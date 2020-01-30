İzmir’in Yeni Güzellik Trendi Masaj Ritüeli!

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Masaj keyifli bir aktivitenin ötesindedir. Masaj, kan dolaşımını hızlandırır ve vücuttaki dokuları yeniler böylelikle kendimizi yenilenmiş hissederiz. İşte bu yüzden yorgunluğunuzu üzerinizden alacak, enerjinizi geri kazandıracak, motivasyon sağlayacak, her şeyden önemlisi yaşamınıza keyif katacak masaj ritüelleri ile güzelliğinizi konuşturacaksınız. Etkisini bedeninizin her noktasında hissedeceğiniz bu harika masaj deneyimi için linke tıklayın ve masajların sihirli dünyasını keşfedin.

Mistral Carrera Ira Spa&Wellness’ta aradığınız dinginlik ve tazeliği bulacaksınız. Aromaterapi masajıyla, kendinizi kuşlar gibi hafiflemiş hissedecek, Bali masajıyla gerginliğinizi üzerinizden atacaksınız. Sauna, buhar odası, hamam keyfi ise size kaliteli zamanların ödülü gibi gelecek.

Mistral Carrera Ira Spa&Wellness’ta kendinizi özel hissedeceksiniz. Linke tıklayın ve kendinize ayırdığınız zamanın tadını çıkarın.

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