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İple Yüz Germe Yöntemi Nedir?

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İple Yüz Germe Yöntemi Nedir?

"Uzman Dr. Jale Şenyurt, iple yüz germe yöntemi hakkında bilgi verdi."

Genç kalmak ve daha genç bir görünmek şüphesiz ki herkesin ortak hayalidir. Son yıllarda ameliyatsız iple yüz germe yöntemi bu hayale kavuşmanın kolay yollarından biridir. İple ameliyatsız yüz gençleştirme sonuçları oldukça tatmin edici ve tekrarlanabilirliği mümkün olan bir tedavidir. Yaşlanmanın ilk belirtileri özellikle yüz bölgesinde kendini belli etmeye başlıyor. İlerleyen zamanla birlikte yüzde ve vücutta sarmalar ve kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Bu tatsız sorunlar yüz ve boyun kısmında kendine daha çok gösteriyor. Bunun sebebi ise yer çekimi ve yüzümüzdeki hacmin ve kollajenin azalması.

Ameliyatsız iple yüz germe cerrahi operasyona bir alternatif olabilir sizin için. Yüze, boyuna ve vücudun her bölgesine uygulana bilen bir tekniktir. Lifting etkisi bir yandan uygulanan iğneler tarafından, diğer yandan vücudun iplere reaksiyon olarak hayata geçirdiği aksiyon mekanizması tarafından sağlanır. Bu reaksiyon anında vücut tarafından algılanır ve vücut biyolojik fibroplast, kollajen ve elastin üretir. Böylece lifting etkisi iki katına çıkmış oluyor.

Kimler yaptırabilir?

Yüzünüzde kırışıklıklar var ise, yüzünüzde sarkmalar oluşmuş ise, alt göz kapaklarınızın altında kırışıklıklar var ise, ağız/dudak çevresinde kırışıklıklar var ise, çene altındaki cildiniz sarkıyor ise, yüzünüzü gençleştirmek ve yenilemek istiyorsanız yaptırabilirsiniz. 

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