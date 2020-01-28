Sarı Kantaron Yağının İlginç Kullanım Alanları

Sarı kantaron yağı nedir?

Sarı kantaron yağı, genellikle Avrupa ülkelerinde yaygın olarak bulunan mayasıl otu ve yara otu olarak da bilinen, senelerdir alternatif tıpta sıkça kullanılan ve şifalı olduğu düşünülen sarı kantaron çiçeğinin yapraklarından elde edilen yağdır. Bitki çiçeklenme dönemine geldiğinde, tomurcukları kurutularak, zeytinyağı dolu şişelerde bekletilmesiyle yapılır. Oldukça geniş kullanım alanına sahip olan sarı kantaron yağı, tedavi etkisi olan birçok uçucu yağ içerir.

Sarı kantaron yağının faydaları nelerdir?

-En bilinen iyileştirici etkisi yara ve yanıklar üzerindedir. Yanıklar ve yaraların üzerine sürüldüğü takdirde hızlı bir hücre yenileyici görevi görür.

-Ani kan kayıplarının yaşanabileceği durumlarda kanamaların azalmasına yardımcı olur.

-Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümeleri için birebirdir. Ellerinize ve ayak altlarınıza sürerseniz vücut ısısını arttıracaktır.

-Varislerle savaşır.

-Uçukların iyileşmesini sağlar.

-Saçtaki dökülmeyi azaltarak kepeklerin oluşumunun da önüne geçer.

-Bebekler için rahatlatıcı bir etkisi vardır. Bebeğinizin pişiklerine sürebilirsiniz.

-Adet sancılarını azaltır.

-Uykusuzluk yaşanılan durumlarda rahat bir uyku sağlar.

-Hücre yenileyici özelliği sayesinde cilt lekelerini, güneş lekelerini ve izlerini geçirir.

-Baş ağrısı durumunda şakaklara sarı kantaron yağı ile yapılacak bir masaj baş ağrısını dindirmeye yardımcı olur.

-Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir. Vücuda eneri verir.

-Ciltteki renk eşitsizliklerini dengeler.

-Romatizma hastalığının neden olduğu ağrıları dindirir.

-Mide yaralarını iyileştirici özelliği vardır.

Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır?

Sarı kantaron yağını yüzeysel kullanım etkileri için etkili bölgeye pamuk yardımıyla sürerek kullanmanız önerilir.

Yüzeysel olmayan kullanımlarda sarı kantaron yağını bir çay kaşığı içebilirsiniz. Ayrıca, bitki halinde alıp kaynatarak çayını da yapabilirsiniz.

Öte yandan sarı kantaron yağını kullanmaya başlamadan önce bir uzmana danışmayı da unutmayın.