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GeriAşk Uzun İlişkisi Olanların Duymaktan Nefret Ettiği 10 Cümle
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Aşk
MAHMURE ÖZEL

Uzun İlişkisi Olanların Duymaktan Nefret Ettiği 10 Cümle

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Uzun İlişkisi Olanların Duymaktan Nefret Ettiği 10 Cümle

"Uzun ilişkiniz var ise ya da çevrenizde uzun süredir sevgilisi olan arkadaşlara sahipseniz aşağıda sayacağımız cümleleri defalarca duymuşsunuzdur. Siz siz olun uzun ilişkisi olan arkadaşlarınıza bunları söylemeyin. Bu cümlelere maruz kalan taraf eğer sizseniz kulaklarınızı tıkayın ve aşkınızın tadını çıkarın!"

1. Birbirinizden sıkılmıyor musunuz? Ben olsam çok sıkılırdım. Uzun ilişkiler çok monoton…

2. Buluştuğunuzda konuşacak şey bulabiliyor musunuz artık?

3. Bu kadar uzun süre sevgili olmayı nasıl başardınız?

Uzun İlişkisi Olanların Duymaktan Nefret Ettiği 10 Cümle

4. Kaç kere ayrılıp barıştınız?

5. Hiç başka biriyle beraber olmayı düşündünüz mü?

6. Kesin özel günleri de kutlamıyorsunuzdur artık.

Uzun İlişkisi Olanların Duymaktan Nefret Ettiği 10 Cümle

7. Sizinki aşk değil alışkanlık.

8. Ne zaman evleniyorsunuz?

9. Şimdiden bu kadar yıl olduysa, evlenince ne kadar olur ohooo...

10. Evlenince hemen sıkılmayın da.

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