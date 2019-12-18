Rüyada tuvalet görmek ne anlama gelir? Rüyada tuvalet temizlemek tabiri

Rüyada tuvalet görmenin iki açıklaması vardır. İlk yorum temiz tuvalet üzerinedir. Rüya sahibinin temiz bir tuvalet görmesi alimlerce sorunlara, zorluklara delalet eder. İslam alimleri temiz tuvaletin bir musibet veya işin çıkmaza gireceğini belirtmişlerdir.



Pis bir tuvalet ise kişinin hayırlı bir işte olacağına işaret eder. Rüya sahibi pis bir tuvalette olduğunu görürse, en kısa sürede zengin olabilir, malları artabilir, yaptığı ticarette birden en iyisi olabilir. İşi yoksa tez zamanda iş maliki olabilir.



Rüyada Tuvalet Temizlemek



Alimler İslam dininin alçak gönüllü olmayı, yardımcı olmaya çalışmayı sürekli övdüğünü söylerler. Rüyada görülen tuvalet temizleme işi genellikle hayırlı bir kapıya işarettir. Kişinin alçak gönüllü olması dolayısıyla bir yerden kazanç elde edeceği, muradına kavuşacağına işarettir.



Öte yandan bazı alimler, tuvalet temizlemenin yapılan bir hatanın hayatta bedeliyle kişinin karşısına çıktığını belirtirler. Bu durumda rüya sahibinin yapabileceği şeyin kesinlikle birilerine yardım etmek olacağını belirtirler.



Rüyada Pis Tuvalet Görmek



Rüyada pis bir tuvalet görmek hayırlı bir kadere, insana, işe işarettir. Rüya sahibinin hayatında alacağı müjdeli bir habere delalet eder. Pis tuvalet genel manada, rüya tabircileri tarafından olumlu değerlendirilir. Pis tuvalet görüp temizlemek ise sorunların çözüleceğine delilidir.



Rüyada Tuvalete Gittiğini Görmek



Rüyada tuvalete gittiğini görmek, farklı boyutlarda yorumlanır. Rüya tabircileri bu rüyanın basite alınmamasını, ifade ederler. Aynı zamanda rüyanın ayıp olmadığını anlatılması ve araştırılması gerektiği belirtilir.



Rüyada tuvalete gitmek, kötü bir işten kurtulmaya, saf kalple kurtulmak anlamıyla rivayet edilir. Kişinin temiz kalbi olması nedeniyle kötü işlerden uzak kaldığı üzerine bazı ifadelere yer verilmiştir. Rüya sahibinin tuvalete gidip, tuvaletini yaptığını görmesi üzerine çok az sayıda yorum vardır. Bunun açıklaması, göreve çağrılma şeklinde ifade edilir.



Rüyada Cami Tuvaleti Görmek



Tuvaletle ilgili genel yargı kötü şekilde bilinir. Fakat ayak yolu rüya içerisinde sanıldığı gibi değildir. Rüyada cami tuvaleti görmek, yapılan hayırlı bir işin yerine geleceğine delalet. Hikmeti üzerine iki farklı görüş vardır. Bir kısım cami tuvaleti görmenin kişinin günahlarından arındığı üzerine şekillenir. Öbür kısımda ise cami tuvaleti görmenin, hayırlı bir işte olunacağını, güzel bir ortaklık yapılacağını, malının artacağının işaretidir.



Rüyada Tuvalet Yaptırmak



Rüya sahibinin çok hayırlı işlerde gönlünün olduğunu gösterir. Rüyayı gören kişinin kısa zaman içinde gitmek istediği bir yere ulaşacağını ifade eder. Bir şey üzerine isteği varsa bunun gerçekleşeceği şeklinde yorumlanan bu rüya, hayır şeklinde ifade edilir. Rüyayı gören kimsenin makamının artacağı, kendi gücünün üzerinde bir iş yapmayacağı ve uzun bir ömür süreceği üzerine rivayetler vardır.



Rüyada Tuvalet Kirletmek



Bir kimse rüyasında temiz bir tuvaleti kirletiyorsa bu onun günah işleyeceği, Allah'a sığınması gerektiğini işaretidir. Alimler bu rüyaları bir uyarı olduğunu söylerler. Bu yüzden rüya sahibinin kendisine derhal çeki düzen vermesi üzerine tavsiyeler vardır. Kişinin namaz kılması, zekat vermesi onun için hayır olur.