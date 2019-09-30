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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cinsellik

Son 50 Yıldır Kendimizi Kısırlaştırıyor Muyuz?

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Son 50 Yıldır Kendimizi Kısırlaştırıyor Muyuz?

"Son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle son 50 yılda erkeklerdeki sperm üretiminin bozulmaya başladığına ve sperm sayısının ciddi oranda azaldığına işaret ediyor. Dolayısıyla, sperm üretimini bozan nedenler, günümüzde oldukça merak edilen bir konu haline geldi. Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, sperm üretimini bozan biyolojik ve çevresel pek çok faktör olduğunu ve son dönemde sperm üretimindeki bozukluktan veya sperm kalitesinin azalmasından kaynaklı kısırlığın oldukça arttığını belirtiyor."

Genetik faktörlerden, bazı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlardan, yaşın ilerlemesinden, kişinin yaşam tarzı ve alışkanlıklarından, temiz olmayan çevre koşullarından dolayı sperm üretiminde bozukluklar ortaya çıkıyor. Spermler çok hassastır ve dış etkenlerden oldukça kolay bir şekilde etkilenir, zarar görürler. Sperm sayısını, hareketliliğini ve kalitesini korumak adına, özellikle sperm üretimini olumsuz etkileyen faktörler konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Yaşam tarzı ve kalitesi sperm üretimindeki kaliteyi de belirliyor

Sağlıklı bir hayat tarzı benimseyen erkeklerde sperm üretimindeki bozukluklara daha az rastlanıyor. Özellikle alkol ve sigara kullanımı, sperm üretimini oldukca olumsuz yönde etkiliyor. Dış etkenlere baktığımızda sperm üretimini, kalitesini, hareketliliğini veya sayısını azaltan en büyük faktörün alkol ve sigara kullanımına bağlı olduğunu görüyoruz. Alkol ve tütün ürünlerinin içindeki maddeler spermlere hasar vermekte ve infertilite yani kısırlığa bile sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden de sperm üretiminin bozulmasına yol açan önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Sperm üretimini bozan başka dış faktörler de var

Alkol ve sigaranın yanı sıra pek çok dış etken, sperm üretimini olumsuz etkiliyor. Vücuda giren besinler, kullanılan kıyafetler ve hava koşulları sperm üretiminde bozukluklara yol açabiliyor. Kişinin yaşam tarzı ve seçimleri sperm kalitesini de belirliyor diyoruz çünkü sperm üretimini bozan tek dış faktör alkol ve sigara kullanımına bağlı değil. Sağlıksız, hormonlu yiyeceklerin fazla tüketimi, sürekli dar pantolonlar tercih edilmesi, D vitamini eksikliği, cinsel beraberliğin yeterince olmaması, obeziteye varacak derecede aşırı kilo gibi sebeplerle de sperm kalitesi ve dolayısıyla üretimi bozuluyor. Aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları bile sperm üretimini etkileyen faktörler arasında. Sperm üretimi, genetik faktörler, kullanılan ilaçlar veya geçirilen hastalıklardan kaynaklı da bozulabiliyor. 

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