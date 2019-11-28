Lüksün Sade ve Zarif Hali Volvo S90

Zarif ve şık tasarımıyla geniş hacimli sedan

Konu otomobilde güvenlik olunca belki de ilk akla gelen markaların başında gelir Volvo. Tabi, malzeme kalitesi ve teknoloji konusundaki inovatif tarafı da iddialı olduğu diğer alanlar.

Son yıllara kadar tasarım konusunda da epey yol aldığını eklemek de fayda var.

Dış tasarımındaki yeni ön yüzleri, sade, işlevsel ve kaliteli iç dizaynları ile bu alandaki açıklarını da kapattılar.

İşte, geniş hacmiyle aileniz ya da iş için tercih edebileceğiniz S90 modeli de Volvo kalitesini ve ruhunu yansıtan en güzel modellerden…

Test aracım Volvo S90 Inscription Plus donanımındaydı. 2.0 litre motor hacmine sahip, dizel otomatik versiyon.

Thor’un Çekici’ni simgeleyen gündüz led farlı ve şık krom ızgarasıyla S90’ın ön kısmı etkileyici bir görünüme sahip.

Bagaj genişliği 500 litre ancak alçak yapısı ve içeri doğru uzanan derinliği nedeniyle işlevselliği tartışılır. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği de var.

Arka koltuğa geçtiğimizde ferah ve konforlu bir seyahat bizi bekliyor. Otomobilimizin arka kısmının aşağı doğru biraz eğilimli olması baş mesafesini biraz alçaltmış olsa da yine de rahatsız edici değil. Diz mesafesi bir o kadar rahat. 1.80 boyuna kadar arkada rahatlıkla yolculuk yapılabilir.

Nappa deri koltukların kalitesi ve rahatlığı tartışma kabul etmiyor ve ekstra donanımla gelen ısıtma özelliği de cabası. İşlevsel orta kolçak ve güneşlikli yan camlarla ve arka cam konforu arttıran diğer unsurlar.

Kaliteli ve işlevsel ön panel tasarımı

Inscription plus donanımında yer alan ön panel ve kapı içlerinde kullanılan ceviz kaplama S90’a ayrı bir şıklık katmış. Yumuşak ve kaliteli malzemelerin kullanıldığı ön panel premium bir otomobilde olduğunuzu size sonuna kadar hissettiriyor.

Hele ki, konforunuza konfor katan, ergonomik, elektrikli, hafızalı, ısıtmalı ve havalandırmalı sürücü ve ön yolcu koltuğu yok mu? Dikkatinizi çekerim, hem sürücü hem yolcu koltuğu aynı özelliklere sahip. Bu çoğu zaman sürücü koltuğunda bulunan özelliklerdendir. Tabi, koltukların her ikisinde de “masaj” özelliği olduğunu ve bu masajın gerçekten çok mu çok iyi olduğunu da paylaşmadan geçemeyeceğim.

Dikey konumdaki işlevsel multi-medya ekranından otomobilin birçok özelliğine erişebiliyor, ayarlarını yapabiliyorsunuz. Dokunmatik hassasiyeti, tepkileri ve hızı çok iyi hatta eldivenle bile kullanabiliyorsunuz. Çözünürlüğünün de çok iyi olduğunu ekleyelim.

S90 geniş ve uzun bir model olduğu için park etmesi özellikle şehir içinde kullanım açısından önemli bir detay. Geri görüş ve 360 derece kameraları ve sensörleri park etmeyi kolaylaştırsa da ihtiyaç duyduğunuz da park asistanı özelliğini devreye sokarak park etmesini ya da park alanından çıkmasını otomobilinize bırakabilirsiniz.

Sürüşün ve yolculuğun en konforlu hali

4 çeker özelliği ve gelimiş süspansiyon sistemiyle S90, yola iyi tutunan, sürücüsüne ve yolculara minimum sarsıntıyla yolculuk keyfi yaşatan bir model. Özellikle, uzun yolculuklarda S90’ın keyfini çok daha iyi anlayacaksınız.

Geniş hacmi ve ağırlığına rağmen 0-100 km hızlanması 7 saniyede gerçekleşirken maksimum 240 km hıza kadar ulaşabiliyor. 235 Beygir gücünde ve 480 Nm torka sahip.

Ortalama yakıt tüketimi ise karma katalog verileri 5,5 litre dese de gerçek hayatta bu veriler 7,0-7,5 litrelere ulaşıyor.

2.0 litrelik dizel bir motora sahip olunca hemen izolasyon kalitesi de geliyor akla. Zira, otomobil çalışırken dışardaysanız dizel motorun o kendine has sesini yakından hissedebilirsiniz. Ama izolasyon konusunu öyle iyi başarmışlar ki içerde motorun dizel olduğunu bile anlamayabilirsiniz.

İyi izolasyon ve kaliteli müzik sistemi bir arada olunca uzun yolların keyfi çok daha iyi çıkıyor haliyle…

Ve tabi Volvo dedik, güvenlik demek dedik…

S90’da sürüş güvenliğimizi arttıran aslında artık bir çok modelde de bulabildiğimiz özellikler mevcut. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, adaptif cruise kontrol ve çarpışma önleyici fren sistemi gibi…

Ama bu konuda Volvo’yu diğerlerinden ayıran temel farkı… Bu teknolojilerin öncülüğünü yapıyor olması ve teknolojiyi premium kalitede, kullanıcısını yormadan sunuyor olması…

Özetle, geniş otomobilleri ve konforu seviyorsanız, bu konforu premium düzeyde ama sofistike bir şıklıkta yaşamak istiyorsanız, Volvo S90’la bir test sürüşüne çıkmanızda fayda var.

Sevgiler, selamlar...

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