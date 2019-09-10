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Harbiye'de Yine Yeniden Müzik Zamanı

Hürriyet Haber
10.09.2019 - 11:41 | Son Güncelleme:

Bu yıl ilki 30 Haziran’da başlayan Kerki Solfej Harbiye Konserleri’nin ikinci yarısı için geri sayım başladı. Kerki Solfej 29 Eylül- 15 Ekim arası yine Türk müziğinin en sevilen isimlerini Harbiye’de ağırlayacak.

Bu yıl ilki 30 Haziran’da başlayan Kerki Solfej Harbiye Konserleri’nin ikinci yarısı için geri sayım başladı. Kerki Solfej 29 Eylül- 15 Ekim arası yine Türk müziğinin en sevilen isimlerini Harbiye’de ağırlayacak.

Açılışını 29 Eylül’de Sıla’nın yapacağı Kerki Solfej Harbiye Konserler sırasıyla Ayta Sözeri, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, Zülfü Livaneli, Duman gibi değerli isimlerle devam edecek ve 15 Ekim’deki Kenan Doğulu konseri ile son bulacak. Başarılı komedyen Tolga Çevik ise 8 Ekim akşamı gerçekleştireceği gösterisi ile Harbiye’de sevenleriyle buluşacak.

Kerki Solfej’in yaz coşkusunu sonbaharda da devam ettireceği konserlerde yine müzik ve gösteri şöleni yaşanacak.

  • 29 Eylül 2019 Pazar İstanbul Harbiye Sıla
  • 30 Eylül 2019 Pazartesi İstanbul Harbiye Sıla
  • 1 Ekim 2019 Salı İstanbul Harbiye Ayta Sözeri
  • 2 Ekim 2019 Çarşamba İstanbul Harbiye Mabel Matiz
  • 3 Ekim 2019 Perşembe İstanbul Harbiye Mabel Matiz
  • 4 Ekim 2019 Cuma İstanbul Harbiye Sıla
  • 5 Ekim 2019 Cumartesi İstanbul Harbiye Sıla
  • 6 Ekim 2019 Pazar İstanbul Harbiye Sıla
  • 7 Ekim 2019 Pazartesi İstanbul Harbiye Mor ve Ötesi Senfonik
  • 8 Ekim 2019 Salı İstanbul Harbiye Tolga Çevik
  • 9 Ekim 2019 Çarşamba İstanbul Harbiye Zülfü Livaneli
  • 10 Ekim 2019 Perşembe İstanbul Harbiye Duman
  • 14 Ekim 2019 Pazartesi İstanbul Harbiye Zülfü Livaneli
  • 15 Ekim 2019 Salı İstanbul Harbiye Kenan Doğulu
Etiketler: harbiye konserleri , Kerki Solfej Harbiye Konserleri

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