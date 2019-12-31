İki Perdelik Kara Komedi 'Ölü’n Bizi Ayırana Dek' Seyircileriyle Buluşuyor

Evlilik konusunu kara komediyle mercek altına alan bu tiyatro oyunu Ankara, İzmir, Konya, Kayseri ve Kırşehir’de sahnelerde tiyatroseverleri bekliyor. Oyunu izlemek için linki tıklayın.

“Yabancı Damat” dizisinden tanıdığımız Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu bu kez tiyatro sahnesinde bir araya geliyor. Konsepti Pucca’ya ait olan “Ölü’n Bizi Ayırana Dek” tiyatro oyunun senaryosu ‘’Bir Kadın Bir Erkek’’ dizisi senaristleri Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan’a ait. Günümüzün şartlarını yansıtan bu oyunu izlerken çok eğleneceksiniz. Sanat dolu keyifli bir gün geçirmek için linki tıklamanız yeterli!

Bu bir ilandır.

Oyunun konusu ise: Cansu ve Serdar, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisine katılırlar. Ancak sabah aynı yatakta uyanırlar! Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar’ı bekleyen asıl sürpriz, salondaki kanepede uzanmakta olan cesettir. Katilin kim olduğu sorusuna yanıt ararken bir taraftan da evliliklerini, geçmişlerini, ilişkilerinin bu duruma nasıl geldiklerini yeniden değerlendirmeye başlarlar. Bu arada da bambaşka sürprizlerle dolu olaylarla mücadele etmeye çalışacaklardır.

Bilet almak için tıklayın!

Şehir hayatının kadın ve erkek ilişkilerini mizahi bir olay örgüsüyle bize anlatan, sosyal medyanın yaşamımızda ne kadar bir etkisi olduğunu bize gösteren bu oyunda oyuncuların başarısına da hayran kalacaksınız. Oyun biletinizi almak için linki tıklayın.

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