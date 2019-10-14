Otomobil ve Moda = Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul
"Bazı markalar var, sadece ürettiği otomobillerin ileri teknolojisi ,özgün ve sıra dışı tasarımı ya da güvenliği ile anılmıyor. Öncülük ettiği organizasyonlar, üstlendiği sponsorluklarla markasını bir adım daha öne taşıyor ve hafızalara kazınıyor."
Buna en güzel örneklerden biri de Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul... 24 yılı aşkın süredir dünya çapında 60’tan fazla moda platformunun destekçisi. Mercedes gibi premium bir markanın adının moda ile anılmasından daha güzel bir şey olabilir mi?
Her yıl Mart ve Ekim aylarında, uluslararası moda takvimi doğrultusunda düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul‘un, 8-11 Ekim tarihlerinde 14. sezonu gerçekleşti. “Kontrast ol” moda sloganıyla yola çıkan Mercedes-Benz, bu kampanya kapsamında kendine has tarzıyla ulusal ve uluslar arası platformlarda dikkatleri üzerine çeken, başarılı tasarımcı Kadir Kılıç’ın İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu Mercedes-Benz Presents MİİN by Kadir Kılıç adıyla sunuldu.
Yalnız, benim ilgimi birbirinden güzel defileler kadar çeken bir diğer konu, yine Kadir Kılıç imzasını taşıyan, “Kontrast ol” sloganına yakışır şekilde giydirilmiş, fuaye alanında sergilenen Mercedes-Benz A Serisi oldu. Sedan otomobiller çok tarzım olmasa da, sınıfının standartlarını yeniden belirleyen, sportif karakterli, kendinden emin ve modern tasarımlı Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, Fashion Week İstanbul’da ayrı bir şıktı.
Moda ve otomobilin bir arada olduğu böyle bir etkinlikte bulunmak gerçekten çok keyifliydiJ 4 gün boyunca defileler, paneller ve söyleşilerle dolu şahane bir takvimi vardı. Tercih yapmak ne kadar zor olsa da biraz da takvim müsaitliğimi göz önüne alarak, ilk gün “BağzıBağlı Prive X” Özlem Erkan defilesini izledim. Birbirinden güzel ve kaliteli Bağzıbağlı kumaşlarıyla, Özlem Erkan’ın özgün tasarımları buluşmuştu. Tam bir görsel şölendi diyebilirim.
Defile öncesi ve sonrası Mercedes-Benz davetlilerinin kahvesini içip, dinlenebileceği hatta bilgisayarını açıp işlerini halledebileceği Lounge da gayet iyi düşünülmüştü.
Son olarak, bu güzel organizasyonun Zorlu Center Gösteri Merkezi’nde gerçekleşmesi, İstanbul’un her iki yanından rahat ulaşım açısından büyük kolaylık sağlamış ve ayrıca lokasyon olarak yakışmış.
Özetle, Gözümüzün ve ruhumuzun doyduğu moda dolu bir haftayı geride bıraktık. Mercedes-Benz, özgün ve kaliteli tasarımlarıyla sadece otomobil dünyasında fark yaratmıyor, dünya çapında yaptığı isim sponsorluğu ile moda ve tekstil sektörüne de destek vererek, markasını çok daha ileriye götürüyor.