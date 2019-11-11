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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Ironman 70.3 Türkiye'nin Kazananları Belli Oldu
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Etkinlik Rehberi

Ironman 70.3 Türkiye'nin Kazananları Belli Oldu

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Ironman 70.3 Türkiye'nin Kazananları Belli Oldu

"Ironman 70.3 Türkiye, bu sene de Antalya'da düzenlendi. 84 ülkeden yaklaşık 2000 Ironman, Belek'in spora uygun doğa ve hava koşullarında yarışma şansı yakaladı."

Bir yıl içinde dünyanın tam 92 farklı şehrinde gerçekleşen ve her yaştan 150 bin triatletin katıldığı 'Gloria Ironman 70.3' bu yıl Türkiye'de ikinci kez düzenlendi. 1,9 kilometre (1,2 mil) yüzme, 90 kilometre (56 mil) bisiklet ve 21,1 kilometre (13,1 mil) koşudan oluşan Ironman 70.3 takviminin en prestijli yarışlarından Ironman 70.3 Türkiye, bu sene de Antalya'da düzenlendi. 84 ülkeden yaklaşık 2000 'Ironman', Belek'in spora uygun doğa ve hava koşullarında yarışma şansı yakaladı.

Hobby Kozmetik’in kadın sporculara verdiği destekle yola çıkan Yüzmede Şengül Nalcı Tümer, Bisiklette Nihal Özdemir, Koşuda Ekin Polat’tan oluşan Fantas–Trik 3’lü triatlon takımı ise kadın klasman müsabakalarında 2. oldu.

Fantas-Trik Takımı’ndan Nihal Özdemir, sadece hedefe odaklandıklarını birbirlerine destek olduklarını söyleyerek mesajlarının tüm kadınlara bir çağrıyı da içerdiğini söyleyerek aldıkları 2. Kupasını bilim kadını Canan Dağdeviren’e ithaf ettiklerini belirtti.

Özdemir yarış sonrası yaptığı açıklamada duygularını şu şekilde dile getirdi: “Bizler spora tutkun 3 kadın, yoğun iş tempomuzdan ve annelikten fırsat buldukça bu yarış için çalıştık. Hepimizin ortak noktası sadece antrenörümüzdü ve kendisi bizden bir takım oluşturdu. Biz birbirini tanımayan 3 kadın 1 ay boyunca bu yarışın hayalini kurduk. Kadın takım klasmanında ikinci olarak çabalarımızın karşılığını aldık. Harika bir yarış tecrübesi yaşadık. Ayrıca ben kadın takımları arasında bisiklet parkurunu birinci olarak tamamladım. Zorlu bir yarıştı diğer müsabakalar da tek hedefimiz olacak. Birincilik kupasını yine bir bilim kadını için havaya kaldırmak istiyoruz. Bu zorlu süreçte Sponsorumuz olan Hobby’ye ayrıca teşekkür ederiz. Bize inandı ve destekledi.”

 

 

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