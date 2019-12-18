Rüyada domates görmek ne anlama gelir? Rüyada domates toplamak ve yemek tabiri

Rüyada domates görmenin tabiri, talih ve kısmetin sonuna kadar rüya sahibinin yanında olacağına delalet eder. Rüyada domatesi görme şekline göre, yorumlarda bazı değişiklikler olabilir. Fakat genel manada rüyada domates görmenin hikmeti, kısmet ve güzellik anlamıyla yorumlanmıştır.

Rüyada Domates Görmek

Domates, çok eski zamanlarda insanların tükettiği sebzedir. Dolayısıyla her devirde rüyada domates ile ilgili yorumlar yapılmıştır. Eski Müslüman alimler, rüyada domates görmeniz fazileti yüksek bir iş için çaba gösterme manasına geldiğini söylerler.

Kişinin ticaretinin güzel meyve vereceğinin işareti olduğunu yorumlarlar. Bugünkü Müslüman rüya yorumcuları, rüyada domates görmenin şansa ve talihe işaret ettiğini belirtirler. Rüyada domates görmenin, gerçek hayattaki talih kuşu deyiminin aynı olduğu söylenir.

Rüyada Domates Yemek

Rüyada domatesi görmenin tabircilere göre rivayeti üçtür. Birincisi hayatta önemli işler başarılacağına, kısmet kapılarının sonuna kadar açılacağına işaret eder. İkinci işaret edilen nokta, emek verilen bir işin veya olgunun, sonuç döneminin çok iyi geçeceğini söylerler.

Üçüncü mana ise rüyada domates yemenin, bir uyarı olduğu söylenir. Rüya sahibine domates yoluyla ilahi mesaj verilir. Rüya sahibinin kendisini hemen düzeltmesi ve doğru yolda olabildiğince ilerlemesi tavsiye edilir.

Rüyada Domates Toplamak

Rüyada domates toplamak, yapılan bir işin sonucunun alınacağına işaret eder. Kişinin hayatında icra ettiği bir işte sonucu kısa zamanda alacağına yorumlanır. Rüyada domates toplamak, hasadı toplamak şeklinde anlamlandırıldığı için kişi adına olumlu yorumlanır. Rüya sahibinin evinde bereketin artacağına, ev ahalisiyle çok iyi anlaşacağına rivayet edilir. Rüyada görülen toplama işlemi, gerçek hayatta sonuca yorumlanır.

Rüyada Yeşil Domates Görmek

Rüyada henüz tam pişmemiş yeşil domates görmek, erken hareket edilebileceği ve hataya düşülebileceği anlamına gelir. Kişinin bir işte çok aceleci davrandığı, bu yüzden zarara uğrayacağı manasında ifade edilir. Rüyada yeşil domates topladığını görmek arzu edilmeyecek problemler manasına gelir. Fakat bu sorunları kişi kendi elleriyle inşa eder. Yeşil domates yediğini görmek, hayırlı bir iş yapılması gerektiğini işaret eder. Rüya sahibinin tez evvel fakirlere ekmek veya yemek davet etmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Rüyada Domates Tarlası Görmek

Güzel olan kazançlara rivayet edilir. Rüyada domates tarlasında olduğunu görüp bunlara karışmadığını görmek, ez zaman içinde kurtuluşu müjdeler. Kişinin helal yoldan kazanç elde etmek istediği, günahlardan uzak durmaya çalıştığını ifade eder. Rüyada domates tarlası görüp domates fidanlarını ezdiğini görmek, zorlukların bir anda kişinin karşısına çıkacağı manasına gelir.

Rüyada Pişen Domates Görmek

Rüyada pişen domates görmek veya domatesleri pişirdiğini görmek, akılla hareket edilmediğini, kalben zayıf olunduğuna işarettir. Rüya sahibinin aklını kullanması gerektiği, kalbinin sesine kulak vermesine ihtiyacı olduğuna rivayet edilir. İslam alimleri rüyada pişen domatesleri, kişinin henüz ham olduğunu, araştırıp okuması gerektiğini ifade ettiğini söylerler.

Rüya sahibine bir işaret olduğu belirtilir. Kişinin çalışmadan hiçbir şey elde edemeyeceğinin bir nevi anlatımı şeklindedir. Rüyada pişmiş domatesleri yediğini görmek, azimle yapılan bir işten istediğini almaya işaret tekabül eder. Rüyada görülen domateslerin pişmediğini ama yendiğini görmek, zorlu karşılaşmalar yaşanacağına yorumlanır. Kişinin bu dönemlerde dikkatle davranması alimler tarafından tavsiye edilir.

Rüyada Domates Satmak

Rüyada domates sattığını görmek, alın teri ve el emeğine verilen emeğin açıklaması şeklindedir. İslam alimleri, rüyasında domates sattığını gören kişinin pek hayırlı bir işte insanlara fayda sağlayacağını ifade etmişlerdir. Rüyada domates satıp kazanç elde ettiğini görmek, zekat manasına gelir. Zekatın eksik ödenmesi durumunda kişinin bu rüyayı gördüğü üzerine çeşitli hikmetli görüşler vardır. Bunun üzerine kişinin tez zaman zekat çıkarması gerekir.