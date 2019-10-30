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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Stres Erken Andropoza Neden Olabilir
Cinsellik

Stres Erken Andropoza Neden Olabilir

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Stres Erken Andropoza Neden Olabilir

"Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, stres durumunda insan vücudunun kortisol-adrenalin gibi hormonları salgıladığını bunun da birçok rahatsızlığa neden olduğunu söyledi, "Yoğun stres altında, huzursuz, endişeli, mutsuz, depresif erkeklerde testosteron daha az üretilip andropozun daha erken başlamasına neden olabiliyor” dedi."

Stresin insan sağlığına olumsuz etkileri tıp dünyasının en başta gelen araştırma konularından biri. Stres altında vücut bazı hormanlar salgılıyor. Son yıllarda testosteron kaybına bağlı cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin sayısı gittikçe artıyor. Öyle ki bazen otuzlu yaşlarda bir erkeğin vücudunda seksenli yaşlarındaki bir erkeğin testosteron seviyesini buluyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri strestir.

Stres durumunda vücudunuzda kortisol-adrenalin gibi stres hormonları salgılanıyor. Bu hormonlar sürekli üretildiklerinde baş ağrıları, sinirlilik, öfke, konsantrasyon güçlüğü, depresyon, endişe, kas gerginliği, yeme atakları, yüksek tansiyon, mide-bağırsak sorunları, düşük bağışıklık gibi bir dizi problem gelişiyor. Bunlara ek olarak cinsel güç de düşüyor. Stres hormonlarının seks hormonlarını düşürücü etkisi var. Üstelik beyinden testislere testosteron üretimiyle ilgili mesaj yollayan hipofiz bezi ile stres ve duyguları kontrol eden beyin bölümleri ortaklaşa çalışıyor. Bu nedenle aşırı stres durumunda hipofiz bezinden başlayan sinyaller düşüyor ve testosteron üretimi azalıyor. Yani yoğun stres altında, huzursuz, endişeli, mutsuz, depresif erkeklerde testosteron daha az üretilip andropozun daha erken başlamasına neden olabiliyor.

Kronik stres uzun vadede tedavi gerektiriyor

Boşalma sorunları, haz duyamama olmak üzere pek çok cinsel sorun ortaya çıkıyor. O gün yaşadığınız akut bir stres kısa süreliğine (birkaç günlüğüne) cinsel problem yaratırken, kronik stres uzun vadede testosteron seviyeleri azalıyor ve artık organik anlamda tedavi gerektiren bir tablo ortaya çıkıyor. Cinsel isteksizlik yaşayan veya birkaç sefer sertleşme sorunuyla karşılaşan erkeklerde performans endişesini sık görüyoruz. Performans endişesini cinsellikte yeterli performans gösterip göstermeyeceğine dair endişe, korku olarak açıklayabiliriz. Bu endişeyi taşıyan erkekler cinsellikten ve eşlerinde uzaklaşmaya başlıyor. Bu da ilişkide gerginliklere, tartışmalara dönüşüyor. Yani genel hayat stresine bir de seks stresi ekleniyor.

Ne yapılmalı?

Bu durumda genelde "Psikolojiktir geçer!" şeklinde düşünülüyor ancak sorun tamamen psikolojik de olsa genelde hemen geçmiyor. Strese bağlı oluşan hormonsal sorunlar bazen ancak hormon tedavileriyle çözülebiliyor. Bu nedenle strese bağlı olarak 2-3 ayı aşkın süredir cinsel fonksiyon problemi yaşıyorsanız, bir uzmana başvurmanızı öneriyorum. Cinsel fonksiyonlar, hormon seviyeleri, hayatınızdaki stres kaynakları, endişe veya depresyon sorunlarınızın birlikte inceleneceği görüşmeler yapılıyor. Bunların sonucunda ise hem cinsel gücünüzü arttıracak öneriler, hem de stresle baş etmeniz için destek veriliyor. Bu arada uykunuzu düzenlemeniz, düzenli egzersiz yapmanız, sağlıklı beslenmeniz ve aşırı alkol-sigaradan uzak durmanız gerek. Tek seferlik başarısızlıkta hemen panik yapmayın. Eşinizden uzaklaşmayın ve kendinize günlük stresleri atmanıza yardımcı olacak rahat bir uyarılma süreci tanıyın.

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