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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAyça Çizer Kia Stonic Daha Önce Tanışmış Mıydık?
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Ayça Çizer>Kia Stonic Daha Önce Tanışmış Mıydık?
Mahmure
09.10.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Kia Stonic Daha Önce Tanışmış Mıydık?

Ayça Çizer
Ayça Çizer
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Ayça Çizer
Ayça Çizer
Kia Stonic Daha Önce Tanışmış Mıydık?

"Bazı insanlar vardır yeni tanıştığınız, sanki daha önceden tanıyormuş hissine kapılırsınız. Öyle tanıdık, öyle bildik gelir. Biz de Kia Stonic’le biraz böyle olduk. Hemen uyum sağladık. Onu anlamak için ekstra bir efora gerek yok, komplike ve gizemli değil. Aradığınız her şey olmasını beklediğiniz yerde. Anahtarsız giriş / çalıştırma özelliği de olsaymış bütün beklentilerimi karşılarmış."

“Tasarımı ödüllü, Stil Sahibi, Küçük Suv”

Stonic ile biraz geç tanıştık, test aracını alana kadar kendisinden habersizdim. Ne diyelim, geç olsun güç olmasın. Telafi ettik biz kaçan zamanı. B segmenti,  küçük boyutlardaki otomobilleri kişiselleştirme özelliklerinden dolayı hep sevmişimdir. Çünkü aracınızı size özel kılıyor, sizi yansıtan bir parçanız misali. Dış görünüşü bana çok sempatik geldi. Krom detaylı ön ızgarası ve hafif çekik led farlarıyla adeta size gülümsüyor. :)

Bu sempatik Suv, 2018 Red Dot ve IF Tasarım ödüllerinin de sahibi. Kırmızı renk gerçekten yakışmış ama bir de üç farklı tavan rengi olan çift renk seçenekleri var ki onlara da bir bakılmalı. Özellikle turuncu tavan gri gövde kombini gerçekten çok hoş duruyor. Ön panel rengi için de farklı opsiyonlar sunuyor bize, test aracımdaki gibi siyah ve yeşil-siyah, turuncu-siyah ve kahve-siyah şeklinde.

Kia Stonic Daha Önce Tanışmış Mıydık

“Arka Hacim Sınıfının Beklentilerini Karşılıyor ”

Arka koltuğa geçtiğinizde beklenin üzerinde baş ve diz mesafesi sizi karşılıyor. Tavanın açık renk oluşu iç hacme ferahlık katıyor. Koltuk kalitesi ve konforu orta seviyede buna karşılık izofiks alanları açıkta, çocuk koltuklarınızı kolaylıkla takabilirsiniz. Şaft tüneli (orta alanda bulunan tümsek) çok yüksek olmadığı için şehir içi kısa yolculuklarda 3. bir yolcu seyahat edebilir.  Arka kısımda havalandırma menfezi yok ama şarj ihtiyacımız için USB girişi bulunmakta.

Kia Stonic Daha Önce Tanışmış Mıydık

Bagajımız 352 litre, arka koltuklar katlandığında bu hacim 1.155 litreye kadar çıkıyor. Fazla yükünüz ya da taşıyacağınız büyük eşyalar olduğundan iki parça halinde koltukların yatırılması güzel. Bagaj kapağı çok ağır değil, kolaylıkla kapatabiliyorsunuz.

Sevimli ve Aradığınız Her Şeyin Yerli Yerinde Olduğu Ön Panel

Dedim ya sanki birbirimizi önceden tanıyorduk, Stonic’in sürücü koltuğuna geçtiğimde aynen bu hisse kapıldım.  Koltuk ayarlarınızdan, ön paneldeki düğmelerin yerine kadar her şey o kadar alışıldık ve vakit kaybetmeden uyum sağlayacağınız şekilde yerleştirilmiş ki. Malzeme kalitesi iyi, tasarımı şık, test aracımda olmayan çift renkli ön panel seçeneklerini çok daha dikkat çekici bulduğumu eklemeliyim.

Tabi, sunroofunun da olması otomobile ayrı bir hava katıyor, eğlenceli yolculuklar bizi bekliyor. Yan aynalarımız elektrikli, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve gözlüğümüzü koyacağımız saklama kabı bile düşünülmüş.

Kia Stonic Daha Önce Tanışmış Mıydık

“Geri Görüş Kamerası ve Park Sensörleri ile Park Etmek Çok Kolay”

Stonic boyutlarıyla her yere rahatlıkla girip çıkabileceğiniz bir otomobil. Tam bir şehirli!  Geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörleri de bu konuda büyük destek. Özetle,  Stonic’le park derdini unutun, diyorum:)

Kia Stonic Daha Önce Tanışmış Mıydık

“Güvenli Ve Konforlu Bir Sürüş Bizi Bekliyor”

Stonic’i özellikle şehir içinde kullanmak çok pratik ve kolay. Bir de otomobilin anahtarız girişi ve çalıştırması olsaymış, söyleyecek pek bir şeyim kalmazmış. Küçük ebatları sayesinde her yere girip çıkabiliyorsunuz. Kontağı çalıştırdığınızda değişik bir motor sesi duyuyorsunuz, kullanırken de bu ses hafiften geliyor ama rahatsız edici değil.

Kullandığım test aracı 1.0 benzinli motor, otomatik vites, elegance paketti. 120 Beygir ve 171,5 N/M torka sahip. Maksimum 185 km hız yapabiliyorsunuz ve 0-100km hızlanması 10.6 saniyede gerçekleşiyor. Stonic’le uzun yolda yaptık, karma yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 5.2 litre, ama gerçek hayatta bu veriler bir tık daha yükselebiliyor. Start-Stop özelliği de dur kalk trafikte yakıt tasarrufu sağlıyor. Benzinli otomobil kullanmanın da keyfi ayrı bence.

Yalıtım konusunda fena sayılmaz, 120 km üzerine çıktığınızda içeriye ses almaya başlıyor, yol tutuşu iyi, viraj dönüşleri başarılı. Bence segmentinin hakkını veriyor.

Güvenlik demişken AHSS dedikleri güçlü çelikten üretilmiş Stonic’in sağlam bir  gövdeye ve altı tane hava yastığına sahip olduğunu ekleyelim. Ayrıca, hız limitleme özelliği de bulunmakta.

Özetle, Stonic dikkat çekici tasarımı, kolay kullanımı ve keyif veren sürüşüyle bence trafikte daha çok görülmeyi hak ediyor. Siz de henüz tanışmadıysanız, bir göz atın, derim. :)

YOUTUBE: Ayça'nın Arabaları
INSTAGRAM: Ayça'nın Arabaları

Ayça Çizer
Ayça Çizer
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