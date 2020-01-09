Y Kuşağı Güzellik ve Moda Trendlerine Yon Veriyor

Her alanda olduğu gibi güzellik ve estetik alanında da dünya trendlerine yön veren Y kuşağının fark yaratan etkisi, sürekli değişen talepleri, marka değerlerine verdikleri önem ile bizlerin de dünya trendlerini takip ederek sürekli yenilenmemize neden oluyorlar.

Moda ve güzellik anlayışı eski kalıplarından çıkıp; farklı hatta garip sayılabilecek bir forma bürünüyor. X kuşağının etkisindeki güzellik ve moda anlayışında kişinin karakterini yansıtması en önemli kaygıydı. Bu kuşak kendine yakışanı giymeye özen gösteriyordu. Fark yaratmaya çalışıyor ancak fazlasıyla birbirine benzeyen kişileri görmek mümkündü. 80 sonrası hayatımıza giren ve hala da bizleri şaşırtmaya devam eden Y kuşağının öncelikli kaygısı ise mutlu olmak ve kendini ifade etmek. Bu nedenle birbirinden tamamen farklı bakış açıları, yenilikçi ve asi ruhları ile güzellik ve moda başta olmak üzere birçok alanda etkileri yadsınamayacak derecede büyük.

Y kuşağının estetik algıları çok yüksek

Geçtiğimiz yılın dünya genelinde yapılan güzellik uygulamaları verilerine bakıldığında sadece Amerika’da kırışıklık tedavisi olan 7 milyon kişi olduğu görülüyor. Esas ilginç olan ise bu bireylerin %30 gibi bir oranının 20-30 yaş arasında olması yani Y kuşağı. Yaş grubuna baktığımızda ise kırışıklık tedavisine en az ihtiyaç duyulan yaş aralığı.

Güzelliği de modayı da belirleyen tam da bu nedenle Y kuşağı oluyor. Her şey onların hegamonyasında. O nedenle güzellik ve moda eski kalıplarından çıkıyor, belki diğer nesiller tarafından abartılı ve çirkin olarak bile adlandırılacak bir forma bürünüyor. Şimdi onların zamanı. Eninde sonunda algılarımız değişecek ve yeni güzellik algısı her şeyi fethedecek.