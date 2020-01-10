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GeriEtkinlik Rehberi “Seni Unutmak İstemedim ki” Tiyatro Oyunu İzmir’de Sahnede!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>“Seni Unutmak İstemedim ki” Tiyatro Oyunu İzmir’de Sahnede!
Etkinlik Rehberi

“Seni Unutmak İstemedim ki” Tiyatro Oyunu İzmir’de Sahnede!

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“Seni Unutmak İstemedim ki” Tiyatro Oyunu İzmir’de Sahnede!

"İzmirli tiyatroseverler; izlemekten büyük keyif duyacağınız, şahane bir oyun olan “Seni Unutmak İstemedim ki” 30 Ocak’ta Narlıdere AKM’de sahneleniyor. "

Hemen buraya tıklayıp biletinizi alın, güzel bir oyunu indirimli biletlerle izleme şansı yakalayın.

Bu bir ilandır. 

11 yıllık bir evliliği ayakta tutmak için en fazla ne yapardınız? Mesela sırf karınızı mutlu etmek için hamile kalır mıydınız? Kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını doğru anlar? Madem evlilik uzun bir oyun o zaman haydi oynamaya başlayalım ama kurallara dikkat edin zira bazıları size çok da uymayabilir. Temaşa Gösteri Sanatları uzun ömürlü bir evliliğin tarifini sizler için yaptı... Kadın ne ister, erkek ne anlar? Pelin Öztekin, Dost Elver, Ferdi Akarnur, Kayra Şenocak ile muhteşem bir oyuna hazır! Sizler de bu keyifli oyunda yerinizi ayırtmak ve indirimli bilet seçeneklerinden yararlanmak için buraya tıklamanız yeterli.

“Seni Unutmak İstemedim ki” Tiyatro Oyunu İzmir’de Sahnede

İzmirliler, çok seveceğiniz “Seni Unutmak İstemedim ki” oyunu sizin için indirimli bilet fırsatlarıyla burada. Hemen yerinizi ayırtın, bu muhteşem oyunu kaçırmayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır. 

 

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