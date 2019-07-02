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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ev Dekorasyon

Yaz Aylarında Evinizin Neşesini Artırın

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Yaz Aylarında Evinizin Neşesini Artırın
Yazın gelmesiyle birlikte ağaçlar yeşile kavuşuyor, çiçekler dans ediyor, kuşlar ise en güzel şarkılarını söylüyor. Siz de evinizde yapacağınız ufak ama etkili dokunuşlarla yazın enerjisini doyasıya hissedebilirsiniz. Bunun için renkleri ve çiçekleri kullanmanız yeterli. Evinizin havası değişecektir.

"Yazın gelmesiyle birlikte ağaçlar yeşile kavuşuyor, çiçekler dans ediyor, kuşlar ise en güzel şarkılarını söylüyor. Siz de evinizde yapacağınız ufak ama etkili dokunuşlarla yazın enerjisini doyasıya hissedebilirsiniz. Bunun için renkleri ve çiçekleri kullanmanız yeterli. Evinizin havası değişecektir."

Yaz Aylarında Evinizin Neşesini Artırın

Deniz kokulu koltuklar

Salon mobilyalarında beyaz ve mavi renklerini kullanmak, hem ortamı daha aydınlık gösterir hem de salonunuz ferah bir görünüme kavuşur. Kendinizi deniz kenarında gibi hissedebilirsiniz. Bir de mobilyalarınızda çiçek desenleri varsa evinizde kışın bile yazı yaşayabilirsiniz.

Çiçeklerin dansı

Doğanın cömertliği sayesinde bahar ve yaz aylarında renkler adeta dans eder. Çiçeklerle vakit geçirmeyi sevenler, balkona birbirinden renkli çiçekleri sıralayıp bu renk cümbüşünün tadını doyasıya çıkartabilir.

Mini kitaplık

"Kitapsız yapamıyorum ama odam da çok küçük" diyenlerdenseniz odanızın bir köşesine küçük bir kitaplık alıp sevimli bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Kahverengi kitaplık ve beyaz sandalye ile renklerin muhteşem uyumundan yararlanın.

Yaz Aylarında Evinizin Neşesini Artırın

Yoga odası

Yoga ve meditasyon yapmayı seviyorsanız evinizdeki bir odayı bunun için ayırabilirsiniz. Meditasyon yapacağınız oda güneş ışığı alan, sakin ve huzur verici bir yer olsun. Bunun için ahşap bir sehpa, ayna, yoga matı ve bir de saksı çiçeği kullanabilirsiniz.

Vitrin değil fotoğraf albümü

Günümüzde fotoğraflar şipşak çekilip sosyal medyada paylaşılıyor ama eskiden fotoğraf albümleri vardı. Çekilen fotoğraflar tek tek yerleştirilir, anılar tazelenir ve büyük bir özenle saklanırdı. O nostaljik duyguları sadece albümde değil, evinizin bir köşesindeki vitrinde de yaşayabilirsiniz. Vitrinlere bardak dizme dönemi eskilerde kaldı. Onun yerine sizin için en özel olan fotoğrafları sergileyebilir, evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

El emeği göz nuru

Küçük ve sevimli aksesuarlarla evinizin neşesine neşe katın. Çarşı pazar dolaşıp ne alsam diye düşünmenize gerek yok. Ne istiyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Çiçekli bir çantadan, üzerinde omlet resmi olan yastığa kadar pek çok ürün ile evinizi süsleyebilirsiniz.

Yaz Aylarında Evinizin Neşesini Artırın

Sade ve zarif

Krem renginde bir yemek odası takımı, aynı renkte stor perdeler ve masanın üstünde zarif bir çiçek. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? O zaman bu yaz evinizin rengini açın, güneş ışığı bol bol dolaşsın salonunuzda, siz de anın tadını çıkarın.

Mutfağınızda beyaz bir sayfa açın

Mutfağınızı yenilemek istiyorsanız beyazın hâkim olduğu bir dünya yaratabilirsiniz. Masanızdaki desenler ve kullandığınız eşyalarla da ortama farklı renklerin enerjisini katabilir, hoş bir görünüm elde edebilirsiniz.

Yaz Aylarında Evinizin Neşesini Artırın

Eskiye dönüş

Kasnaklardan tablo yapımı, eskiye dönüş modasının en güzel örneklerinden. Duvarlarınızın boş kalmasını istemiyorsanız bu tarz tasarımları deneyebilirsiniz. Doğanın esintilerini evinizde yaşayın. Fotoğraftaki kasnaklardan tablo tasarımları, iç mimar Hazal Noyan’a (hazzedesign) ait.

Röportaj: Ece Demircan

Instagram: ecedemircan

Twitter: https://twitter.com/ece_demircann

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