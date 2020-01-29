Levent Yüksel 8 Şubat’ta İzmir’de Sahnede!

Levent Yüksel’in meşhur sahne performansını görmek, unutulmayacak anılarınız arasına yeni bir anı eklemek için indirimli konser biletlerinizi buradan alabilirsiniz.

İlk albümü olan Med Cezir’i 1993 yılında çıkararak adını sıkça duyurmaya başlayan Levent Yüksel; 1997 yılında çıkardığı Bi Daha’yla o yılın en çok satan şarkıcısı oldu. 2004 yılında çıkardığı Uslanmadım albümüyle gönüllerdeki yıkılmaz tahtına çıkan başarılı sanatçı, bu albümde seslendirdiği Orhan Gencebay'ın şarkısı Yarabbim'le de yine çok sevildi. Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 2006 yapımı Kadın Şarkıları albümü büyük beğeni topladı. Yıllar içerisinde çizgisini hiç bozmadan sahnelerden inmeyen yetenekli sanatçı, İzmirli hayranlarıyla unutulmaz bir konserde buluşacak. İndirimli biletlerinizi satın almak için hemen buraya tıklayın, müzik dolu bir gece geçirme fırsatını kaçırmayın.

Bu bir ilandır.

Türkiye’de hiç şüphesiz en iyi seslerden biri olan, şarkıları dillere pelesenk olmuş başarılı sanatçı Levent Yüksel’in 8 Şubat’ta Bornova Ooze Venue sahnesindeki bu güzel performansını kaçırmamak için hemen buraya tıklayın. Keyifli bir konser akşamında müziğin tadını çıkarın.

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