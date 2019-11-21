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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Yanlış Beslenme Saçları Döküyor
Saç

Yanlış Beslenme Saçları Döküyor

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Yanlış Beslenme Saçları Döküyor

"Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, beslenme ile saç sağlığı arasındaki önemli ilişkiyi anlattı."

Saç ekimi hastalarının en merak ettiği konulardan biri de saç ekimi dışında tekniklerle saç çıkarmanın mümkün olup olmayacağıdır? Saç dökülmesinin en büyük sebebi genetik duruma bağlı olup bunun dışında cilt rahatsızlıkları, dahili sağlık problemleri, düzensiz beslenme, kan akışını etkileyecek madde kullanımı gibi sıralanabilir.

Erkek tipi saç dökülmesinde hastalarımızın testeron hormonun artmasıyla beraber saç dökülmesi tetiklenir. Bu başlangıç genelde erkeklerde ergenlik ile başlayıp şakak bölgesinin geriye doğru gitmesiyle gözlemlenir. Bu aşamada saç dökülmesinin durumunu yakından gözlemlemek en önemli durumdur.

Bu süre zarfında saçlardaki incelmeyi gidermek amacıyla bazı doğal içerikli ilaçların kullanımı uygun görülebilir. Fakat en önemli konu saç olmayan bölgeden bir ümit beklemek değil var olan saçların korunması ve bakımı için bu tarz tedavilerin kullanılabileceğidir. Saç köklerinin tamamen kaybolduğu bölgeler için saç ekimi işlemi dışında dünya sağlık örgütleri tarafından onaylanmış başka bir çözüm bulunmamaktadır. Burada hastaların umut tacirlerine karşı dikkatli olması en büyük tavsiyemizdir. 

Bazı ilaçlar geçici olarak tüylenme oluştursa bile hastaların sağlığına ciddi ve kalıcı zararlar verebileceği pek çok kez tarafımızdan gözlemlenmiştir. Hatta bazı durumlarda kanser gibi geri dönüşü olmayan yollara bile soktuğunu bilmekteyiz. Kullanılacak her ilaç takviyesinde de mutlaka uzmanlardan görüş almak gayet sağlıklı bir yol olacaktır.

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