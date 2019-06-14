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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriCinsellik Partnerinizin Seks Yapmak İstememesinin 10 Sebebi
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Cinsellik

Partnerinizin Seks Yapmak İstememesinin 10 Sebebi

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Partnerinizin Seks Yapmak İstememesinin 10 Sebebi
Sevgiliyken ya da evliliğinizin ilk yıllarında, muhtemelen yatak odanız oldukça ateşli, temasınız da oldukça fazlaydı. Fakat yıllar içinde bu fiziksel çekim ve yakınlık birçok nedene bağlı olarak değişim gösterebiliyor. Zamana bağlı kalmadan eşinizin ya da sevgilinizin seks yapmak istememe sebeplerini derledik. Göz atmanızda fayda var...

"Sevgiliyken ya da evliliğinizin ilk yıllarında, muhtemelen yatak odanız oldukça ateşli, temasınız da oldukça fazlaydı. Fakat yıllar içinde bu fiziksel çekim ve yakınlık birçok nedene bağlı olarak değişim gösterebiliyor. Zamana bağlı kalmadan eşinizin ya da sevgilinizin seks yapmak istememe sebeplerini derledik. Göz atmanızda fayda var..."

Erkekler yaşlandıkça bir miktar azalmış cinsel dürtü yaşamaları doğaldır. İlişkilerde cinsel yakınlık 45 yaş civarında azalır ve yaşla birlikte azalmaya devam eder. Kan akışındaki yaşa bağlı değişiklikler ve hormonlardaki değişimler gibi fizyolojik bileşenler de neden olabilir. Peki cinsel yakınlığın önündeki diğer engeller nelerdir? 

Belki de uzun zamandır yatak odanızda cinsel hayatınızı hareketlendirmeye çalışıyorsunuz ancak partneriniz cinsel dürtüsü azalmaya başlamış olabilir. İşte partnerinizin libidosunu kaybetmesinin olası nedenleri...

1. Çalışma hayatı çok zor olabilir

Partnerinizin tüm dikkatini ve odağını mesleği almış olabilir. Erkekler kariyerlerine tutkuyla karıştığında, normal olarak eşlerine yönelik cinsel heyecanları düşebilir. Eşinizle iş yaşamındaki sorumluluklarını dengeleyebileceğiniz bazı yollar bulmaya çalışabilirsiniz. Eşinizin işini yatak odasının dışında tutması için sınırlar koymayı konuşabilirsiniz. 

2. Testosteron seviyesi düşük olabilir

Testosteronun ABD'deki en yaygın reçeteli hormon ilaçlarından biri olduğunu biliyor muydunuz? Ürolojide yayınlanan yeni bir incelemeye göre , testosteron düzeyleri 30 yaşından sonra yıllık olarak yüzde 0,4 ila 2 kadar hızlı bir şekilde düşer ve erkek nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünde yeterli testosteron üretemeyen bir hipogonadizm vardır .

Testosteron düzeyi düşük olan erkeklerin yüzde 97'si cinsel yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor. Fakat bu durum hormon replasman tedavisi, stres yönetimi ve danışmanlık ile tedavi edilebiliyor.

3. Erkek menopozu yaşıyor olabilir

Andropoz olarak adlandırılan "erkek menopoz" terimi, erkeklerde testosteron seviyelerinin yaşa bağlı olarak azaldığını anlamına gelir. Endişelenmenize gerek yok, kadınların karşılaşabileceği bedensel değişiklikler kadar ani veya yoğun bir süreç değildir. Yani sebep psikolojik değil, biyolojik olabilir. Konuyu kapatmak ya da sorun haline getirmek yerine, onunla cinsel duyguları ve ihtiyaçları hakkında konuşmalısınız.

Partnerinizin Seks Yapmak İstememesinin 10 Sebebi

4. Düşük cinsel dürtü konusunda endişe duyabilir

Erken boşalma ve gecikmeli boşalma sorunu olan erkekler için yaygın problemler olabilir ve kesinlikle kendine olan güvenini etkileyebilir. Erken boşalma ve gecikmeli boşalma farklı nedenlere sahip olabilir, ancak bir erkeğin hayal kırıklığı, endişe ve yetersizlik duyguları aranızdaki ilişkiyi cinsel olarak engelleyebilir. Erken boşalma çoğunlukla çeşitli ilaçlar ve psikolojik danışma ile tedavi edilir.

5. Herhangi bir sağlık problemi olabilir

Bir erkek için cinsel dürtü kaybı sadece yatak odasında sorun demek değildir. Penis, erkekler için genel sağlık barometresi olarak kabul edilebilir ve bu alanda sorunlar varsa, diyabet, prostat kanseri veya kalp hastalığı gibi daha büyük sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.  Üstelik diyabet erkeklerde 15 yıl kadar cinsel gerileme yaratıyor. Cinsel dürtü kaybı her zaman bir sağlık sorunu olduğu anlamına gelmese de, endişenizi dile getirmekte fayda var.

6. Stresli olabilir

Aşırı iş yükü veya finansal güvensizlikler libidoyu gerçekten etkileyebilir. Aşırı derecede stres altında kalan kişiler genellikle seks istek ve arzularını geçici olarak kaybediyor. Elbette stresin kaynağını kaldıramazsınız ya da sorunu çözemeyebilirsiniz ancak sağlığını ve libidosunu artıracak basit değişiklikler yapması için onu teşvik edebilirsiniz.

7. Tek başına iyi gidiyor olabilir

Başka bir deyişle, eşiniz bu keyfi sizinle paylaşmak yerine, çok fazla mastürbasyon yapıyor olabilir. Erkekler hızlı ve etkili olduğu için porno veya kendi fantezileriyle mastürbasyon yapıyor olabilir. Seksi ikiniz için daha eğlenceli hale getirecek yollar hakkında konuşmalısınız. 

MAHMURE ÖZEL

 

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