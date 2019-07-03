Mutlu Çiftlerin Uzak Durduğu 6 Şey
"Sağlam ve mutlu bir ilişki sürdürmek, basit şansla gerçekleşen bir şey değildir. Öte yandan sevgi de diğer her şeyin yolunda gitmesini sağlayan tek şey değildir. Mutlu bir beraberlik için ilişkinize zarar verecek bazı noktalardan uzak durmalısınız. İşte mutlu çiftlerin uzak durduğu 6 şey..."
1. Aile ve arkadaşlar hakkında şikayet etmemek
Yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri eşinizin ailesi hakkında kötü konuşmak, onları partnerinize şikayet etmektir. Bu, sevgilinizi/eşinizi eleştirmiş olmaktan başka bir işe yaramaz.
Saygı, mutlu bir ilişkinin yapı taşlarındandır. Mutlu çiftler, başkaları yüzünden tartışmamayı, problemlerine başkalarını dahil etmemeyi ve en önemlisi birbirlerinin çevresine saygı duyması gerektiğini bilirler.
2. Kavgaların çok uzun sürmesine izin vermemek
İlişkilerde tartışmalar kaçınılmaz olmasına rağmen, en sağlıklı olanı kısa olmalarıdır. Bir konu hakkında tartışırken geçmiş konuları açmamak, o anki duruma odaklanmak da bir diğer önemli konu. Unutmayın, ilişkilerde tartışmalar bir güç savaşı değil, ilişki için en iyi çözümü bulmak için yapılmalıdır.
3. Kendini kurban rolüne sokmamak
Başarılı bir ilişki olgunluk gerektirir. Kişinin kendi hatalarını tanımak, açık ve empatik bir şekilde ne istendiğini sormak yerine mağdur rolünü oynaması hiçbir şeyi çözmeye yardımcı olmaz. Mutlu çiftler kendi duygularından ve davranışlarından sorumludur, her sorunda karışı tarafı suçlamazlar.
4. Mali işleri görmezden gelmemek
Zor sorunlardan kaçınmak her zaman caziptir ve bunlardan biri şüphesiz finans yönetimidir. Ancak bundan kaçınmak daha büyük çatışmalara ve güven eksikliğine yol açar.
Para, boşanmanın ana nedenlerinden biridir. Bu nedenle mutlu çiftler bu meseleleri ele alır, anlaşmaya varır, kısa ve uzun vadeli harcamaları birlikte planlar ve yol boyunca ortaya çıkan finansal sorunlara çözüm bulur.
5. Duyguları küçümsememek
Bir ilişkideki en zararlı şeylerden biri, tarafların birbirlerinin görüş ve duygularını küçümsemesidir.Kelimeler çok yıkıcı silahlar olabilir ve sorunları geri dönüşü olmayan bir noktaya getiebilirler. Mutlu çiftler, bunun bilincine varır ve zor meseleleri hassas bir şekilde, sözlü saldırganlık olmadan ele alırlar.
6. Çocukları ilişkilerinin önüne koymak
Bu sorun, çocuk sahibi olan pek çok çiftin yaşadığı bir durum. Çiftler çocuk sahibi olduktan sonra hayatlarındaki her şeyin merkezine çocuklarını koymaya başlarlar. Bu durum tarafların duygusal ilişkisini zedeler ve aralarında soğukluğun olmasına, çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına neden olur.
MAHMURE ÖZEL