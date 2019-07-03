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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Mutlu Çiftlerin Uzak Durduğu 6 Şey

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Mutlu Çiftlerin Uzak Durduğu 6 Şey

"Sağlam ve mutlu bir ilişki sürdürmek, basit şansla gerçekleşen bir şey değildir. Öte yandan sevgi de diğer her şeyin yolunda gitmesini sağlayan tek şey değildir. Mutlu bir beraberlik için ilişkinize zarar verecek bazı noktalardan uzak durmalısınız. İşte mutlu çiftlerin uzak durduğu 6 şey..."

1. Aile ve arkadaşlar hakkında şikayet etmemek

Yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri eşinizin ailesi hakkında kötü konuşmak, onları partnerinize şikayet etmektir. Bu, sevgilinizi/eşinizi eleştirmiş olmaktan başka bir işe yaramaz. 

Saygı, mutlu bir ilişkinin yapı taşlarındandır. Mutlu çiftler, başkaları yüzünden tartışmamayı, problemlerine başkalarını dahil etmemeyi ve en önemlisi birbirlerinin çevresine saygı duyması gerektiğini bilirler. 

2. Kavgaların çok uzun sürmesine izin vermemek

İlişkilerde tartışmalar kaçınılmaz olmasına rağmen, en sağlıklı olanı kısa olmalarıdır. Bir konu hakkında tartışırken geçmiş konuları açmamak, o anki duruma odaklanmak da bir diğer önemli konu. Unutmayın, ilişkilerde tartışmalar bir güç savaşı değil, ilişki için en iyi çözümü bulmak için yapılmalıdır. 

Mutlu Çiftlerin Uzak Durduğu 6 Şey

3. Kendini kurban rolüne sokmamak

Başarılı bir ilişki olgunluk gerektirir. Kişinin kendi hatalarını tanımak, açık ve empatik bir şekilde ne istendiğini sormak yerine mağdur rolünü oynaması hiçbir şeyi çözmeye yardımcı olmaz. Mutlu çiftler kendi duygularından ve davranışlarından sorumludur, her sorunda karışı tarafı suçlamazlar. 

4. Mali işleri görmezden gelmemek

Zor sorunlardan kaçınmak her zaman caziptir ve bunlardan biri şüphesiz finans yönetimidir. Ancak bundan kaçınmak daha büyük çatışmalara ve güven eksikliğine yol açar.

Para, boşanmanın ana nedenlerinden biridir. Bu nedenle mutlu çiftler bu meseleleri ele alır, anlaşmaya varır, kısa ve uzun vadeli harcamaları birlikte planlar ve yol boyunca ortaya çıkan finansal sorunlara çözüm bulur.

Mutlu Çiftlerin Uzak Durduğu 6 Şey

5. Duyguları küçümsememek

Bir ilişkideki en zararlı şeylerden biri, tarafların birbirlerinin görüş ve duygularını küçümsemesidir.Kelimeler çok yıkıcı silahlar olabilir ve sorunları geri dönüşü olmayan bir noktaya getiebilirler. Mutlu çiftler, bunun bilincine varır ve zor meseleleri hassas bir şekilde, sözlü saldırganlık olmadan ele alırlar. 

6. Çocukları ilişkilerinin önüne koymak

Bu sorun, çocuk sahibi olan pek çok çiftin yaşadığı bir durum. Çiftler çocuk sahibi olduktan sonra hayatlarındaki her şeyin merkezine çocuklarını koymaya başlarlar. Bu durum tarafların duygusal ilişkisini zedeler ve aralarında soğukluğun olmasına, çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına neden olur. 

MAHMURE ÖZEL

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