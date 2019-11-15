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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Sevgiliyle Bir Ayrılıp Bir Barışmak Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

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Sevgiliyle Bir Ayrılıp Bir Barışmak Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

"Yaşadığımız her olayın, her anın ruh sağlığımız üzerinde etkileri bulunuyor. Peki ya bir ayrıl bir barış ilişkiler bizleri nasıl etkiliyor? Cevap verelim; sandığınızdan çok daha fazla! "

Hepimizin çevresinde sıklıkla ayrılıp barışan çiftler vardır. Belki de bir zamanlar sizin de öyle bir ilişkiniz olmuştur, ya da şu an içinde bulunduğunuz ilişki böyledir. 

 

Bu tarz bir ilişkinin ruh sağlığınızı bozabileceğini hiç düşündünüz mü? Yapılan araştırmalar, sıklıkla ayrılıp barışmanın çiftler üzerinde oldukça olumsuz etkilere sahip olduğunu ortaya koydu. Yaşanan tartışmaların ardından tarafların ilk aklına gelen şeyin ayrılık olması, çiftlerin birbirlerine olan güvenlerini sorgulaması aslında sandığımızdan çok daha kötü sonuçlar doğuruyor.

Depresyona sebep!

Araştırmalar, güven sorunlarının, sıklıkla tartışmanın, tarafların birbirlerine yetmediklerini düşünmeye başlamasına ve ayrılık düşünmesine neden olduğunu, tüm bu sürecin de depresyona sebep olduğunu söylüyor. 

Sevgiliyle Bir Ayrılıp Bir Barışmak Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor

Cinsel tutku ayrılmaya engel oluyor

Konu hakkında görüş veren ilişki terapistleri ve psikologlar ise mutsuz olmalarına rağmen ilişkiyi devam ettiren, sürekli ayrılmalarına rağmen her seferinde barışan çiftlerin birbirlerinden kopamama nedeninin cinsel tutku olabileceğini belirtiyor. Çiftlerin bir ayrıl bir barış ilişki yaşamasına karşın ilişkiye ısrarla devam etme sebeplerinden diğerleri ise alışkanlık ve boşluğa düşme korkusu olarak tanımlanıyor.

Bu tarz ilişkilerde tarafların bir süre sonra birbirlerini suistimal ettiğini de belirten uzmanlar, zamanla çiftlerin ruh sağlıklarının bozulduğunu söylüyor. 

Neden ayrıldığınızı unutmayın

Bu konuda biz Mahmure editörlerinin de sizlere küçük bir tavsiyesi var. Sevgilinizden ayrıldıysanız ve barışma konusu gündemdeyse kendinize şunu sorun; daha önce neden ayrıldınız?

Partnerinizle barışmadan önce neden ayrıldığınızı, buna nelerin sebep olduğunu, tekrar yaşanma ihtimalinin olup olmadığını konuşmalı, sorunlarınızı açık bir şekilde ifade etmelisiniz. Aynı sorunları yeniden yaşayacağınızı hissediyorsanız ikinci bir şans sizi tekrar üzmekten başka bir işe yaramayacaktır. Yine de siz bilirsiniz!

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