Nil, Yılbaşı Festivali'nde
"Nil Karaibrahimgil, Zorlu Yılbaşı Festivali kapsamında sahneye çıkmaya hazırlanıyor. "
Zorlu Yılbaşı Festivali kapsamında 19 Aralık Perşembe 19:00’da gerçekleşecek Nil Karaibrahimgil konseri, Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı’nda gerçekleşecek ve herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.
Kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarıyla ilham veren isimlerden Nil Karaibrahimgil, enerjik sahne performansı ile en sevilen şarkılarını bu kez Zorlu Center misafirleri için seslendirecek.