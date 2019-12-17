Rüyada evlenmek ne anlama gelir? Rüyada evlendiğini görmenin tabiri

Rüyada evlenmekle alakalı olarak pek çok yorumlar bulunmaktadır. Rüyada evlenmek genel manada yüce kuvvet bakımından bireye gelecek olan desteğin göstergesi olarak tanımlanabilir. Bunun yanı sıra evlenmek; büyük bir borca girmeye, kötülüğe, üzüntüye, üst seviyeye geçmek adına birilerine ağız bükmek şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi, tanıdığı biri ile evlenirse bu birey onun geçimine katkıda bulunur. Eğer hiç tanımadığı biriyle evlendiğini görmesi, bireyin ölümünün yaklaşması ya da evini bir yerden başka bir ortama taşıyacağı anlamına gelir. Evlenmek kimi rüya yorumcularına göre, sanatla uğraşmak anlamına da gelir. Rüya içerisinde şahitlerin huzurunda evlenmek ise Allah'ın rızasını almak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Sevgiliyle Evlenmek

Rüyada sevgili ile evlenmek genel olarak kişinin bilinçaltını yansıtan bir durumdur. Yaşadığınız ilişkideki sevdiğiniz kişiye olan bağlılığınız ve sevginizi işaret eder. Rüyada sevgilisi ile evlendiğini gören bekar bayan sevdiği kişiden güzel ve hayırlı bir haber alır. Rüyada sevgilisi ile evlendiğini gören bekar erkek için ise bu rüya, borç ve üzüntü olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Eski Sevgiliyle Evlenmek

Rüyada eski sevgili ile evlenmek; yaşanan ilişkideki veya evlilikteki sorunlara işaret eder. Kimi zaman bireyin yaşamış olduğu duygusal boşluğu tanımlayan bu rüya, mutlu olmak için yapılan hatalı seçimler sebebi ile yaşanacak daha önemli üzüntülere delalettir. Bazen bireyin eski ilişkileriyle alakalı yaşadığı pişmanlıkları işaret eder. Kimi zaman da rüya içerisinde sevgiliyle evlenmek, günlük yaşamda bireyi mutlu edecek olan duygusal gelişmelerinde olacağına yorulur.

Rüyada Yeniden Evlenmek

Rüya içerisinde yeniden evlenmek; bireye ulaşacak problemlerin kısa zamanda bitmesine ve mutluluğa erişmeye delalet eder. Bu rüya, güvende olmaya, korktuğu şeylerden emin olmaya, verilen söze, kısa zamanda ulaşacak hayra, iş yaşamında kişinin önüne güzel ve yeni kısmetlerin çıkmasına, eş ile aradaki huzurun artmasına, aile yaşamının her zaman güzellik ve mutluluk içerisinde geçmesine işaret eder. Rüya içerisinde tekrardan evlenen birey, güzel ve yeni bir başlangıç yapıp eski sorunlarından kurtulur.

Rüyada Birinin Evlenmesini Görmek

Rüyada birinin evlenmesini görmek; sürpriz olaylarla karşılaşmaya, mutlu olmaya, güzel günleri görmeye, hayallerin gerçekleştirilmesine, kısmete, geniş çağlı bir aileye kavuşmaya işarettir. Rüya sahibi bu rüyayı bekarken gördüyse; aile yaşamında, evlendiği zaman ev hayatında yüzünün hep güleceğine, eşi ve çocuklarıyla ağız tadıyla geçim sağlayacağına delalettir.

Rüyada Zorla Evlenmek

Rüya içerisinde zorla evlenmek; istenmeyen olaylar ile uğraşmak, hoş karşılanmayan vaziyetlerin içerisine düşmek veya çekilmek manasına gelir. Bireyin yakın etrafından gelen bir arzuyu kırmaması sonucunda, kendisi ile hiç alakası olmayan konuya müdahil olunacağına işarettir. Bunun yanı sıra bireyin bir anda mutluluğunu ve yaşam düzenini bozacağını ifade etmektedir. Zorla evlendiğini gören birey bekar ise; gönül ilişkisi yaşamış olduğu bireye karşı sevgisini, saygısını bitirecek anlamına gelir.

Duygularda olan azalma yüzünden kendisini geri çeken bireyin karşı tarafı kırmamak adına devamlı kendisi ile savaştığını, psikolojik olarak giderek daha gergin biri olmasına işaret etmektedir. Evli bir kişinin, eşi dışında biri ile zorla evlendiğini görmesi; geçmiş zamandan kalan gönül ilişkisinin tekrardan ortaya çıkacağını ve bu kişi ile yapılacak olan görüşmeler yüzünden evlilikte şüphelendirecek hareketlerin fark edilmesiyle problemlerin yaşanacağını ifade eder. Rüyada zorla evlenmek; kısmetleri beğenmeme, devamlı daha çoğunu istemek anlamına da gelir.

Rüyada Tekrar Evlenmek

Rüyada tekrar evlenmek; bireyin yeni başlangıçlar yapmasına, maddi- manevi eline geçecek olan güzel fırsatlara işaret eder. Bu rüyayı gören bireyin eline hiç umulmayan bir yerden mal gelir. Kimi zaman iş yaşamında yüksek mevkiye gelinmesine delalettir.