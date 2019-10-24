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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMakyaj Kaş Kontüründe Doğru Renk Seçimi Rehberi
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Kaş Kontüründe Doğru Renk Seçimi Rehberi

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Kaş Kontüründe Doğru Renk Seçimi Rehberi

"Aynaya baktığınızda seyrekleşmiş ve formunu kaybetmiş kaşlarınız sizi mutlu etmiyorsa istediğiniz sonuca ulaşmak imkansız değildir. Kaş kontürü işlemi sayesinde yüz ile uyumlu kaşlara sahip olmak mümkün ancak renkler doğru seçilmediğinde doğallıktan uzak ve yapay bir görünüm ortaya çıkabilir. Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, kaş kontürü yaptıracak kişilere doğru renk seçimi ile ilgili önemli ipuçları veriyor."

Güzellikte kaş kontürü dönemi

Etkili bakışlar ve güçlü bir ifade, güzelliğin en önemli parametreleri arasında yer almaktadır. Bakışları ve ifadeyi karakterize edense ten rengiyle uyumlu, doğru konumlandırılmış kaşlardır. Ancak bazı kişilerin kaşları doğuştan seyrek olabilir, çeşitli sebeplere bağlı olarak dökülmüş veya yanlış işlemler sonucunda küsmüş olabilir. Bu noktada kozmetik ürünlerle kaş doldurmak gibi geçici çözümlere başvurulsa da en etkili yol kaş kontürdür. Sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri olan kaş kontürünün önemi giderek daha da artmaktadır. Çünkü insanlar profesyonel ellerden çıkan kaş tasarımlarını ve kişide yarattığı kusursuza yakın etkiyi gördüğünden aynı sonuca ulaşmak istemektedir. Burada kaş kontürü yaptıracak kişinin dikkat etmesi gereken 4 önemli adım vardır. Bunlar;

*Kaş kontürü yaptırılacak merkez,
*Kaş kontürünü uygulayacak kişi,
*Doğru kaş tasarımı,
*Doğru kaş rengi.

Doğru merkez, kusursuz sonuçlar

Kaş kontürü yaptırmaya karar veren kişilerin mutlaka iyi bir araştırma yapması gerekmektedir. Çünkü adım başı açılan ve kontür makyaj yapan yerler mevcut ancak ne kadarının gerçekten profesyonel merkezler olduğu şüphe uyandırıyor. Bu noktada kişinin işlem öncesi mutlaka merkezin temizliğine, hijyenine, kullanılan ekipmanlara, hangi markalarla çalıştığına bakması gerekir. Çünkü merkezin uluslararası sağlık standartlarına uygun olması, kullanılan cihazların uçlarının tek kullanımlık ve kullanılan boyaların doğal pigmentler olması olumsuz sonuçların doğmasına engel olur.

Profesyonel kişiler, mükemmel kaşlar

Kaş kontürü yapılacak merkezin sağlık standartlarına uygun olmasının yanı sıra uygulama yapacak kişinin profesyonel olması da çok önemlidir. Çünkü kaş kontürü, uzun süre kalıcı bir işlemdir ve hassas bir bölgeye uygulandığı için en iyi sonuca ulaşmak ancak işin ehli kişilerle mümkündür. Bu noktada kaş kontürü yaptıracağınız kişinin konuyla ilgili eğitim almış olması ve daha önce yaptığı işlerin kalitesi vereceğiniz kararda etkili olmalıdır.

Güzelliğe matematiksel dokunuş

Kaş kontürü yaptıracağınız merkezi ve uzmanı seçtikten sonra bir diğer önemli mesele, yüzünüze en uygun kaş formunu bulmaktır. Bu noktada işin içine bir miktar matematik girmektedir. Çünkü kaşlar, yüzün merkezinde yer alır ve güzelliğin matematiksel temsilcisi olan altın oranın ortaya çıkmasında belirleyici bir rol üstlenir. Bu noktada yüz, çene, gözler, burun ile tam uyum içinde olan kaşlar parametrik değerlerle ölçülür ve yüze en uygun kaş formu belirlenir. Kaş formunu belirlerken kişinin beklentileri de önemli bir faktördür.

Doğru kaş rengi, doğal etki

Birçok kişi kaş kontürü yaptırdığında çok koyu kaşlar sebebiyle doğal sonuçlara ulaşamayacağını ve fazlasıyla abartılı görüneceğini düşünüyor. Kişilerin bu şekilde düşünmesinin sebebi ise yanlış tercih edilmiş renk seçimidir. Doğal sonuçlara ulaşmak için doğru renk seçimi oldukça önemlidir. Renk seçiminde cilt alt tonu, ten, saç ve göz rengi en önemli faktörlerdir. Cilt tonu ile birebir uyumlu bir renk seçimi için kontür uzmanı ve kişi birlikte karar vermelidir. Çünkü kaş kontürü işlemi yaklaşık 2 yıl kalıcıdır dolayısıyla yapay sonuçlardan kaçınmak için renk seçiminin rolü büyüktür.

Renkler, doğal kaşlarla aynı olmalıdır

Renkler arasında seçim yapmak zordur ancak en doğru sonuca ulaştıracak olan kişinin doğal kaşlarına en yakın tonu seçmektir. Eğer esmerseniz kaşınızın rengi saçınızla uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde bu uyumsuzluk yüzünüzün daha solgun ve cansız görünmesine yol açabilir, yaşınızı daha büyük gösterebilir. Özellikle de saç tonundan daha açık tutulan kaş rengi, yorgun bir görünüm ortaya çıkarır.

Eğer açık bir tene sahipseniz kontür makyaj uygulamaları yaptırırken doğallıktan olabildiğince uzaklaşmamalısınız. Çünkü ten rengine uyum sağlamayan aşırı koyu renkler hem suni hem de estetik olmayan bir görünüm yaratacaktır. Bu noktada kaş kontürü yaptırırken mutlaka açık teninizle görsel bir bütünlük sağlayacak doğal kahverengi tonlar seçilmelidir. Eğer saçlarınız çok açık renkliyse kaşlarınız bir veya iki ton koyu olabilir.

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