Harbiye'de Yine Yeniden Müzik Zamanı

Açılışını 29 Eylül’de Sıla’nın yapacağı Kerki Solfej Harbiye Konserler sırasıyla Ayta Sözeri, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, Zülfü Livaneli, Duman gibi değerli isimlerle devam edecek ve 15 Ekim’deki Kenan Doğulu konseri ile son bulacak. Başarılı komedyen Tolga Çevik ise 8 Ekim akşamı gerçekleştireceği gösterisi ile Harbiye’de sevenleriyle buluşacak.

Kerki Solfej’in yaz coşkusunu sonbaharda da devam ettireceği konserlerde yine müzik ve gösteri şöleni yaşanacak.