Kaymaklı Afyonkarahisar Gezisi

Tatil arayışı içinde olanlar, ruhsal arınma, moral yükleme, enerji yükseltme ihtiyacı duyanlar, yeni yılda yenilenmek, 2020’ye sağlıkla, bakımla, kendini şımartarak girmek isteyenler için hoş bir seçenek olabilir Afyon Termal tesisleri. Bütçenize göre bölgenin en eski ve köklü tesisi olan İkbal Termal Tesisi veya en şık, modern, göz kamaştırıcı ve hizmet kalitesi yüksek olan Ng Afyon seçilmeli. Geçen sene İkbal’de konaklamıştım. Hem göze hem mideye hitab eden zengin yemek büfeleri, spa alanları, termal havuzları, aile hamamlarıyla çok keyifliydi. Bu sene termal kaplıcaları ile şifa saçan bu şehrin en iyi termal tesislerinden biri olan NG Afyon Wellness & Spa’da konakladım.

Otel hakkındaki ilk intibayı annemin ağzından naklen yazacağım: "Şık, kaliteli ve abartı yok. Arap otelleri gibi şatafatlı değil göz yormuyor ama hem gösterişli hem de klas bir yer, bu oteli çok beğendim" kendisi dünya üzerinde gezmedik yer bırakmamış birisidir. Daha ne diyeyim ki.

Ng Afyon’un 9500 m² alana kurulu spa ve wellness merkezinde; bayanlara özel, üzeri açılabilen yüzme havuzu; bay, bayan ve karma yüzme havuzları; özel derecelendirilmiş bay-bayan ayrı veya karma olarak ayrılmış termal havuzlar; Fin saunası, bio sauna, aromaterapi odası, Türk hamamları, tepideryum, şok duşları, macera duşları, kar çeşmesi, tekli masaj odaları, çiftli masaj odaları, Shiatsu-Thai masaj süiti, cilt bakım odaları, vücut bakım odaları, Ayurveda masaj odaları, soyunma odaları ve wellness’a dair herşey var.

Oralara kadar gitmişken kendinizi şımartmayı unutmayın. Endonezyalı masözlere Bali masajı yaptırın, size özel hamam, sauna, banyo ve termal havuz içeren aile odalarından tutun, kese ve köpük masajı, termal çamurla cilt bakımı yaptırın.

Otelin her öğün özenle sunduğu lezzetli yemeklerden yiyin. Ne de olsa yöreye özgü lezzetlerin hepsi sunuluyor, dışarıda aramanıza gerek kalmıyor. Bu soğukta üşenenlere sucukçu, kaymakçı, kadayıfçı dolaştmak zorunda bırakmıyor.

Gelelim Afyon’un en önemli özelliklerine:

Şifalı kaplıcaları, kaymağı, sucuğu, ekmek kadayıfı, sucuk döneri, haşhaşı, kaymaklı lokumu, yünü, Kızılay maden suyu ve benim favorim olan Avşar maden suyu ile tanınan Afyon mermer ve Traverten taşında dünyanın önde gelen üreticilerindendir ayrıca et, tavuk ve yumurta üretimiyle Türkiye et ve yumurta borsasına yön vermektedir ve en fazla termal yatak kapasitesine sahip ilimizdir.

Kurtuluş Savaşı’nın simge kentlerinden olan Afyonkarahisar; Eskişehir, Kütahya, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta ve Konya illerinin komşusudur. Ege Bölgesi’nin Akdeniz’e ve İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapısında yer alır.

İscehisar ilçesinden dünyanın en kaliteli beyaz mermeri çıkmaktadır. Efes Antik Tiyatro’da da Amerikadaki Beyaz Saraya'da kullanılmıştır. İsminden belli olduğu gibi haşhaşın ana vatanıdır. Patates ezmesi ilave edilen, 1 hafta dayanma süresi ile çok sevilen ve besleme değeri normal ekmeklerden daha yüksek olan Afyon ev ekmeği, Türkiye'nin her yerinde aranan ve tercih edilen değerli bir tatlı patates türü olan Sandıklı ve Şuhut Patatesi, Türkiye'nin besin değeri en yüksek kirazı olarak tescillenen ve her yıl festivalleri yapılan Napolyon kirazı, Türkiye'nin en kaliteli arpası, Afyon’un Bayat ilçesinde dokunan dünyaca ünlü Bayat Kök boya kilimi Afyon'u anlatan önemli unsurlardır…

Afyon'da nerede ne yenir?

İkbal’in patlıcan böreği, yöresel yemekleri, sucuğu ve vişneli ekmek kadayıfı, Aşçı Bacaksız’ın kuzu kebabı, Nur Lokantası’nın köftesi ve kaymaklı ekmek kadayıfı, Altınay’ın kaymaklı lokumu, Gamze Döner’in sucuk döneri döneri, Müstakbel Et&Kebap’ın Müstakbel Tava ve Müstakbel Sarma denilen kendilerine özgü et yemekleri, Ng Afyon’un sıcak Kütahya porseleni ile sofrada pişirerek servis ettiği Bonfile dilimleri muhakkak yenmesi gerekenler arasında.

Mercimekli bükme, haşhaşlı katmer, bulgur yemekleri, sakala çarpan çorbası, çullama köfte, ilibada dolması, sulu köfte, sırt dolması, göce tarhanası, nohut çöreği, göce köftesi ve tarhanası, Özbek pilavı, Afyon salatası ve şakşuka ise yöresel yemekler arasında yer alır.

Afyon’un Yöresel Lezzet Klasiği, ismini Atatürk’ün verdiği İKBAL

Afyon’un en eski ve köklü mekanı olan İkbal Lokantası1922’den beri Afyon’a özgü geleneksel yemekler sunan bir restoran. İlk adı Zümrüt’müş. 1934’te burada yemek yiyen Atatürk buraya Bahtı ve önü açık anlamına gelen İkbal ismininin konulmasını önermiş ve hemen değiştirmişler.

İki şubesi var. Biri hem termal otelin, hem kendi üretimi olan lokum, sucuk, kaymak gibi yöreye özgü ürünlerin satış ünitesinin hem de lokantasının yan yana bulunduğu Afium Outler ve Eğlence Merkezi ile iç içe bir konumda ve Afyon - İzmir Karayolu üzerinde bulunan dinlenme tesisi…

Vişneli ekmek kadayıfı muhakkak yenmeli, yöresel yemekler tadılmalı, sucuk, Afyon patatesli ve ekşi mayalı ekmeği, Afyon lokumu, kaymak gibi yöreye özgü ürünlerin alışverişi buradan yapılmalı. Ben eve dönerken tüm alışverişimi buradan yaptım.

İkbal’in diğer lokantası ise Afyon Merkez’de Uzun Çarşı içinde bulunan tarihi ve otantik bir mekan. Buranın duvarları Yıldız Saray’ından alınan büyük aynalar ve ipek halılarla bezenmiş. Meşhur Patlıcan Böreğinin yapımına gelince: Patlıcanlar soyuluyor yağda bütün bütün kızartılıyor, soğuyunca kıyma makinesinden geçirilip püre haline getiriliyor. Bu pürenin içine kıyma, taze kaşa, kavrulmuş soğan konarak tepsiye yayılıyor. Üzerine yumurta sarısı sürülüp fırında yarım saat pişiriliyor.

Afyon’da herkesin bildiği tabelasız mekan: AŞÇI BACAKSIZ

Kısa boyu nedeniyle lakabı Bacaksız olan Yağcıoğlu, ilk lokantayı 1900’lü yılların başında yukarı Pazar Caddesi’ndeki Meyhaneciler Sokağı’nda açmış. Şuanki dükkan ise 1938’den bugüne geliyor.

Herkes yerini bildiği için lokantaya tabela konma ihtiyacı bile duyulmamış. Zaten kime sorsanız hemen tarif ediyor. Dükkanda yedi sekiz masa anca var. Bunlardan ikisi yüz yıllık masalar. Restoranda tek çeşit yemek var: Koca bir tencerenin içinde saatlerce pişirilerek yapılan Kuzu Kebabı. Lokantanın işletmecisi ve kebabı pişiren Ahmet Madenci ailenin dördüncü kuşak üyesi. Tenceredeki kebap bitince dükkan kapanıyor, ısrar edilse de ikinci tencereyi yapmıyor. Sert bir mizacı var, beni de çarptı, sonradan öğrendim ki bu mizacıyla nam salmış Afyon’da. Bu yüzden öğlen 15:00’ten daha geç gitmeyin, çoktan kapanmış olabilir. Tatlı olarak da sadece Afyon'un ünlü kaymaklı ekmek kadayıfını sunuyorlar. Not: Benim için sadece yediğim yemeğin lezzeti değil mekanda gördüğüm muamele, güler yüz ve tevazu da önemlidir. Bu mekanın sahibini bu açıdan çok olumsuz bulduğum için bir daha kapısından bile girmem ama meşhur olduğu için sizlerle paylaşıyorum.

Adres : Karaman Mah. Yeni Saraçlar Çarşısı No:6 Afyonkarahisar, 03100

Tel : (0272) 215 2097

Nur Lokantası ve meşhur ekmek kadayıfı

Afyon denince akla ilk gelen lezzetlerden biri de kaymaklı ekmek kadayıfı. Kullanılan manda kaymağı ise bu tatlının lezzet sırrı. Bir mandadan günde 12 kilo süt çıkıyor ve bu sütten sadece altı porsiyonu kaymak elde edilebiliyor. O yüzden her yerde yüzde yüz manda kaymağı kullanılmıyor. Pek çok yerde yapılıyor ama Uzun Çarşı, Saraçlar Geçidi’ndeki Nur Lokantası gerçekten halis manda kaymağından yaparak hakkını veriyor. Bazı yerlerde vişnelisi de yapılıyor fakat Nur Lokantası’nın işletmeci Mehmet Çınar’a göre vişnenin ekşi tadı, kaymağın tadını bozuyor ve rengi tutturabilmek için gıda boyası kullanılıyor, işte bu yüzden bu işe yanaşmıyorlar. Bu mekanda sadece çorba, kömürde köfte ve ekmek kadayıfı tatlısı yapılıyor. Yemekler saat 3 gibi bitiyor, tatlılar da tükenene kadar da dükkan ya açık kalıyor yada kalmıyor.

Adres : Uzun Çarşı Saraçlar Geçidi No:13 / Afyon

Tel : (0272) 215 33 35

Gamze Döner’in sucuk döneri

Keser döner sap döner gün gelir SUCUK döner ve tereyağında pişer… Görüntüsüyle bile yürek hoplatıyor. Mekan Uzun Çarşı’nın hemen girişinde sizi karşılıyor. Muhakkak deneyin.

Ng Afyon’un Bonfilesi

Herkes Ng Afyon’un yemeklerine bayılıyor. Özellikle de ala cart menüde sunulan ‘’Kızgın Yağda Bonfile Dilimleri’’ni muhakkak denemelisiniz. 20 dakika 300 derece fırında ısıtılan Kütahya porseleni sofranıza getiriliyor. Bonfile dilimleri çiğ halde porselenin içine tek tek diziliyor. Üzerine kızgın tereyağı dökülüyor. Etleriniz o anda sofranızda pişiyor. Ardından yemeğin üzeri ekmekle örtülüyor. Soğutmadan yemeniz gerekiyor. İsviçre’de mermerde yaparlar hani, işte o misal. Afyon’un kaliteli ve leziz eti ile yapılması da cabası. Enfes bir lezzet.

Müstakbel Et & Kebap Afyon’un en güzel restoranı…

Afyon'da en iyi et ve kebap da tartışmasız Müstakbel Et & Kebap’da yenir. Afium Outlet ve Eğlence Merkezi’nin içinde yer alıyor. Burası Afyon'un en şık, lezzetli, temiz ve güzel mekanı bence. Devlet adamları ve üst düzey bürokratlar, büyük iş adamları genellikle burada ağırlanıyormuş. Brezilyalı Victoria's secret mankeni Ana Beatriz Barros önceki sene burada yemek yemiş, çok beğenmiş. Instagram hesabında bile burayı paylaşmış. Hele Marsilya takımı masada kırıntı bile bırakmamış.

Kendilerin özgü yaratmış oldukları ve başka yerde bulamayacağınız Müstakbel Sarma ve Müstakbel Tava'yı muhakkak denemelisiniz.

Adanalılar bana kızmasın ama etin ve kebabın iyisini Afyon’da yedim. Ne yalan söyleyeyim. Ciğer konusunda Adana’yı kimse geçemez onu da eklemek isterim.

Şık, klas ve özel bir mekan! Bayıldım.

Kadaifcioğlu Restaurant 60 yıllık bir Afyon mekanı

Bana sakatatı sevdiren ilk ve tek restoran olarak aklımda kalacak her zaman. Et ve balık ağırlıklı menüsü olan Kafaifcioğlu’nun yaprak ciğeri çok meşhur ve gerçekten bu kadar kokusuz sinirsiz ve lezzetli bir ciğer yememiştim son zamanlarda. Nefisti.. Beyin Tava, İşkembe Damar Tava, Kokoreç, ciğer, yoğurtlu pideli kelle paça çorbası, Afyon’un meşhur keşkeği, şakşuka, fava, atom, közde patlıcan, Kadaif Salata ve pastırma hepsi birbirinden güzeldi valla... Bu mekanı da yazın bir kenara...

Zerdeçal Afyon; Afyon’da İstanbul’u aratmayan bir mekan…

FSM Tenis Kulübünde yer alan ve başarılı bir kadın işletmeci olan Emel Tokman’ın tüm zevkini ortaya koyarak yarattığı Zerdeçal Afyon’da açıldığı günden bu yana çok ilgi görmüş. Kendine özgü tasarımı, farklı ve şık görünümü, Ege ve Akdeniz mutfağından lezzetler sunan menüsü ile sıra dışı bir Afyon mekanı diyebiliriz.

Tenis kortlarına bakan bir manzaraya sahip. Burada uluslararası turnuvalar da oluyormuş. Ortamı tertemiz, yemekleri lezzetli ve kaliteli, tabak sunumları güzel, Afyon’a gelirseniz mutlaka uğramanız gereken bir yer. Hafta sonları kahvaltıları da oldukça tutuluyormuş.. Yediklerimden biraz bahsedeyim de nasıl bir yer olduğunu anlayın: Ispanak ve yoğurt soslu enginar, zeytinyağlı ayva, karışık kuru şakşuka, zeytinyağlı vişneli sarma, kestaneli lahana sarma, ayvalı kereviz, balkabağı çorbası, etli yaprak sarması, damla sakızlı beğendili bonfile, kuru patlıcan dolması. Hepsi inanılmaz güzeldi.

Bütün yemekler doğal ürünlerle ve Emel hanım tarafından günlük olarak yapılıyor. İnanılmaz lezzetli yemekler, şık sunumlar ve pırıl pırıl bir mekan.. Haftanın her günü 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Adres: Selçuklu Mah. İzmir Karayolu 5. Km (Fsm Spor Kompleksi İçi)

Zeytuni Gurme: Kahvaltı için mükemmel bir adres

Burası kahvaltının en güzel yeri diyebilirim. O peynirler, ballar, zeytinler, ekmekler, reçeller hepsi birbirinden özel. Aradığınız lezzetlerin birleştiği yer. Dekor ve sunumları da çok güzel. Aynı zamanda şarküteri alışverişi de yapabildiğiniz bir gurme dükkanı.

Adres: Fevzi Cakmak Mah.Dr Sait Acba cad. No: 5 Erkmen-Afyonkarahisar

Afyon'dan ne alınır?

Elbettek, kaymaklı lokum:

Altınay Lokum

İkbal Lokum

Akkent Lokum

Afyon’dan geri dönerken yanınızda ne götüreceğinizi düşünmenize gerek yok. Tabiki Afyon Lokumu. Bu sayacağım üç yer bu konuda en iyileri.

1900’lerden beri bu işi yapan Altınay Lokum patentini aldığı kaymaklı lokumlarını yurt dışında bile duyurmuş. 1860’lardan bugüne gelmiş olan ve dördüncü kuşak sahibinin devam ettirdiği Akkent Lokum inanılmaz lezzetler sunuyor. Kaymaklı Lokumda İkbal’i de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Afyon kaymağı nereden alınır?

Hidayet Dondurma

Taze, doğal ve lezzetli kaymak arıyorsanız adres Hidayet Usta olmalı. Önce “kaymak neye lazım?” diye size sorar. Tatlı için mi kahvaltı için mi ona göre size kaymağın en özelinden tartıp verir.

Adres : Milli Birlik Cad. No:2, Afyonkarahisar Merkez/Afyonkarahisar

Tel :(0272) 215 3934

Afyon’da neler yapılmalı?

Afyon Kaplıcalarının şifalı sularına bedeninizi teslim edin, İhsaniye - Ayazin (Metropolis) bölgesi, Sandıklı Akdağ -Tokalı Kanyonu, İscehisar’daki Peri Bacalarını, İnsuyu, Kurtini ve Buzluk Mağaralarını görün, Afyon Arkeoloji Müzesi, Ulu Cami, İmaret Cami, Afyon Kalesini gezin,

kaymaklı ekmek kadayıfı, mercimekli bükme, haşhaşlı katmer, sucuk döneri yiyin, Bayat’ın kök boyalı kilimleri, Dazkırı’nın ipek halısından, Afyon’un meşhur kaymaklı lokumundan, sucuğundan alın…

Kısa zamanda gezilecek bazı önemli yerler

Sultan Divani Mevlevi Türbe Camii (Asitane) içerisinde bütün hizmet kollarının bulunduğu ve çile çıkarılabilen çok fonksiyonlu bir Dergah. Asitane olarak da geçiyor. Afyonkarahisar Asitanesi Konya Mevlana Dergahı’ndan sonra en önemli dergah olma özelliğine sahip. Mevlevihane’nin içinde Mevlana soyundan gelen şeyhler ve önemli şahısların yatırları bulunuyor. Ziyaret edebiliyorsunuz.

Hemem bitişiğinde bulunan Mevlevi Konağı ise şuan müze haline getirilmiş. Mutlaka gezmelisiniz. Giriş 1 TL.

Uzun Çarşı: Tüm lezzetli lokantaları ve yöresel ürünler satan dükkanları bir arada bulabileceğiniz Afyon’un tam göbeğinde yer alan tarihi bir çarşı.

Burayı gezdikten sonra 226 metrelik koca bir kaya kütlesinin tepesine inşaa edilmiş olan Afyon Kalesi’ne 629 basamaklık bir yolculukla çıkabilirsiniz. Kalenin tarihi M.Ö.1350 yıllarına kadar inmektedir. Kale zirvesinde Ana Tanrıça Kybele’ye adanmış bir çok tapınma yerleri ile 4 adet büyük sarnıç (su çukurları) bulunmaktadır. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad zamanında kale komutanı Ulumar Bedrettin Gevhertaş tarafından onarılmış, ayrıca kaleye küçük bir mescid ile yanına saray yaptırılmıştır.

Afyon Müzesi:

Müzede, Afyon ve çevresinde yer alan höyük ve antik şehirde bulunan Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Roma ve Bizans devirlerine ait eserler sergilenmektedir. Ayrıca müzenin bahçesinde Herakles ve İmparator Hadrianus’un kolosal (büyük) heykelleri, Ion, Korinth tipi sütun başlıkları, üzerleri yazıtlı veya kabartmalı ve bölgenin tipik eserleri arasında olan “Kapı Tipi Mezar Stelleri”, pişmiş toprak lahitler ve çeşitli mimari parçalar sergilenmektedir.

İhsaniye Ayazini Kasabası (Metropolis):

Ayazini kasabasının Frigler Dönemi’nden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans Dönemi’ne ait kiliseler ve kaya yerleşimleri arazinin elverişli olması nedeniyle oyularak yapılmış eserleridir. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile kayaya oyulmuş kilise ve şapeller bulunmaktadır.

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