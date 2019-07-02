Yaz Aylarında Evinizin Neşesini Artırın

Yazın gelmesiyle birlikte ağaçlar yeşile kavuşuyor, çiçekler dans ediyor, kuşlar ise en güzel şarkılarını söylüyor. Siz de evinizde yapacağınız ufak ama etkili dokunuşlarla yazın enerjisini doyasıya hissedebilirsiniz. Bunun için renkleri ve çiçekleri kullanmanız yeterli. Evinizin havası değişecektir.





Deniz kokulu koltuklar

Salon mobilyalarında beyaz ve mavi renklerini kullanmak, hem ortamı daha aydınlık gösterir hem de salonunuz ferah bir görünüme kavuşur. Kendinizi deniz kenarında gibi hissedebilirsiniz. Bir de mobilyalarınızda çiçek desenleri varsa evinizde kışın bile yazı yaşayabilirsiniz.

Çiçeklerin dansı

Doğanın cömertliği sayesinde bahar ve yaz aylarında renkler adeta dans eder. Çiçeklerle vakit geçirmeyi sevenler, balkona birbirinden renkli çiçekleri sıralayıp bu renk cümbüşünün tadını doyasıya çıkartabilir.

Mini kitaplık

"Kitapsız yapamıyorum ama odam da çok küçük" diyenlerdenseniz odanızın bir köşesine küçük bir kitaplık alıp sevimli bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Kahverengi kitaplık ve beyaz sandalye ile renklerin muhteşem uyumundan yararlanın.

Yoga odası

Yoga ve meditasyon yapmayı seviyorsanız evinizdeki bir odayı bunun için ayırabilirsiniz. Meditasyon yapacağınız oda güneş ışığı alan, sakin ve huzur verici bir yer olsun. Bunun için ahşap bir sehpa, ayna, yoga matı ve bir de saksı çiçeği kullanabilirsiniz.

Vitrin değil fotoğraf albümü

Günümüzde fotoğraflar şipşak çekilip sosyal medyada paylaşılıyor ama eskiden fotoğraf albümleri vardı. Çekilen fotoğraflar tek tek yerleştirilir, anılar tazelenir ve büyük bir özenle saklanırdı. O nostaljik duyguları sadece albümde değil, evinizin bir köşesindeki vitrinde de yaşayabilirsiniz. Vitrinlere bardak dizme dönemi eskilerde kaldı. Onun yerine sizin için en özel olan fotoğrafları sergileyebilir, evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

El emeği göz nuru

Küçük ve sevimli aksesuarlarla evinizin neşesine neşe katın. Çarşı pazar dolaşıp ne alsam diye düşünmenize gerek yok. Ne istiyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Çiçekli bir çantadan, üzerinde omlet resmi olan yastığa kadar pek çok ürün ile evinizi süsleyebilirsiniz.

Sade ve zarif

Krem renginde bir yemek odası takımı, aynı renkte stor perdeler ve masanın üstünde zarif bir çiçek. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? O zaman bu yaz evinizin rengini açın, güneş ışığı bol bol dolaşsın salonunuzda, siz de anın tadını çıkarın.

Mutfağınızda beyaz bir sayfa açın

Mutfağınızı yenilemek istiyorsanız beyazın hâkim olduğu bir dünya yaratabilirsiniz. Masanızdaki desenler ve kullandığınız eşyalarla da ortama farklı renklerin enerjisini katabilir, hoş bir görünüm elde edebilirsiniz.

Eskiye dönüş

Kasnaklardan tablo yapımı, eskiye dönüş modasının en güzel örneklerinden. Duvarlarınızın boş kalmasını istemiyorsanız bu tarz tasarımları deneyebilirsiniz. Doğanın esintilerini evinizde yaşayın. Fotoğraftaki kasnaklardan tablo tasarımları, iç mimar Hazal Noyan’a (hazzedesign) ait.

Röportaj: Ece Demircan

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