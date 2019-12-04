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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriRüya Tabirleri Rüyada Arı Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Arı Sokması Ve Arı Öldürme Tabiri
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Rüya Tabirleri>Rüyada Arı Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Arı Sokması Ve Arı Öldürme Tabiri
Rüya Tabirleri

Rüyada Arı Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Arı Sokması Ve Arı Öldürme Tabiri

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Rüyada Arı Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Arı Sokması Ve Arı Öldürme Tabiri

"Kur'an'da arı ve bal ilgili ayetler vardır. İslam'ın bu kadar değer verdiği arının rüyada hangi anlamlara geldiğini merak ediyorsanız, yazımızı dikkatle sonuna kadar okumaya devam edebilirsiniz. "

Rüyada arı görmek ne anlama gelir sorusu internette aranan konular arasında yer alıyor. Bu konu hakkında aranan çeşitli başlıklar mevcut. Peki Rüyada arı görmek ne anlama gelir ve arıyla alakalı görülen rüyaların manası nedir? 


Rüyada Arı Görmek

Arı İslam alimlerine göre, bereket, bolluk, mülk, deva ve iyiliğe işaret eder. Yani rüyasında arı görenlerin hikmetlerini iyiye yorumlamak mümkündür. Rüyada arılar görmenin fazileti, bolluk gelecek iş yapmaya, helal yoldan mülk edinmeye işaret eder.

Rüya sahibinin ya da yakın akrabalarının hastalıkları varsa, Allah'ın izniyle şifa bulacağı durumuna işaret eder. Rüyada arılara zarar verilmediği müddetçe iyilik ve güzellikle karşılaşılır.

Rüyada Arının Soktuğunu Görmek

Rüyada arı tarafından sokulduğunu görmek, kişinin yaptığı hatadan döneceği, doğru yola gireceği şeklinde yorumlanmıştır. Özellikle İslam dininde arılara özel değer verili. Bu yüzden arıların ısırması bile hayra işaret eder. Arı ısırmasının manası, beladan kurtulmak, sıkıntıdan Allah'ın izniyle sıyrılmak biçiminde yorumlanır. Arı ısırması, en güzel şekliye böyle tabir edilmiştir.

Rüyada Arıları Öldürmek

Rüyada arı görmek nasıl ki hayra işaretse, arıları öldürmek de bir o kadar şerre delalet etmektedir. Rüya sahibi arıları öldürdüğünü görürse, tüm işlerinin ter gideceği şekliyle yorumlanır. Rüya sahibinin hemen tövbe kapısına sığınması söylenir. Rüyada arılara zarar bile vermek, gelen şansların kaybedilmesi, şifanın ellerinin tersiyle itilmesi manasına gelir. Kişinin korkularının çoğalacağına da işaret etmektedir.

Rüyada Bal Arısı Görmek

Rüyada bal arılarının manası şifa görmek anlamında tabir edilmiştir. Bal arısı gören kişinin, şifayı derdest ettiği söylenir. Hakikate bir adım daha yakın olduğunu, şifasının psikolojik yoldan gelebileceği söylenir. Rüyada eşek arısı görmek derecesi yüksek işlere nail olmayı ifade eder. Rüya sahibinin kendi çabasıyla hak ettiği yerlere muhakkak geleceğine, bundan korkmaması gerektiğine tabir edilir.

Rüyada Arıcı Olduğunu Görmek

Rüyada arıcılıkla uğraştığını gören kimsenin, hekim olma ihtimali üzerinde durulur. Eski alimlere göre rüya sahibinin doktor olacağını veya yakınlarına fayda vereceğini belirtmişlerdir. Yeni İslam alimlerine göre arıcı olmak, insanlara yardım eli uzatmak gerektiğine işaret eder.

Arıcı olanların Allah tarafından yetenekli oldukları işaret edilir. Rüyada çok büyük arılar görmenin hikmeti, sevgi görmek manasına gelir. Büyük arılar çok kudretli dostlar edinileceğini gösterir.

Rüyada Arıların Ortasında Kalmayı Görmek

Rüyada arılarla boğuştuğunu görmek veya onların ortasında kaldığını görmek, ne şerre ne hayra yorulur. Kişinin kendi iradesiyle bir şeyi yanlış veya doğru yapacağına işaret eder. Rüyadan sonra rüyanın sahibinin atacağı adımlara dikkat etmesi gerektiği salık verilir. Arıların bir yeri istila ettiğini görmek, kısa zamanda talihsiz bir iş kazası geçirilebileceği manasında tabir edilmiştir.

Rüyasında Arı Kovanı Görmek

Rüyada arı kovanı görmek, iş sahibi olunacağına işarettir. Rüya sahibinin işi varsa daha iyi olabileceğini işaret eder. Rüyada birkaç arı kocanı görmek ise zenginliğin rüya sahibine uğrayacağı manasına gelir. Rüyada kovan sahibi olduğunu görmek, uzun ve sıhhatli bir ömrün yaşanacağına işaret eder. İnsanların kendi çabalarıyla değil, kaderleriyle uzun süre yaşayacağı belirtilmiştir.

Rüyada Arıların Bal Yediğini Görmek

Rüyada arıların bal yediğini görmek, güzel şeylerin yaşanacağına, sürpriz beraberliklerin yaşanacağına delalet eder. Rüya sahibi kendisi bal yediğini görürse, tez zamanda birkaç kişiye yardım edeceği faziletini taşır.

Rüya sahibinin yapacağı yardımlardan sonra malının daha çok artacağı ve yüksek makamlardan teklifler alabileceği söylenir. İslam alimlerine göre, rüyada arı ve bal görmek önemli bir iş başarmanın eşiğinde olunduğundan bahsedilir. Bu yüzden kişinin çok daha dikkatli olması gerektiği söylenir.

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