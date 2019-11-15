‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde
"Hakan Yılmaz'ın yönettiği ve aynı zamanda başrolünü Ebru Cündübeyoğlu ile paylaştığı, konsepti PuCCa’ya ait olan tiyatro oyunu, 17 Kasım Pazar saat 20:00’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde seyircisiyle buluşuyor."
Gergedan Yapım’ın sahnelediği ‘Ölü’n Bizi Ayırana Dek’te Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun başından geçenler komedi diliyle sahneleniyor. Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan’ın yazdığı iki perdelik kara komedi oyununda, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin, boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisinde başlarına gelen macera sahneleniyor.