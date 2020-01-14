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GeriMakyaj Hızlıca Makyaj Yapma Taktikleri
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Hızlıca Makyaj Yapma Taktikleri
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Hızlıca Makyaj Yapma Taktikleri

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Hızlıca Makyaj Yapma Taktikleri

"Hızlı bir şekilde makyaj yapmanızı gerektirecek durumlar ile her zaman karşılaşabilirsiniz. Hızlı ama bir o kadar güzel bir makyaj elde etmek istiyorsanız aşağıda vereceğimiz etkili taktiklere bir göz atın."

Bazı makyaj uygulamalarını atlayın

Makyaj yaparken göz farı, kontur ve makyaj bazı sürmek gibi uygulamaları atlayabilirsiniz. Hızlı bir makyajda önceliğiniz uykusuzluk ve yorgunluk gibi nedenlerden oluşan göz altı torbalarınıza kapatıcı sürmek olsun. Göze çarpan sivilce ve lekelerinizi fondöten yardımıyla kapatabilirsiniz.

Highlighter kullanın

Hızlı bir makyaj için yüzünüzü oldukça sade tutmaya özen gösterin. Yüzünüzün T bölgesine ve elmacık kemiklerinize highlighter sürerek ışıltılı ve canlı bir görüntüye sahip olabilirsiniz.

Mat bir allık kullanın

Yüzünüzdeki sivilce ve lekeleri saklamanın en iyi yollarından biri mat bir allık veya bronzlaştırıcı kullanmaktır. Bu makyaj hilesi sayesinde hızlı yapılan makyajınızda cilt kusurlarınız daha az dikkat çekici bir hale gelecek.

Hızlıca Makyaj Yapma Taktikleri

Kirpiklerinizi kıvırın

Kirpiklerinize maskara sürecek zamanınız yoksa benzer etkiyi kirpiklerinizi kıvırarak elde edebilirsiniz.

Göz farı

Göz farı sürmek makyajınızın olmazsa olmazları arasında yer alıyorsa tek renkli ve açık renkte farlar tercih edin. Aksi halde koyu tonlardaki farlar göz çevrenize yayılıp kötü bir görünüm oluşturabilir.

Dudak kalemi kullanmayın

Dudak kalemiyle dudakları çerçevelemek zaman kaybına yol açacağı için renkli bir nemlendirici ruj ile 5-10 saniyede harika parıltılı dudaklar elde edebilirsiniz.

Güçlü Tırnaklar İçin 6 İpucuTırnaklar, el güzelliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bakımsız, kırılan, soyulmuş ya da sararmış tırnaklara sahip olmayı hiçbirimiz istemeyiz. Eğer güçsüz tırnaklara sahipseniz önereceğimiz 6 adımı mutlaka denemelisiniz.
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