Citroen C5 AirCross’la Uçan Halı Etkisi

Geniş hacim ve bağımsız üç arka koltuk

Citroen C5 dış görünümüyle de dikkat çekiyor. Bence sevimli ve yumuşak hatlara sahip bir tasarımı var. İsterseniz gövde, tampon, tavan rayı, koltuk vs. gibi iç ve dış kısımlarda farklı renk seçenekleri ile otomobilinizi zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Citroen C5 Aircross’un birçok özelliği var. Her biri de ayrı fonksiyonel ve güzel. Ama onu farklı kılan geniş hacmi, bağımsız üç arka koltuğu ve bu koltukların ergonomik özel malzemeden üretilmiş olması ve tabi ki uçan halı etkisi yaratan özel süspansiyon sistemi.

Geniş iç hacmi ve saklama alanlarıyla size ve ailenize küçük bir ev konforu sunuyor, adeta. Arka koltukların, bağımsız ve eşit büyüklükte üç koltuk olması, orta zeminde her hangi bir yükselti de (shaft tüneli) olmayınca, üç yolcunun rahat ve konforlu şekilde yolculuk etmesine olanak sağlıyor. Bu durumun tek dezavantajı arka koltukta orta kolçağın bulunmaması.

Üstelik nappa deri kaplanmış ve üst seviyede özel malzemeden üretilmiş koltuklar size evinizin koltuğunda oturuyormuşçasına rahatlık hissi veriyor.

Fonksiyonel bagaj

Bagaj kapasitesi 580 Litre yani rahatça uzun yolculuklarda eşyalarınızı, çocuk pusetlerini, valizlerini vs. sığdırabilirsiniz. Arka koltukların ileriye geriye hareket eden raylı bir mekanizmasının olması bu kapasiteyi 720 Litrelere kadar çıkarıyor. Üstelilk bağımsız üç koltuk olduğu için her biri ihtiyacınıza göre ayrı hareket ediyor.

Üç koltuğu da hem öne kaydırıp hem de katlarsanız yani arka kısmı sadece yük taşımak için kullanmanız gerekirse 1.630 Litrelik bir hacim sizi bekliyor.

Üstelik bagaj hem kumandadan, hem de ellerimiz doluyken sensörü sayesinde ayak hareketiyle açılıyor.

Ergonomik ve kullanışlı ön panel

Sürücü koltuğuna geçtiğinizde kahverengi nappa deri ve siyah malzemenin kullanıldığı ön panel sizi karşılıyor. Gözünüzü fazla yormayan, aradığınızı kolayca bulabileceğiniz şekilde dizayn edilmiş. Malzeme kalitesi ortalama seviyede ama saklama alanları ve işlevselliği üst seviye. Kol dayamanın içindeki saklama alanı neredeyse küçük bir bagaj büyüklüğünde, kapı içleri, torpido gözü de aynı şekilde.

Kablosuz şarj özelliği ve hem arkada hem önce USB girişleri mevcut. Ayrıca bagaj ve ön kısımda yine 12Voltluk güç çıkışı da bulunmakta. Özetle, bu otomobile ailecek bindiğinizde şarj sırası beklemeyeceksiniz.

Sürücü koltuğu hafızalı elektrikli ve 5 farklı masaj fonksiyonuna sahip. Dedim ya C5 Aircross konforda sınır tanımıyor. Sıkışık trafikte gerildiniz mi, açın istediğiniz bir masajı bakın keyfinize :)

Ayrıca, ön koltukların ısıtma özelliği de bulunmakta.

12’’ multimedya ekranı yalın ve pratik. Klima ayarı bile ekrandan yapılıyor. Sıcaklığını manuel ayarlamayı da tercih ederdim, açıkçası. Trafikte daha pratik oluyor.

Ayrıca, geri görüş ve 360 derece görüntüsüyle park kolaylığı da sunmakta. Ön ve arka park sensörleri mevcut. Gerek duyduğunuzda park asistanı sizin için aracı park da edebilir.

Sürüş göstergemizin de dijital olması ayrıca modern ve güzel bir görünüm kattığını da eklemeliyim. Size uygun olan modu seçip ekranınızı kişiselleştirme olanağı sunmakta.

Uçan halı etkisiyle benzersiz sürüş konforu

Citroen C5 Aircross’u diğerlerinden ayıran temel özelliği sunduğu sürüş kalitesi. Özel süspansiyon sistemi sayesinde gittiğiniz yoldan bağımsız sanki bir uçan halının üzerindeymiş hissine kapılıyorsunuz.

Tümsekleri, çukurları mümkün olduğunda sizi sarsmadan geçiyor. Yüksek bir otomobil olmasına rağmen yola da güzel tutunuyor. Tabi, savrulmamak için virajlara yüksek hızda girmemekte fayda var. Oturuş pozisyonunuz yüksekte olduğu için yola hakimiyet oldukça iyi, ön-arka cam dizaynı, ayna açıları ve sütunların tasarımı da iyi düşünülmüş.

İzolasyon konusunda da başarılı iş çıkarmışlar, rüzgar ve yol sesi almıyor. Ama dizel motorun sesi rahatsız edici olmasa da hafiften içeri giriyor. Müzik sistemini de beğendim. İzolasyon iyi olunca müziğin de keyfi çıkıyor.

Test aracım, Shine donanım, 1.5 Litre Turbo dizel motora sahip, 8 ileri şanzımanlı otomatik vites.

130 Beygir gücünde 300 Nm torka sahip, 0-100km hızlanması 10.6 saniyede gerçekleşirken maksimum yapabildiği hız 188 km.

Tüm bunlara ek olarak, güvenlik donanımları konusunda da oldukça iyi. Yarı otonom destek sisteminden, adaptif cruise kontrole, aktif fren özelliği, far asistanı, aktif şerit takip, levha ve işaret tanıma, çarpışma uyarı sistemi gibi pek çok teknolojiyi barındırıyor.

Aileniz için geniş hacimli ve konforlu bir SUV bakıyorsanız, Citroen C5 Aircross’a mutlaka bir göz atın derim.

Sevgiler, selamlar...

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