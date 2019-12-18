Rüyada timsah görmek ne anlama gelir? Rüyada timsah öldürmek ve beslemek neye delalet?

Rüyada timsah görmekle pek çok rivayet bulunur. Genellikle kişinin çok keskin görüşlü bir düşman tarafından hedef alındığına hikmet edilmiştir. Rüyada timsah gören kimsenin, düşmanlarının çoğalacağına ve kendisine bunlardan zarar geleceğine rivayet edilmiştir.



Rüyada timsah görmek aynı zaman şişman ve kısa boylu kişilerle arkadaşlık kurulacağına işaret eder. Timsah görmenin aynı zamanda güçlü rakiplere karşı zafer kazanılacağı manalarına da gelir.



Rüyada Timsah Beslemek



Rüyada timsah beslediğini gören kimsenin çok duygusal bir yapısının olduğu rivayet edilir. Rivayetçiler rüya sahibinin kimseye zarar veremeyeceğini, hayat boyu zararlar göreceğine işaret ettiğini söylerler. Rüyada beslenen timsahın kendisine saldırdığını gören kimsenin, etrafında bulunan kişilere karşı çok dikkatli olmasına işaret eder. Rüyada beslenen timsahın öldüğünü görmek, bazı sorunların kişinin hayatından çıkacağına, nefes alınacağına rivayet edilmiştir. Rüyada timsah görmenin derecesi genellikle şerre yorumlanır.



Rüyada Timsah Öldürmek



Rüyada timsah öldürdüğünü görmek, düşmanlarda külliyen kurtulmaya, onlara karşı muazzam büyüklükte başarılar kazanılacağına işaret eder. Rüya tabircileri rüyada timsah öldürmenin hayırlara kapı açacağına, mal kazancının on kat artacağına işaret ederler. Rüyada timsahla cebelleştikten sora onu öldürdüğünü görmek, uzun ömürlü bir düşmanla karşılaşılacağına tekabül eder. Timsahın bir türlü ölmediğini görmek ise manevi boşluğa hikmet edilir. Kişinin manevi anlamda çöktüğüne, inancının çok zayıfladığına hikmet edilir.



Rüyada Timsah Yakalamak



Rüyada timsah görmenin rivayeti, kalp gözünün açılmasıdır. Kişinin hayata karşı artık daha bilge olacağına, zorlukların kendisini yenemeyeceğine işaret edilir. Rüyada timsah yakalamanın rivayeti dörttür. Birincisi kişinin bilge olacağına işaret eder. İkincisi rüya sahibinin tez zamanda hayırsız bir insanla gönül bağı kuracağına işarettir. Üçüncüsü mevcut bir hastalığa karşı kazanılan zafere işaret edilir. Dördüncüsü ise dünya malıyla ilgili bir miras kavgasına düşüleceğine delalet eder.



Rüyada Timsah Derisi Görmek



Rüyada timsah derisini görmek hayatta yeni bir sayfanın açılacağına rivayet edilir. Rüyayı gören kişinin bazı hatalarının farkına varacağına ve temiz bir hayata kapı açacağına delalettir. Rüyada timsah derisi görüp aldığını görmek, iyi huylu arkadaşlar edinmeye işaret edilir.



Kişinin hayatında yeni insanlarla tanışmasına ve bu insanlarla iyi geçinmeye rivayet edilmiştir. Rüyada timsah derisi sattığını gören kimsenin son zamanlarda kazandığı bir paradan asla hayır görmeyeceğine işaret edilmiştir.



Rüyada Timsah Sürüsü Görme



Rüyada timsah sürüsü görmek zengin kişilerle arkadaşlık kurulacağına hikmet edilir. Rüya sahibinin mal varlığı varsa bile kendisinden kat kat daha zengin kişilerle dostluklar kuracağına işaret edilmiştir. Rüyada timsah sürüsü görmenin hikmeti, akıllı insanların kişinin etrafında çok olmasına işaret edilmiştir. Timsah sürüsü tarafından saldırıya uğradığını gören kimseler, mallarını kaybedeceğine, fakirse aç kalmasına hikmet edilir. Rüyayı gören kişini tez evvel kalbine ulak vermesi gerektiğine yorumlanmıştır.



Rüyada Timsahlardan Korkmak



Rüyada timsahlardan korkmak, kişinin yanlış kararlar aldığına hikmet edilmiştir. Rüyada timsah görüp korkmak ve onlardan kaçmak kişinin aklının gittikçe geriye gittiğine işaret eder. Bu kişilerin bir karar alırken mutlaka destek almaları gerektiği rivayet edilmiştir.



Rüyada timsahlardan korktuğunu gören kimsenin işlerinde bir terslik olmasına, yanındaki kişileri koruyamayacak kadar perişan düştüğüne hikmet edilmiştir. Rüyada timsahlardan korktuğunu gören kimsenin maneviyatını güçlendirmesi, Allah'a sürekli dua etmesi alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Rüyada timsahlardan korkmak ve onlardan kaçmamak, hileli bir işe karışmaya rivayet edilir.