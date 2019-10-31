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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şamdan Yepyeni Bir Konseptle Geri Döndü

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Şamdan Yepyeni Bir Konseptle Geri Döndü

"Bir gece kulübü olmanın yanı sıra kendine has bir kültür oluşturan Şamdan, İstanbul’un en merkezi lokasyonunda; 4 Levent İş Kulelerde yeniden İstanbullularla buluşuyor."

1975 yılında kurulan ve tam 42 yıl boyunca iş-sanat hayatının buluşma noktası olan Şamdan yepyeni bir konseptle ger döndü.

Mekan, tecrübeli işletmeci Bülent Ilgaz ve sanayici iki kardeş olan Emre-Necmettin Karabacak ortaklığında hizmet verecek. Bülent Ilgaz Yeşilköy ve Yeniköy Yelken’den sonra son olarak Yalıkavak Marina ile İstanbul’da şubeleri olan “Agency” nin işletmecisiydi. Necmettin Karabacak ise halen Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanlığını sürdüren önemli bir iş adamı. Bülent Ilgaz ve Necmettin-Emre Karabacak Yeşilköy Yelken’de başlayan ortaklıklarını Şamdan’da devam ettirecekler.

Şamdan, dünya mutfağından spesiyal tatlarla oluşturulan öğle yemeği menüsü ile Pazar hariç haftanın her günü misafirlerini ağırlayacak. Özel toplantılara, lansman ve kurumsal organizasyonlara ev sahipliği yapacak ve yine Pazar Hariç her gün saat 22.00’de de gece kulübü olarak müdavimlerinin buluşma noktası olacak.

Şamdan Yepyeni Bir Konseptle Geri Döndü

Mekanda Dj Uğurcan Kaya 80’ler ve 90’ların orijinalleri ile remixlerinden oluşan bir listeyle çalacak. Şamdan’da eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Must, Lucca ve Park Şmadan gibi İstanbul’un pek çok tercih edilen mekanında müzik koordinatörlüğü yapan Uğurcan Kaya bundan böyle Şamdan müdavimleri için çalacak.

Şamdan’ın ilk özel partisi bu akşam Cadılar Bayramı konsepti ile gerçekleşecek…

Çok eski zamanlarda yaz mevsiminin bitişi kışın başlangıcı olarak kabul edilen “Cadılar Bayramı” aynı zamanda yeni bir sezonun başlangıcını temsil ediyor ve 31 Ekim’de kutlanıyor.

Şamdan da, yeni sezonda ilk temalı partisini Cadılar Bayramı’nda gerçekleştirecek.

Şamdan müdavimlerinin Hallowen özel kostümleriyle katılacağı gece saat 22.00’de başlayacak, Dj Uğur İle sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

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