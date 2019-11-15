Sevgiliyle Bir Ayrılıp Bir Barışmak Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?
"Yaşadığımız her olayın, her anın ruh sağlığımız üzerinde etkileri bulunuyor. Peki ya bir ayrıl bir barış ilişkiler bizleri nasıl etkiliyor? Cevap verelim; sandığınızdan çok daha fazla! "
Hepimizin çevresinde sıklıkla ayrılıp barışan çiftler vardır. Belki de bir zamanlar sizin de öyle bir ilişkiniz olmuştur, ya da şu an içinde bulunduğunuz ilişki böyledir.
Bu tarz bir ilişkinin ruh sağlığınızı bozabileceğini hiç düşündünüz mü? Yapılan araştırmalar, sıklıkla ayrılıp barışmanın çiftler üzerinde oldukça olumsuz etkilere sahip olduğunu ortaya koydu. Yaşanan tartışmaların ardından tarafların ilk aklına gelen şeyin ayrılık olması, çiftlerin birbirlerine olan güvenlerini sorgulaması aslında sandığımızdan çok daha kötü sonuçlar doğuruyor.
Depresyona sebep!
Araştırmalar, güven sorunlarının, sıklıkla tartışmanın, tarafların birbirlerine yetmediklerini düşünmeye başlamasına ve ayrılık düşünmesine neden olduğunu, tüm bu sürecin de depresyona sebep olduğunu söylüyor.
Cinsel tutku ayrılmaya engel oluyor
Konu hakkında görüş veren ilişki terapistleri ve psikologlar ise mutsuz olmalarına rağmen ilişkiyi devam ettiren, sürekli ayrılmalarına rağmen her seferinde barışan çiftlerin birbirlerinden kopamama nedeninin cinsel tutku olabileceğini belirtiyor. Çiftlerin bir ayrıl bir barış ilişki yaşamasına karşın ilişkiye ısrarla devam etme sebeplerinden diğerleri ise alışkanlık ve boşluğa düşme korkusu olarak tanımlanıyor.
Bu tarz ilişkilerde tarafların bir süre sonra birbirlerini suistimal ettiğini de belirten uzmanlar, zamanla çiftlerin ruh sağlıklarının bozulduğunu söylüyor.
Neden ayrıldığınızı unutmayın
Bu konuda biz Mahmure editörlerinin de sizlere küçük bir tavsiyesi var. Sevgilinizden ayrıldıysanız ve barışma konusu gündemdeyse kendinize şunu sorun; daha önce neden ayrıldınız?
Partnerinizle barışmadan önce neden ayrıldığınızı, buna nelerin sebep olduğunu, tekrar yaşanma ihtimalinin olup olmadığını konuşmalı, sorunlarınızı açık bir şekilde ifade etmelisiniz. Aynı sorunları yeniden yaşayacağınızı hissediyorsanız ikinci bir şans sizi tekrar üzmekten başka bir işe yaramayacaktır. Yine de siz bilirsiniz!