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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İç Çamaşırı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

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İç Çamaşırı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

"Günün neredeyse tamamında direkt olarak cilde temas eden iç giyim ürünleri sağlık açısından büyük önem taşıyor. Dış giyim seçerken daha güzel ve hoş görünmek için oldukça titiz davranılırken, iç giyim seçiminde aynı hassasiyet gösterilmiyor. Renk ve model tercihinden önce giyilecek iç çamaşırının sağlık ve hijyen açısından problem yaratmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. "

Türkiye’de yarım asrı geçen tecrübesiyle iç giyim piyasasına inovatif ürünler sunan Yeni İnci, iç çamaşırı alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Pamuklu kumaşlardan vazgeçmeyin!

İç çamaşırı satın alırken ilk olarak ürünün kumaşına dikkat edilmelidir. Doğal yapısıyla cildin nefes almasına yardımcı olan pamuksu iç giysi ürünleri kullanıcılara sağlık açısından büyük avantaj sağlıyor. Vücuttaki teri en iyi şekilde emen pamuksu kumaşlar, ciltte bakterilerin oluşmasını engellerken, kullanıcının daha rahat ve konforlu olmasına imkân tanıyor. İç giyimde sıklıkla tercih edilen ve şık duruşuyla ilgi çeken sentetik ve naylon kumaşlı ürünlerden ise kesinlikle uzak durulmalıdır. Deri solunumunu engelleyen bu kumaş türleri özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde kaşıntı, pişik, alerji ve egzama gibi cilt rahatsızlıkları oluşturuyor. Bu nedenle pamuklu olmayan iç giyim ürünlerinin yalnızca özel günlerde kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Doğru beden seçimi çok önemli

İç giyim ürünlerinde kullanıcının kendi beden ölçüsüne uygun olan parçaları seçmesi hem sağlık hem de konfor açısından oldukça önemli. Kullanıcının kendi bedenini tam olarak bilmemesi ve bu nedenle dar ürünleri tercih etmesi vücutta rahatsızlık yaratırken, birtakım sağlık sorunlarına da neden oluyor. Vücudu sıkıca saran ve hava dolaşımına izin vermeyen ürünler nemi tende sabit tutarak, ciltte bakteri ve enfeksiyon oluşmasına zemin hazırlıyor. Aynı zamanda çok sıkı olan iç çamaşırlar sürtünme ve tahriş gibi sorunlar oluşturarak kullanıcının rahat hareket etmesini engelliyor. Bu nedenle iç giyim ürünleri alırken bedeninize en uygun parçaları seçmelisiniz. Eğer bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığınızı düşünüyorsanız, alışveriş sırasında ilgili kişilere danışabilirsiniz.

Renkli iç giyim ürünlerine dikkat!

Renkli ve eğlenceli desenli iç giysiler genellikle en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Her ne kadar hoş ve şık görünse de bu ürünlerin üretiminde kullanılan boyaların sağlık için risk taşıdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tekstil boyalarının içinde bulunan ve kanserojen maddeler içeren azo boyar maddeler ter ile vücuda girerek, kanser gibi ciddi sağlık sorunları yaratıyor. Bu nedenle iç giyimde kanserojen madde içeren ürünlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Sağlığa zararlı kimyasal maddelerin kullanılmadığı ve azo testinden geçen ürünler tercih edilmelidir.

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