Uzun İlişkisi Olanların Duymaktan Nefret Ettiği 10 Cümle

1. Birbirinizden sıkılmıyor musunuz? Ben olsam çok sıkılırdım. Uzun ilişkiler çok monoton…

2. Buluştuğunuzda konuşacak şey bulabiliyor musunuz artık?

3. Bu kadar uzun süre sevgili olmayı nasıl başardınız?

4. Kaç kere ayrılıp barıştınız?

5. Hiç başka biriyle beraber olmayı düşündünüz mü?

6. Kesin özel günleri de kutlamıyorsunuzdur artık.

7. Sizinki aşk değil alışkanlık.

8. Ne zaman evleniyorsunuz?

9. Şimdiden bu kadar yıl olduysa, evlenince ne kadar olur ohooo...

10. Evlenince hemen sıkılmayın da.