Assos’ta Zeytin Hasadı Zamanı

Kasımın başı olduğu için biraz serindi ama gezi oldukça keyifliydi. Zeytin ve zeytinyağının şifasının ne denli büyük olduğunu artık bilmeyenimiz yoktur. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın da söylediği gibi: "Zeytinyağı altından çok daha değerlidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki zeytinyağı kanser hücrelerini öldürüyor.”

Altın kadar değerli olan bu meyve ve ağacı mitolojide de yerini alıyor. Yunan mitolojisine göre, Zeus kendisine en değerli hediyeyi verene kentin koruyuculuğunu verecektir. Bunun için bir yarışma yapar. Denizler tanrısı Poseidon, Zeus’a uzak diyarlara dahi uçarak gidebilen ve savaşta yenilmeyecek bir at armağan eder. Athena’nın hediyesi ise bir zeytin ağacıdır. Zeytin ağacının muazzamlığı karşısında başta Zeus olmak üzere tüm tanrılar, tanrıçalar büyülenmiş ve ağacın kutsallığı karşısında donakalmışlardır. Tüm hırsına ve kazanma isteğine rağmen Poseidon bile zeytin ağacından o kadar etkilenmiştir ki, aralarındaki çekişmeyi boşvererek zeytin ağacının üstünlüğünü kabul eder. Bunun üzerine Athena zeytin ağacından bir dal kırıp Poseidon’a verir. Böylece aralarındaki düşmanlık zeytin ağacının rakipsiz güzelliği karşısında yok olur. O günden sonra Athena’nın ismi Atina kentine verilir. Düşmana zeytin dalı uzatmak deyimi de neredeyse tüm dillere tam da bu mitten gelmiştir. Çünkü zeytin ağacı, düşmanınızın dahi kıyamayacağı güzellikte ve kutsallıktadır.

Assos da zengin zeytin bahçeleri ve kaliteli zeytinleriyle öne çıkıyor.

Geleneksel hasat yöntemleri üç türlü oluyor: ’Yerden Toplama', 'Ağaçtan Elle Toplama' ve 'Sırıkla Hasat’ şeklinde.

Zeytin hasadı burada daha çok sırıkla silkeleme yöntemiyle yapılıyor.

Yerden Toplama yönteminde; olgunlaşıp ağaç dibine dökülen zeytinler yerden elle toplanıyor. Bu zeytinlerin sofralık değerleri düşük oluyor daha ziyade yağa işleniyorlar.

Elle hasatta, doğrudan ağaç üzerinden koparılan meyve aşağı doğru bir sıyırma hareketi ile sepet torba veya bir kutunun içerisine toplanıyor. Zeytin zarar görmeden, ezilmeden toplanmış oluyor. İş gücü maliyeti yüksek ve temininde zorluklar yaşanıyor.

Sırıkla Hasat yönteminde olgunlaşan yağlık zeytinler sırıklar çırpılarak dökülüp toplanıyor. Bu en yaygın hasat yöntemidir. Sırıkla hasat sırasında vurma, çarpma ve darbelerden dolayı meyvede yaralanmalar ve kayıplar oluşabiliyor.

Geleneksel yöntemlerle yapılan toplama işlemlerindeki dezavantajlar yüzünden zeytin cenneti olan ülkemizde makine ile hasadın da geliştirilmesi gerekiyor. Umuyoruz ki bu alanda tez zamanda gelişme gösterebilelim.

Assos’a gelmişken neler yapılır?

Elbetteki mevsim yaz ise 'tarihi bir kentte denize girmenin keyfi çok başka’dır.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale Köyü’nün aşağısında ve Edremit Körfezi’nin kıyısında yer alan Assos deniz kenarında bulunan antik bir kenttir. Karşısında Midilli Adası arzı endam eder. Assos Kenti tarihte Edremit Körfezi'nin en önemli limanıymış. Roma ve Hellenistik dönemde de ticaret ve kültür merkezi olarak kullanılmış. Bugün ise ünlü bir tatil beldesi. Dünyada havadaki oksijen oranının en yoğun olduğu yerlerden biri olan Kaz Dağları’nın eteklerinde yer alan Behramkale yani bugünkü adıyla Assos; tarihi, doğası, buz gibi denizi, plajlarıyla Kuzey Ege’nin en güzel tatil beldesidir.

Bir volkanın eteğinde, andezit kayalıkları üzerine kurulmuş olan kent taze balığı ve kalamarıyla ünlüdür. Ünlü filozof Aristo’nun burada evlenmesine neden olacak kadar da güzel bir cennet gibidir.

Assos’ta yaşayan halk bugün turizm, zeytincilik ve şarap üretimi ile geçimini sağlıyor.

Kaz Dağları’nın eteklerindeki konumu, bol oksijenli tertemiz havası, havasındaki taze kekik kokuları, mavinin her tonunu barındıran denizi, yemyeşil doğası ve tarihi zenginlikleri ile özel bir tatil yeridir.

Asos’ta nereler görülmelidir?

Antik Çağ'ın en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Assos’un simgesi haline gelen Athena Tapınağı’nı, içerisinde Athena Tapınağı'yla beraber agora, meclis, nekropol, stoa, gymnasium ve tiyatroyu da barındıran Antik Kent’i, Antik Liman’ı, Sivrice Koyunu, Yeşilyurt Köyü’nü, Behramkale Köyü’nü, her daim esen imbat rüzgarı ve muhteşem Midilli Adası manzarasıyla Kadırga Koyu’nu, 14. yüzyıl'da Tuzla Çayı üzerinde kurulan Behramkale Köprüsü’nü, 1. Murat döneminde inşa edilen ve antik kentin tepesine kurulan Hüdavendigar Camii’ni muhakkak görmelisiniz.

Ben Assos’a gelir gelmez Antik Liman’da yol yorgunluğumu attım, denizin kenarında kahvaltı etmek çok keyifliydi. Assos Hotel’in açık büfe kahvaltısı var. Antik liman'da kahvaltı edebileceğiniz veya balık yiyebileceğiniz en iyi yer Assos Behram Otel bana göre. 17 odalı eski bir taş butik otel. Deniz kenarı ayrı, terası ayrı güzel. Kahvaltısı da bulunuyor.

Nerede yüzülür?

Denize girmek için Assos'un kuzeyinde ve güneyinde çok sayıda koy bulunuyor. Denize girebileceğiniz yerler:

Plajı büyük taşlardan oluşan ve tahta iskelelerden denize girilen Assos Limanı.

Uzun sahili ve çok sayıda konaklama tesisi ile Assos civarında tatil için en çok tercih edilen yer olan ünlü Kadırga Plajı. Assos'dan Küçükkuyu yönüne doğru giderken karşınıza çıkacak ilk koydur burası.

Assos-Küçükkuyu arasında sahil genelde taşlık. Zeytin ağaçlarıyla dolu tepeleri seyrederek denize girmek keyifli.

Assos’dan Babakale yönüne doğru giderken sırasıyla Yeşil Liman, Koruoba Sahili, 'Sivrice' ve 'Sokakağzı' denize girebileceğiniz diğer güzel koylar.

Behramkale hakkında:

Behramkale Köyü, Osmanlı döneminde kurulmuş eski bir köydür. Antik şehir yüzünü güneye yani denize dönmüşken, köyün yerleşimi ters tarafa doğru kurulmuştur.Köy antik kent surları içinde yer almaktadır. 150 haneli bir yerleşimdir. Yaklaşık 30 senedir sit alanı olarak koruma altındadır. O yüzden yeni bina inşa edilmemekte sadece varolanlar restore edilmektedir. Köy içinde Assos mimarisinin taş işçiliğinin güzel örneklerini görmek mümkündür. Sokaklar tarihi dokusunu korumaktadır. Köy içinde çok sayıda pansiyon, otel ve restoranlar bulunmaktadır.Ören yerine çıkan yokuş üzerinde, köylü kadınların evde ürettikleri çeşitli malzemeleri sağlı sollu sattıkları tezgahları göreceksiniz. Assos antik kent ören yeri girişi en tepede bulunuyor. Bu kapıdan girince Athena Tapınağı’na ulaşıyorsunuz. Köy içinde Osmanlı’dan kalma bir camii ve köprü de bulunuyor.

Gelelim Assos’un tarihine:

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Behramkale Köyü'nde bulunan Assos, Asya’nın batıdaki son noktası olarak bilinen Babakale’ye (Lekton) 20 km uzaklıktadır. Troya’dan sonra bölgedeki en büyük antik kenttir. Assos bir volkan konisi üzerinde kurulmuştur. Lav akıntılarından oluşmuş kayalıklar kuzey ve güneyinde tabakalar halinde denize iner. Assos’un yerleşim yeri olarak seçilerek kentin burada inşa edilmesindeki en önemli etken hem denize hem karaya hakim konumda yer almasıdır. Assos’un güneyinde Ege Denizi ve Lesbos (Midilli) Adası, kuzeyinde Troya, batısında Lekton (Babakale) şehri, doğusunda İda (Kaz Dağı) ve güney doğusunda Pergamon şehri ile çevrilidir.

Kentin bulunduğu konumun o dönem içerisindeki önemli kentlere yakınlığı, bir liman kenti olan Assos’un ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Aristoteles Assos’ta üç yıl (İ.Ö 347-345) yaşamış ve dersler vermiştir. Assos sözcüğünün kökeni Pedasos’tur. Behram sözcüğünün kökeni ise Assos’da görevli Bizans komutanı Mahram’ın isminin kullanıla gelen değişmiş halidir. Her iki ismin kaynağını doğrulayacak yazılı bir kaynak bulunmamakla birlikte her iki iddiada sadece söylentidir.

Tarihin 21. yüzyıl'daki yansıması olan Assos 238 m yükseklikte yer alan bir tepeden Ege’yi seyreder. Assos’un bu keyifli seyirdeki gözleri tepedeki Athena ise denizin yosun kokusunu sahildeki limanla solumaktadır. Temiz havası, denizi, tarihi, huzurlu, sessiz ortamı ve deniz ürünlerinin yanı sıra; Assos, bünyesindeki tesisleriyle de konuklarına kültür ve dinlence dolu bir tatil imkanı sunuyor.

Asos’a nasıl gidilir?

Uçak ile: İstanbul'dan Edremit'e uçabilir, Assos'a aktarmalı minübüsler ya da taksi ile ulaşabilirsiniz. Assos - Edremit arası 60 km, Assos - Çanakkale arası 90 km.

Araba ile: İstanbul’dan Assos'a arabayla gitmek için Çanakkale Boğazı’nı geçmek gerekiyor. Bunun için farklı noktalardan feribota binerek karşıya geçebilirsiniz.

Gelibolu - Lapseki (20 dakika)

Eceabat - Çanakkale (15 dakika)

Kilitbahir - Çanakkale (7 dakika)

Karşıya geçtikten sonra Ezine-Ayvacık üzerinden Assos'a yaklaşık 1 saatte ulaşabilirsiniz.

Arabayla İstanbul - Assos 6 saat, İzmir-Assos 3 saat sürüyor.

Daha az araba kullanmak isteyenler İstanbul - Bandırma arası hızlı feribotu tercih edebilirler. Feribottan indikten sonra sırasıyla Bandırma - Balıkesir – Edremit – Akçay – Altınoluk - Küçükkuyu rotası izlenerek Assos'a 2-3 saatte ulaşılabilir.

Otobüs ile: Büyükşehirlerden Assos'a direk otobüs seferleri bulunmuyor. Çanakkale Truva, Kamil Koç veya Metro otobüsleriyle Ayvacık, Küçükkuyu ya da Altınoluk'a ulaştıktan sonra Assos'a saat başı kalkan minibüslerle ya da taksi ile ulaşabilirsiniz.

Eğer en az 2 kişi veya daha kalabalıksanız arabayı tercih etmenizi öneririm. Hem başka yerlere geçmenizde, hem de civarı dolaşmanızda rahatlık olur, hem de daha ekonomik olur.

Nerede konaklanır?

Assos ve Sokakağzı denilen bölgede, Behramkale’de çok sayıda ve farklı kategorilerde konaklama tesisleri görebilirsiniz. Size birkaç otel önerisinde bulunacağım. Çok memnun kaldım. Liman bölgesinde kalmak isterseniz daha önce kahvaltı ettiğim ve balık yediğim yer olarak anlattığım Behram Oteli tercih edebilirsiniz.

Assos Barbarossa Hotel:

Assos Kadırga mevkiinde olan Barbarossa Hotel eşiniz, dostunuz ve ailenizle birlikte dinlenebileceğiniz, hoşça vakit geçirebileceğiniz şık bir tesis.

Barbarossa Hotel mavi bayrak ödülü alan Kadırga Koyu’nun en güzel yerinde konumlanmış olduğundan denizi çok temiz ve berrak. Denizin içindeyken, Assos’un kendine has bitki örtüsüyle bezenmiş dağ manzarasına karşı yüzmekten çok büyük keyif alıyorsunuz.

Denizcilik Tarihi ile ilgili bir açık hava müzesine sahip. Orijinallerine sadık kalarak tasarlanmış kadırgalar, toplar, çıpalar, amforalar ve onlarca obje, otelin açık alanlarında, açıklamaları ile birlikte sergileniyor. Özellikle çocuklarınızın Denizcilik Tarihi ile iç içe bir şekilde hem eğlenip hem de eğitici bilgiler ile beslenebileceği Butik temalı bir otel olma özelliğiyle fark yaratıyor.

36 Superior Oda, 18 Aile Odası, 8 Deluxe Oda, 1 Engellilere Özel Oda, 1 Balayı Odası ile toplam 64 odaya sahip. Bununla beraber 2 restaurant, 2 bar, çocuk ve yetişkin havuzları, kendine ait plajı ve iskelesi, çocuklar için geniş oyun alanları ve parkları bulunuyor.

Çocuklar için özel tasarlanmış oyun alanları, aktiviteler ile özellikle çocuklu aileler için ideal bir butik otel konsepti yaratılmış. Türkiye’de pek örneği yoktur bunun.

Havası da çok güzel. Nem oranı düşük. Akşamüstü başlayan ve sıcaktan bunalmanızı engelleyen hafif imbat esintisi de ferahlatıyor.

Assos Hunters Hotel

Assos Kadırga Koyu'nda denize sıfır bir konumda yer alan Hunters Hotel 20 Standart, 2 Mini Suite, 1 Corner Suite olmak üzere toplam 23 odası bulunan bir butik otel. Yaz kış açık. Çocuklu aileler için ideal. 1986’dan beri, Assos'da, 12 ay boyu, kentin gürültüsünden uzak, doğa ve denizle iç içe, sakin ve huzurlu bir tatil sunuyor. Şehrin stresinden uzaklaşarak, sabah kuş sesleri ile güne başlayıp Kaz Dağlarının taze nefesini içine çekmek ve güzel zeytinlerle keyifli bir kahvaltı etmek isteyenler için ideal. Lüks aramayan, salaşlık sadelik ve doğayla iç içe denize yakın düz ayak otel arayanlar için öneririm.

Sunabakasrı Hotel

Assos’un 80 haneli Büyükhusun köyünde yer alan Sunabakasrı Hotel taş mimariye sahip olan, 23 odalı, her odası zevkle döşenmiş nefis bir butik otel.

Bu köy çok enteresan bir yer pek çok başarılı iş adamı, ceo, mimar, psikolog, profesör doktor gibi ünvanları olan insanlar İstanbul’dan gelip burada kendilerine farklı stillerde tarz sahibi evler yapmışlar. Burada yaşıyorlar. Keza Sunabakasrı Otel’in sahibi Osman Bey de aslında İstanbul’da tekstil işi yapmış başarılı bir iş insanı, bir anda tüm işlerini kapatıp buraya yerleşmiş ve özenle otelini inşaa etmiş ve bu köyde yaşamaya karar vermiş.

Bana sorarsanız belki gelip bu köyde yaşayamam ama Assos’a gelirsem bu otelde bir daha zevkle kalırım. Özellikle yemekleri, kahvaltısı muhteşemdi. Kahvaltıda sunulan ürünlerin hepsi özel, yerinden temin edilmiş son derece kaliteli ve lezzetli ürünler. Ekmekleri kendileri yapıyorlar, kruvasanlar Belçika’dan geliyor, sucuk buranın en iyi kasabından temin ediliyor. Bal, kaymak, tereyağı, zeytin ve zeytinyağı harika. Kereviz sapıyla lezzetlendirdikleri menemen üstü haşlanmış yumurta ve lavaş içine çeşitli peynirler koyarak yaptıkları acı biberli sarma nefisti. Reçelleri çok çeşitli ve farklı lezzetlerdi mesela elmalı havuç reçeli çok iyiydi. Odaları da oldukça keyifliydi.

Assos Zeytinhan Hotel:

Sivrice Koyu'nda yer alıyor. Sokak Ağzı'na çok yakın bir konumda. Oda kahvaltı konseptinde hizmet veriyor. 22 odalı, yemyeşil bahçeli, nefis dekore edilmiş, denize sıfır ve keyifli bir yer. Kendine ait özel plajı var. Zeytin Han Otelin lezzetli bir Alakart restoranı da var.

Haftaya Tayland’da olacağım. Bangkok ve Phuket’i gezeceğim. Tüm detayları elbette sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncesinde bir Ağva yazısı hazırlamayı düşünüyorum. Bu mevsimde İstanbul’a yakın kaçış noktaları ilgi çekiyor. Özellikle Şile, Ağva, Bolu, Yedigöller, Abant gibi destinasyonlar gerçekten keyifli oluyor. Hepsine tek tek değineceğim ve sizlere faydalı öneriler sunacağım. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

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