“Seni Unutmak İstemedim ki” Tiyatro Oyunu İzmir’de Sahnede!

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11 yıllık bir evliliği ayakta tutmak için en fazla ne yapardınız? Mesela sırf karınızı mutlu etmek için hamile kalır mıydınız? Kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını doğru anlar? Madem evlilik uzun bir oyun o zaman haydi oynamaya başlayalım ama kurallara dikkat edin zira bazıları size çok da uymayabilir. Temaşa Gösteri Sanatları uzun ömürlü bir evliliğin tarifini sizler için yaptı... Kadın ne ister, erkek ne anlar? Pelin Öztekin, Dost Elver, Ferdi Akarnur, Kayra Şenocak ile muhteşem bir oyuna hazır! Sizler de bu keyifli oyunda yerinizi ayırtmak ve indirimli bilet seçeneklerinden yararlanmak için buraya tıklamanız yeterli.

İzmirliler, çok seveceğiniz “Seni Unutmak İstemedim ki” oyunu sizin için indirimli bilet fırsatlarıyla burada. Hemen yerinizi ayırtın, bu muhteşem oyunu kaçırmayın.

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