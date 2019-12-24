Portaxe Yılbaşı Programı Açıklandı

Portaxe’daki “Büyük Yılbaşı Eğlencesi’nde” farklı salonlarda Sibel Mirkelam ile pop, Arzu Akça ile alaturka ve Azeri sanatçı Seva’nın seslendireceği türküler ile coşacaklar. Yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşayacak olanlar, dansöz ve DJ performansları gibi sürprizlerle dolu bir program ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenecekler.

Geleneksel misafirperverliği ve kaliteli hizmetiyle öne çıkan Portaxe’de yılbaşı gecesi, sanatçıların dillerden düşmeyen şarkılar ve sahne performansı ile çok renkli geçmeye aday.

Sanatçıların performanslarının ardından yeni yılın ilk dakikalarında ise misafirleri Dansöz Show ve DJ performansı gibi sürprizler karşılayacak ve eğlence hız kesmeden sabahın ilk ışıklarına devam edecek. İstanbul’un eşsiz Boğaziçi manzarasında yeni yılı karşılamak isteyenler için mönüsünden sahne şovlarına kadar en ince ayrıntısını düşünen Portaxe’de, 2020 kutlamaları uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir etkinliğe dönüşecek.

Direkt önünden mekana erişebileceğiniz geniş bir otopark alanında vale hizmetini de sunan Portaxe’in ayrıca denizden ulaşmak isteyen müşterileri için kendine ait bir iskelesi de bulunuyor.