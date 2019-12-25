İzmir ve Kuşadası’nda Yılbaşı Nerede Kutlanır?

İzmir’in en ayrıcalıklı otellerinde yılbaşı programlarına tek bir çırpıda göz atmak için bu linke tıklayabilirsiniz veya okumaya devam edebilirsiniz.

Alsancak’ın en çok tercih edilen otellerinden olan Ontur Hotel de, bu yılbaşında konaklama seçenekli muhteşem bir yılbaşı programı sunuyor.

Çeşme’nin en prestijli otellerinden biri olan Radisson Blu Resort & Spa Çeşme, 2020’ye sıra dışı ve şık bir yılbaşı programı ile “Merhaba” demeye hazırlanıyor. Otel, bu sene de sürpriz bir yılbaşı konsepti, yılbaşı gala yemeği, İzmir Big Band Orkestrası ile canlı müzik eşliğinde misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

2020’ye unutulmaz bir gala programıyla girin, konforlu konaklama deneyiminizle yılın ilk gününe şahane bir ortamda uyanın. Kuşadası The View City Hotel'de Atilla Taş galalı bu yılbaşı programını kaçırmayın.

Şölene dönüşen enfes bir menü eşliğinde eğlence dolu bir yılbaşı akşamı, deniz manzaralı Wyndham Grand İzmir Özdilek Ozone Night Club’ta sizi bekliyor.

Bu bir ilandır.

Renaissance İzmir Hotel’in terasında yer alan Skyfire’da ne manzarasına ne eğlencesine ne de lezzetlerine doyum olmaz bir yılbaşı için yerinizi bir an önce ayırtmalısınız.

Yılbaşına özel programı ile DoubleTree by Hilton Kuşadası'nda eğlence dolu dakikalar yaşayarak, 2020 yılını unutulmaz bir şekilde karşılayın.

Kuşadası Suhan 36k0 Hotel’de 2019’a veda edeceğiniz, 2020’ye ”merhaba” diyeceğiniz sınırsız bir eğlence sizi ve sevdiklerinizi bekliyor.

Kuşadası ve İzmir’in en ayrıcalıklı otellerinde ve restoranlarındaki yılbaşı programlarına tek bir çırpıda göz atmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

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