altın sarısı rengiyle, mavinin tonlarının mükemmel bir uyum sağlıyor.

Mavi Mağara

Kaputaş Plajı yakınlarında Kaş’a 18 kilometre mesafede yer alan ve 1972’de bulunan Mavi Mağara da görülmeye değer bir güzellik. Bir zamanlar foklara ev sahipliği yapan mağara, 50 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 15 metre yüksekliğe sahip. Mağaranın girişi dar olduğundan deniz dibinden yansıyan güneş ışıkları, içeride muazzam ışık oyunları oluşturuyor. Kaş’tan hareket eden tekne turları ile ziyaret edebilirsiniz.

Büyük Çakıl Plajı

Kayalıklarından çıkan tatlı su kaynağıyla ünlü olan Büyük Çakıl plajına Kaş merkezinden kalkan minibüslerle ulaşılabiliyor. Tatlı su kaynağı sayesinde daha az tuzlu bir denize sahip. Tüm gününüzü geçirmenize olanak sağlayan tesisler de plaj boyunda yan yana sıralanmış.

Küçük Çakıl Plajı

Kaş merkezden 5 dakikalık bir yürüme mesafesinde bulunan, halka açık ve küçük bir plaj.

Liman Ağzı

Kaş merkezinden yarım saate bir kalkan teknelerle 15 dakikada ulaşabileceğiniz Liman Ağzı, kayalıklardan denize girmek istemeyenler için harika bir alternatif. Plajda yine pek çok tesis bulunuyor. Burada denize girdikten sonra Antik Likya Yolu’nda yürüyüş yapabilir, yol üzerinde yer alan Sebeda antik Kenti’ni gezebilirsiniz. Liman Ağzına yakınlarında yer alan Hıdırellez Mağarası da görülmeğe değer yerlerden.

İnceboğaz Plajı

İnceboğaz Plajı Çukurbağ Yarımadası yolunun en dar noktasında, Bucak Denizi’ne bakan koyda yer alıyor. Su sıcaklığı daha yüksek, deniz durgun ve dingin. O yüzden bahar aylarında bile burada rahatlıkla denize girebiliyorsunuz.

Kekova

Kekova; Simena (Kale) ve Teimiusa (Üçağız) köylerinin karşısında uzanan ince uzun bir ada. Hem Antalya’nın hem de tüm Akdeniz kıyılarının en temiz denizine sahip doğal sit alanı olarak koruma altına alınmış bir bölge.

Teimiusa ve Simena’yı Akdeniz’e karşı koruyan, denizcilerin sığınak yeri, gemi inşa ve onarım merkezi olarak kullanılan Kekova’nın kuzeybatı kıyılarındaki Batık Kent olarak adlandırılan kalıntılar, MÖ. 5. yüzyıldan bu yana ticari ve askeri üs olarak kullanıldığını gösteriyor.

Türkiye’nin tek batık kentinin yer aldığı Kekova aynı zamanda Türkiye’nin en iyi dalış rotaları arasında yer alıyor. Kara yoluyla ulaşım olmadığı için Kaş merkezden her gün hareket eden teknelerle gidebilirsiniz.

Xanthos Antik Kenti

Kaş’ın en büyük antik kenti olan ve Kınık’ın Eşen Çayı kenarındaki bir tepede yer alan Xanthos Antik Kenti, Likçe yazıtlarda adı Arnna olarak geçen ve arkeolojik önemi yanında halkının bağımsızlık tutkusu ile de ünlü bir kent. Xanthosluların Pers ve Roma iç savaşlarında kuşatıldıklarında toplu intihar saldırılarında bulundukları biliniyor. Fethiye-Kaş karayolunun yetmişinci kilometresinde yer alan ve Likya uygarlığının en eski yerleşim yeri olan Xanthos’un geçmişi, MÖ. 7. yüzyıla dek uzanıyor. Dikme lahitler, ev tipi mezarlar, anıtlar, kabartmalar ile Likçe’nin en önemli belgesi niteliğindeki Yazıtlı Dikme Mezar’ın bulunduğu kent, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olmakla birlikte buradan çıkarılan pek çok eser British Museum’da sergileniyor.

Demre Antik Kent

‘’Likya uygarlığının önemli şehirlerinden biri olan Demre, bilinen tarihiyle MÖ 3. yüzyıla dek uzanan, Bizans döneminde Myra ismiyle önemli bir idari ve dini merkez olan bölge. Kaş’a 40 kilometre uzaklıkta yer alan Demre’de, Myra’nın arkasında yükselen kayalara oyularak yapılan mezarlar kabartma ve yazılarla süslenmiş. Ancak buradaki en önemli yapı toprak seviyesinin yedi metre altında bulunan St. Nicholaus Kilisesi. Myra’da 4. yüzyılda piskopos olarak görev yapan ve Noel Baba olarak da bilinen Nicholaus her yıl Aralık ayının altısında burada etkinliklerle anılıyor. St. Nicholaus’ın ölümünden sonra bu kilisede yattığı ve daha sonra kemiklerinin İtalyan denizciler tarafından Bari’ye götürüldüğüne inanılıyor.’’ (alıntıdır)

Saklıkent Kanyon

Kaş’ın doğa harikası oluşumu olan Saklıkent Kanyonu

Fethiye ve Kaş arasında doğal bir sınır oluşturuyor. Kaş merkeze 60 kilometre mesafede yer alan Milli Park statüsündeki Saklıkent Kanyonu Türkiye’nin en uzun kanyonu. 1996’dan beri koruma altında bulunuyor. Kınık’ın Eşen Çayı’nın bir kolu olan çok güçlü akan buz gibi suya sahip Karaçay’ın oluşturduğu kanyon, 18 kilometre uzunluğa sahip. Rafting, trekking, jeep safari gibi doğa sporları da yapılıyor.

Kalkan

Heredot’un dünyada yıldızlara en yakın yer olarak tanımladığı Kalkan, 1920’lere kadar Kalamaki adıyla anılan eski bir Rum yerleşimi. Şirin beyaz duvarlı evleri, harika denizi, yat limanı, birkaç kilometre içinde ulaşılabilen dağ ve köy yaşamı, teraslar üzerine kurulu restoranları ile Kalkan, kendine has, farklı ve bozulmamış bir tatil beldemiz. Kaliteli mekanlarda da ev sahipliği yapıyor. Kalkan’da neredeyse Türkler’den daha çok İngiliz ve Danimarkalı turistler tatil yapıyor. Kaş ile Kalkan arası arabayla yarım saat sürüyor.

Meis Adası

Yunanistan’a bağlı Meis Adası Yunanistan’ın ana karaya en uzak adalarından biri. Yerel nüfusu sadece dört yüz kişi. Meis Adası’na Kaş’tan kalkan feribotlarla yaklaşık 20 dakikada ulaşılıyor. Adaya giriş için schengen vizesi gerekiyor, adadan Rodos ve diğer Yunan adalarına uğrayan feribotlar kalkıyor.

Yeme İçme Mekan Önerileri:

‘’Müpptela Ocakbaşı’’: Çok iyi bir etçi, mezeleri de harika. Ocakbaşı konseptini sevenler için önereceğim lezzetli bir mekan.

‘’Zaika Ocakbaşı’’: Kaş’ın en popüler etçisi, ocakbaşı restoranı diyebilirim. Çok önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor çünkü yer bulmak kolay değil.

‘’Ruhi Bey’in Meyhanesi’’: Meze, Et, Balık ve Kahvaltı ile hizmet veren çok ilgi gören, sevilen bir mekan.

Meyhane konseptini sevenler için diğer önerilerim: ‘’Üzüm Kızı Meyhane’’, ‘’Tzatziki Meyhane’’, ‘’Şako Restaurant’’ ve ‘’Voyn Meyhane’’ olacaktır.

Hold and Bite: Sokak lezzetleriyle iddialı bir mekan. menüsünde lezzetli kaburga burger, hamburger, hot dog ve çeşitli sandviçler bulunan ve yeni açılmasına rağmen ilk günden beri çok iyi yorumlar alan başarılı bir işletme. Kaş’a yolunuz dişerse bir denemenizde fayda var bence...

Hamburger ve hot dog istanbul standartlarının üzerine, İstanbul’da yer alan ilk on mekan ile yarışacak düzeyde.

Dudu Mutfak: Kaş’ın en sevimli ve lezzetli kahvaltıcısı diyebilirim. Özellikle pişisine bayıldım. Mutlaka denemenizi öneririm.

L!apero: Kaş’ta çok farklı v e güzel bir Fransız restoranı. Akdeniz mutfağını sevenler için hoş bir seçenek.

Taşra Restaurant: Suna Sun Hotel’in içinde yer alan ve dışarıdan misafir kabul eden restoran çok güzel bir manzaraya sahip. Yemeklerde kullanılan tüm ürünler Manavgat’taki kendi çiftliklerinde yetiştiriliyormuş, sağlıklı ve organik besinlerle hizmet verme felsefesini büyük bir emek ve özenle Kaş’a taşımışlar. Yemekler de ortam da şahane…

Oburus Mamus: Vejetaryen ve vegan beslenenlere hitab eden bir mekan.

Bahçe Balık: İyi bir balıkçı olmakla beraber, tatlı ve keyifli bir mekan.

Dolphin Restaurant: Et, balık ve meze konusunda iddialı, hoş bir ortama sahip olan güzel bir restoran.

İlk fırt, Manu kokteyl bar, Gagarine gibi mekanları da beğeneceğinizi düşünüyorum.

Kalkan’dan da öneriler vermem gerekirse: Keyifli bir yemek için Salonika 1881, gece eğlenmek için Mojito Club (Kalkan civarın en kaliteli ve güzel gece klübü)

Kaş’ta konaklama için önerilerim:

Kaş’ta konakladığım Sunasun Hotel Türkiye’nin en berrak denizlerinden birine ev sahipliği yapan Kaş’ın Çukurbağ bölgesinde, yeşillikler içinde, huzurlu, dingin, sakin, tertemiz, ferah ve çok güzel dekore edilmiş harika bir butik otel. 12 odası bulunan otel sadece yetişkinlere özel konseptte yılın 12 ayı hizmet veriyor. Rahatlığı, konforu, uçsuz bucaksız masmavi deniz manzarası da cabası. Odalar oldukça geniş ve ferah tasarlanmış. Balkona çıktığınızda Çukurbağ Yarımadası’nı hemen ayaklarınızın altında hissediyorsunuz. Oda fiyatlarına kahvaltı dahil. Kahvaltısı da çok başarılı. Lokasyonu da çok iyi. Taksi ile Kaş merkezine 6-7 dk mesafede bulunuyor. Tesisin kendi sahili var, Kaş’ta pek çok otelde olduğu gibi sahili kayalık. Denize iskeleden giriliyor, suyu inanılmaz temiz ve benim gibi berrak. Sonsuzluk havuzu da var ve en güzel yanı havuz tuzlu su yani deniz suyuyla ile doldurulmuş.

Kaş İçin Diğer Otel Önerileri:

Blanca Hotel

Doria Beach Hotel

Amphora Hotel

Linda Beach Hotel

Nur Otel

Meis Exclusive Hotel

Blue View Suites

Kalkan için otel önerisi:

Fidanka Hotel

BERRAK TANGÜLÜ

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