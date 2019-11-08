Pusula Stüdyo Apple Music’te Başlıyor!

Apple Music’te yeni oda

Karnaval işbirliği ile 2017 yılından bu yana yaklaşık 260 sanatçı röportajı ile devam eden Pusula radyo programı Pusula Stüdyo özel odası ile genişliyor. Her ay yeni bir sanatçının özel performansının yayınlanacağı odaya buradan ulaşabilirsiniz. Pusula Stüdyo odasında her ay konuk olacak sanatçının performans videosunun yanısıra Pusula radyo programına telefon roportajları ile konuk olan sanatçıların içeriklerini ve her hafta güncellenen Pusula çalma listesini bulabilirsiniz.

Feride Hilal Akın’dan 'Kim' sadece Apple Music ve Karnaval Radyo'da!

50 milyondan fazla şarkı arşivinin yanı sıra özel ve orijinal içerikler sunmaya devam eden Apple Music’te her ay yeni videolarla kullanıcılarla buluşacak Pusula Stüdyo’nun ilk konuğu yeni şarkısı “Kim” ile Feride Hilal Akın olacak. Dijital dünyada yakaladığı çıkışı kendine özgü türler ötesi müziğiyle sürdüren Feride Hilal Akın’ın iPhone ile çekilen çok özel Pusula Stüdyo performansı yalnızca Apple Music ve Karnaval Radyo'da!

Doğadan, hayattan ve insanlardan ilham alarak şarkılarımı yazıyorum” diyen Feride Hilal Akın, Apple Music için özel olarak yazdığı ‘Kim' parçasında herkesin yaşadığını düşündüğü bir sorunu mercek altına alıyor. Hislerini “Kimin sahte kimin gerçek olduğunu ayırt etmeye çalışmamı anlatan bir şarkı” olarak tanımlayan sanatçı, müziğiyle dinleyicilere ilham vermeyi ve onların yaratıcı tarafını güçlendirmeyi amaçlıyor. Apple Music özel röportajında samimiyete verdiği önemin altını çizen genç sanatçı, dinleyicilere ulaşmanın ve müziğiyle insanları kazanmanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Müzik insanın ruhunda varsa, insan bunu her zaman, her şekilde, önüne ne engel çıkarsa çıksın yapar!”

Geçmiş çalışmalarına göre yepyeni bir enerjiyle seyirci karşısına çıkan sanatçı Pusula Stüdyo’yu gördüğünde aşık olduğunu ve Stüdyonun afro atmosferinin kendisine enerji verirken çekimlerin iPhone ile yapılmasının bu enerjiyi daha doğal yansıtmasına olanak sağladığını söyledi.

Pusula Stüdyo videoları iPhone ile çekildi!

Pusula Stüdyo çekimlerini gerçekleştiren yönetmen Yalçın Birol Pusula Stüdyo için tamamen yeniden tasarladığı Stüdyo ortamının tasarım aşamasında, konsept ve dekorun sade ve fütüristik bir atmosferde olması gerektiğini düşünmüş. Pusula temasına gönderme yapan özel üretim 360 derece dönen motorlu sahne ve çevresini saran neon LED ışıklarla, siyah zemin üzerine sanatçıların performanslarını ön plana çıkartabilecekleri bir ortam yaratmak istemiş.



Yaklaşık 5 yıldır iPhone ile kısa videolar çekerek Instagram hesabında farklı temalar halinde paylaştığını belirten Birol; "Gördüğün veya kafanda canlandırdığın anlık bir sahneyi hızlıca video haline getirmek gerçekten büyük lüks. iPhone kullanımı kolay ve hafif olduğu için videoyu çekerken ekranda gördüğün görüntünün içine sen de hızlıca dahil oluyorsun.” dedi ve neden iPhone ile çekim yapmayı tercih etttiğini anlattı:



“Özellikle çekim sırasında harcadığım vakti düşündüğümde sanki zamanı hızlıca ileriye sarmışım gibi bir etkisi oldu. Hem profesyonel kamera kalitesinde 4K çekim yapıyorsun hem de video çekerken ekrandaki görüntü ve sanatçıyla farklı bir iletişim kurabiliyorsun. Yönetmen sıfatıyla bir koltukta oturmadım, tüm çekimi elimde iPhone ile yaptım. Bu sayede sanatçı ve görüntüyle aramdaki mesafenin kalkarak, daha samimi ve gerçekçi bir pencere açıldığını hissettim. Stüdyoda loş ışıkta elde çekim yaparken görüntünün sallanmaması ve stabil kalması rahatlık sağlıyor. iPhone elindeyken manevra alanını özgürce kullanan bir pilot gibi kendi solo performansını sanatçıyla bir uyum halinde gösterebiliyorsun. Böylece vermek istediğin duygu ve hareketler daha belirginleşiyor, sadeleşiyor ve içeriğe yoğunlaşmak kolaylaşıyor.”

Yönetmen, Pusula Stüdyo’nun bu ilk video özel çekimlerini iPhone XS ve iPhone XS Max; video için Filmic Pro ve fotoğraflar için Halide uygulamalarını kullanarak gerçekleştirdi.