Hangi Ay Hangi Burç?

Hangi burç, hangi aya denk geliyor? İşte aylara göre burçlar...



Koç

21 Mart - 20 Nisan



Boğa

21 Nisan - 20 Mayıs



İkizler

21 Mayıs - 21 Haziran



Yengeç

22 Haziran - 22 Temmuz



Aslan

23 Temmuz - 22 Ağustos



Başak

23 Ağustos - 22 Eylül



Terazi

23 Eylül - 23 Ekim



Akrep

24 Ekim - 22 Kasım



Yay

23 Kasım - 21 Aralık



Oğlak

22 Aralık - 20 Ocak



Kova

21 Ocak - 18 Şubat



Balık

19 Şubat - 20 Mart

Koç

Zodyak’ın ilk burcu Koç’tur. Enerjik ve hareketli yapıları ile dikkat çekerler. Egoları çok gelişmiştir. Hatalarını kabul etmezler ve bencil davranışlar sergilerler. Koç burçları çok pratiktirler. Hayatlarına canlılıklarıyla ve girişimcilikleriyle yön verirler. İlgilendikleri konularda oldukça yaratıcıdırlar. Başka insanların girmekten çekineceği projelere imza atmaktan hoşlanırlar.

Yaptıkları işlerde sürekli kendilerini kanıtlamak isterler. Bir işe başlarken eğer ayrıntılı plan yaptılarsa, güçlü ve hareketli yapıları sayesinde çok üretken olabilirler. Dik başlılıkları, bencillikleri ve asi tavırlarından dolayı zor duruma düşebilirler ve böyle zamanlarda başladıkları işleri sonuçlandırmakta güçlük çekerler. Çoğu zaman da sonuçlandırmadan bırakırlar. Sürekli kendilerini ön plana çıkartmak isterler. Bu sebeple olayları abartarak yada değiştirerek anlatırlar. Lider ve otoriterlerdir.

Başkaları üzerinde otorite kurmaktan hoşlanırlar. Özgürlüklerine çok düşkündürler. Aşırı kıskançtırlar. Sürekli hareketli olduklarından boş zamanlarını sosyal aktivitelere katılarak ve spor yaparak değerlendirirler. Bu sayede atletik ve alımlı vücuda sahiptirler.

Boğa

Boğa’lar maddiyata çok önem verirler. “Sahip olma” onların yaşam felsefesidir. İşlerine düşkündürler ve çok sabırlıdırlar. Başladıkları işleri disiplinli, metanetli ve sabırlı olmalarından dolayı sonuna kadar devam ettirirler. Fakat risk almaktan pek hoşlanmazlar, kendilerini emniyette hissetmek isterler. Güvenilir ve merhametlidirler.

İnsanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Kararlı, güvenilir ve sıcakkanlı olduklarından çevreleri tarafından aranan insanlardır. Somut konulara karşı ilgililerdir. Bu sayede de ruhsal olarak doyuma ulaşmışlardır. Rahatlıklarına düşkün olan Boğa’lar, lüksten ve konfordan keyif alır. Para, düşledikleri rahata ulaşmak için sadece bir araçtır.

Dikkatli olmalarından dolayı çok fazla hata yapmazlar ve fırsatları değerlendirmekte ustadırlar. Diğer burçlara oranla daha az hareketli olan Boğa’lar kilo almaya eğilimlidirler. Beslenmelerine dikkat etmedikleri takdirde kalın bir vücuda sahip olurlar.





İkizler

İkizler insanları hızlı düşünüp hızlı hareket ederler. Tez canlıdırlar. Aynı an da birden fazla işle uğraşabilirler. Her işe kolaylıkla uyum sağlarlar. Fakat sürekli fikir değiştirirler. Bu sebeple değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. İkizler insanlarını anlamak zordur; çok mutlu oldukları bir anda aniden mutsuzluğa kapılabilirler. Yanlış anlaşılmaya müsaittirler.

Bilgisi olmadığı konuları son derece ustaca gizleyebilirler. Tam olarak bilmedikleri konuda ustaca bilgi verip, dinleyenleri akıcı ve etkili konuşmasıyla rahatlıkla ikna edebilirler. Gerçek düşüncelerinden çok, diğer insanların duymak istediklerini söylerler. Çabuk kavrayan zekaya sahiptirler. Çekici ve mantıklıdırlar.

Sürekli karar değiştiren İkizler insanları, uzun süreli çalışmalar yapamaz. Maddi konularda da değişkendirler. Bazen çok cimri olabilirken bazen çok bonkördürler. Hareketli olmalarından dolayı sağlıklıdırlar ve güzel bir fiziğe sahiptirler.

Yengeç

Aşırı bir şekilde alıngan, hassas ve evhamlı olan Yengeç’lerin sezgileri oldukça kuvvetlidir. Sorumluluklarının bilincindedirler. Etrafındaki insanlardan da sorumluluk beklerler. Ayrıntılara önem verdiklerinden işlerinde başarılıdırlar. Aşırı duygusal ve duyarlıdırlar. Etkileşim içinde oldukları insanlarda duyarlılık ve iyi niyet ararlar. Kendilerini iyi hissettiklerinde yardımsever, sıcakkanlı, anlayışlı, neşeli düşünceli ve anlayışlıdırlar.

Fakat hiç sebep olmaksızın alıngan ve somurtkan olabilirler. Arkadaşlarına değer verip sevmelerine karşın bunu pek belli etmezler. Sabırlı ve nazik olan Yengeç’ler tartışmalardan ve eleştirilmekten hoşlanmazlar.

Alıngan yapıları sayesinde kolay kırılırlar, kendilerini kıranları zor affederler. Kendilerine yapılan hareketleri kolay kolay unutmazlar. Tepkileri mantıklı değil duygusaldır. Ailelerine aşırı bağlıdırlar, evcimendirler. Aşırı hassas olmalarından dolayı depresyon eğilimlidirler.

Aslan

Önderlik ve diktatörlük yapmaktan hoşlanan Aslan’lar, çevresindeki insanların hayatlarını da onlar adına planlamak isterler. Her şeye karışırlar. Mağrurdurlar. Emir almaktan hoşlanmaz ve yönetmeyi çok severler. Organizasyon yapmaktan hoşlanırlar. Herkese söz hakkı verirler fakat en son sözü kendileri söyleyerek isteklerini başkalarına kabul ettirmeye çalışırlar.

Çevresiyle ilgilidir ve yardım etmekten hoşlanırlar. Merhametli, neşeli, sevecen ve iyimserdirler. Kendilerine hatalı davranılsa bile dostane tavır sergilerler. İyi niyetlerinin suistimal edilmesinden hoşlanmazlar ve böyle bir durumla karşılaştıklarında sert bir şekilde karşılık verirler. Yönetici gezegenleri Güneş’in etkisiyle en zor zamanlarında aydınlığa çıkarlar, oldukça şanslıdırlar.

Çalışmaktan hoşlanırlar ve iş konusunda başarılıdırlar. Dış görünüşlerine önem verdiklerinden onları her zaman bakımlı görebilirsiniz fakat bu yüzden kolay kolay para biriktiremezler. Her şeyin en iyisini severler. Aslan’lar oyun kurmayı, yönetmeyi ve kural koymayı gerektiren takım sporlarında başarılıdır. Fiziksel çekiciliği onları daha mağrur ve kendini beğenmiş kılar.





Başak

Detaycı, dikkatli, çalışkan ve zeki olan Başak’lar iş konusunda oldukça başarılıdırlar. Başarıya ulaşmak için ellerinden gelenleri yaparlar. Pratiklikleri sayesinde gerektiğinde olaylara anında müdahale ederler. Yardım etmeyi severler ve insanlara yardım ederken onlardan da mükemmellik beklerler. Çalışmayı ve üretmeyi seven Başak’lar yaşamları boyunca dinlenmeden çalışırlar. Tembellik yapmak onlara zor gelir. Aşırı detaycı olmaları ayrıntılara takılı kalmalarına neden olsa da genelde sağlam adımlar atmasına yardımcı olur.

Arkadaşlarını seçerken de titiz davranır, zor beğenen yapıları vardır. İlişkilerinde mesafeli olmayı severler. Kurallara bağlıdırlar. Kimsenin kendilerini kullanmasına izin vermezler. Geleceklerini garanti altına almak için para biriktirirler. İsrafa karşı oldukları için tüketim konusunda lükse kaçmaktan hoşlanmazlar.

Tutumlulukları bazen cimrilik derecesine ulaşabilir. Yaşadıkları ortam ve temizlik konusunda da aşırı titizlerdir. Doğru beslenmeye ve temizliğe önem veren Başak’lar, oldukça sağlıklıdırlar. Kendilerine özen gösterirler. Kuralcı yapıları dış görünüşlerine de yansır. Onları dağınık görmek neredeyse imkansızdır.





Terazi

Terazi’ler dengeye önem verirler. Bir konu hakkında olayları ölçmeden, tartmadan, denge kurmadan karar vermezler. İlişkilerinde de dengeye önem verdiklerinden güçlü adalet duygularına sahiptirler. Haksızlığa tahammül edemezler ve herkese adil davranırlar. Kolay sinirlenmezler, genelde naziktirler fakat ısrar ve zorlanmaktan hoşlanmazlar. Bu gibi durumlarla karşılaştıklarında sabır ve nezaketlerini yitirebilirler. İyi bir konuşmacıdırlar, sakin ve yumuşak sözlerle dinleyenleri etkileyebilirler.

Aşırı meraklı olduklarından başkalarının hayatlarına girmekten çekinmezler. Hayatlarındaki her şeyin güzel olmasını isterler ve arkadaşlarının sahip olduğu güzel şeyleri kıskanıp onlara ulaşmak için türlü yollara başvurabilirler. Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar, dostluğa önem verirler. Onlar için denge ve uyum arkadaş seçiminde de önemlidir. Son derece bonkördürler, arkadaşları için paralarını gözlerini kırpmadan harcayabilirler. Yeni şeyler öğrenmekten hoşlandıkları için çabuk öğrenirler ve bu sayede de işlerinde başarılı olurlar.

Terazi’ler; cazibeli ve estetiklerdir. Girdikleri ortamlarda hemen fark edilirler. Çekici ve büyüleyicidirler. Kendileri has tarzları vardır. Bu yüzden modayı takip etmek yerine kendilerine yakışanı tercih ederler. Terazi’lerin fiziksel yapıları çok güçlü olmasına karşın, güçlü değillerdir ve hastalıklara karşı dirençsizdirler.

Akrep

Akrep’lerin yaşamın her alanında tutkuları vardır. Arzulu, kararlı, enerjik, kendilerine güvenen insanlardır. Cesurdurlar, tutuğunu koparırlar ve başladıkları işleri yarım bırakmazlar. Güçlerini bakışlarından anlamak kolaydır, bakışlarıyla duygu ve düşüncelerini karşı tarafa kolayca iletebilirler. Mantığıyla hareket etse de aşırı duygusaldır ve duygularına kapılırlarsa tehlikeli olabilirler. Dürüstlüğe önem verirler; ukala, ikiyüzlü ve kendini beğenmiş insanlardan hoşlanmazlar. Doğru bildikleri konularda taviz vermezler. Her şeye karşı aşırı kuşkucudurlar. Kolay kolay inanmazlar fakat inandıkları konuları da sonuna kadar da savunurlar. Çalışmalarında özenli ve sabırlıdırlar.

Amacına ulaşmak için elinden gelen her şeyi yaparlar fakat gösterişten uzak dururlar. Lüks ve gösterişli yaşamı sevmelerine rağmen, bunu gösteriş için değil kendilerini başarılı ve iyi hissetmek için yaparlar. Cinselliğe aşırı düşkündürler, ihtiraslı ve çok kıskançtırlar. Arkadaşlarının güvenini kolayca elde ederler çünkü sır tutmasını bilirler fakat arkadaşlarına karşı da kuşkucudurlar. Bu yüzden düşüncelerini paylaşmaktan çekinirler. Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Fiziksel olduğu kadar manevi açıdan da güçlüdürler.

Ölümü bir son olarak görmezler bu yüzden de ölümden korkmazlar. Akrep’ler hastalıklardan nefret ederler ve hastalandıklarında hasta olduğunu kabul etmezler; dinlenmek yerine çalışmalarına devam ederler. Kendi güçlerini sınayabilecekleri, mücadele ve cesaret gerektiren sporlardan hoşlanırlar. Sıra dışı görünüme sahip Akrep’leri bakışlarından tanımak mümkündür.

Yay

Yay’lar başkalarının zorlandığı konuları bile kısa sürede kavrar ve çözümler üretirler. Kavrama yetenekleri ve becerileri sayesinde her işin üstesinden kolayca gelebilirler. Dikkatsizce riske atılabilirler fakat hatalarından dersler çıkarmayı da bilirler. İçtenlikleri ve iyimserlikleriyle birçok arkadaş edinebilirler. Özgürlüğüne aşırı düşkün olan Yay’lar kısıtlanmaktan ve emir almaktan hoşlanmazlar. Dikkatsiz, kaprisli ve patavatsızdırlar. Çabuk sinirlenirler, kısa sürede sakinleşirler, kin tutmazlar.

İnsanlarla çok kolay iletişim kurabilir. Keşfedilmemiş konuları araştırmayı, seyahat etmeyi, farklı yerleri görmeyi, yeni insanlarla tanışmayı, değişik kültürler öğrenmeyi severler. Para konusunda çok cömerttirler ve savurgandırlar. Yay’lar aynı anda birçok konu ile ilgilenebilirler. Bu da bilmedikleri şeyleri öğrenme merakındandır.

İlgisini çekmeyen konularda sıkılırlar ve sıkıldıkları belli etmekten kaçınmazlar. Yay’lar hareketli olmalarından dolayı daima formdadırlar ve hareketli yapıları sayesinde tüm sporlarla ilgilenebilirler. Ancak açık hava sporlarını çok severler. Kendine olan güvenleri ve iyi niyetleri yüzleri yansımıştır.

Oğlak

Oğlak’lar işleri ile çok meşgul olurlar. Tembellik yapmaktan hoşlanmazlar, boş zamanlarında bile yapacak işleri mutlaka vardır. İşleriyle çok meşgul olmalarından dolayı ve utangaç yapıları yüzünden insanlarla ilişki kurmakta zorlanırlar. Fakat güvenilir ve dürüst olmalarından dolayı dostlarıyla sağlam ilişkiler kurarlar, asla yalnız kalmazlar. Çok büyük sırları bile saklayarak arkadaşlarına güven verirler ve karşılarındakinden de güven beklerler. Ciddi, tutucu, karamsar ve güçlü iradeleri vardır.

Çalışkandırlar; çok gelişmiş ödev duyguları vardır, hedeflerine ulaşmak için hiç yorulmadan saatlerce çalışabilirler. Bu sayede başkalarının saygısını kazanırlar. Para konusunda eli açık ve yardımseverler olmalarına rağmen tutumludurlar ve tasarrufu severler. Erken yaşlarda geleneklere, kurallara ve düzenlemelere adapte olurlar.

Hastalıklara karşı dirençlidirler. Dişleriyle ve kemikleriyle ilgili problemler yaşayabilirler. Bu yüzden sürekli egzersiz yapmaları ve kemik sistemini güçlendirmeleri gerekir. Kilo problemleri yoktur. Güzel yüz hatlarına sahiptirler.

Kova

Sınırsız hayal güçleri olsa da Kova’lar gerçekçi, ileri görüşlü ve akılcıdırlar. Bencil olmayan Kova’lar, insanlara olan sevgileri ile tanınırlar. İnsanları mutlu etmeyi; ırk ve cinsiyet gözetmeksizin bütün insanların aynı imkanlara sahip olmasını isterler. Hümanist, idealist ve entelektüellerdir. Modern görünüşlerine rağmen dik kafalı, inatçı ve sabit fikirlilerdir. Herkesle kolayca iletişim kurabilirler fakat ne kadar samimi ve dostça davransalar da arada mutlaka mesafe bırakırlar.

Kısıtlanmaktan hoşlanmayan Kova’lar özgürlükleri için her türlü özveride bulunurlar. Bir kişiye bağlanmaktan hoşlanmazlar. Bu yüzden de aile yaşamı zor gelir. Yeniliklere ve değişikliklere açık olsalar da alışkanlıklarını kolay değiştirmezler. Çok yönlü oluşlarından zor anlaşılırlar. Dürüst ve güvenilirlerdir. Kendi işlerini yapmaktan büyük keyif alırlar.

Maddiyata önem vermezler. Kova’ların çok fazla sağlık sorunları olmaz. Çünkü hastalıklara karşı dayanıklı ve tedbirlidirler. Farklılığı seven Kova’lar farklı spor ve aktivitelerden hoşlanırlar.

Balık

Balıklar aşırı duygusaldırlar. Hayal kurma yetenekleri sayesinde sanata karşı eğilimlidirler ve ince ruhludurlar. Arkadaşlık duygularına önem verirler ve yapılan hataları affetmezler. Çok iyi niyetlidirler, anlayışlıdırlar ve herkesle iyi geçinirler. Her ortama çok çabuk uyum sağlarlar. Kolay dağılırlar ve başarılı olmak için motivasyona ihtiyaçları vardır. Mistik güçleri çok fazladır. Sezgileri çok güçlüdür. Yaşamları boyunca yeni şeyler öğrenmek için çalışırlar. Aynı hataları sürekli yinelerler, ders almayı beceremezler.

Geleneklerine ve alışkanlıklarına önem verdiklerinden değişikliklerden hoşlanmazlar. Merhametlidirler ve insanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Estetik zevkleri gelişmiştir. Rahatına fazlasıyla düşkündürler. Evcimendirler, aile bağları güçlüdür ve sadıktırlar. Toplum içinde dikkat çekmekten ve takdir edilmekten hoşlanırlar. Politika ve sanat konusunda duyarlıdırlar. İşini gerçekten severse çok başarılı olabilir. Paraya ve maddiyata önem vermezler. Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı hassas olduklarından ellerindeki son kaynağı bile başkaları için harcamaktan çekinmezler.

Hastalıklara ve ilaçlara karşı dayanıksızdırlar. Güçsüz bir vücut yapıları olduğu için çok kolay hastalanabilirler. Duygusal hassasiyeti ve duyarlılığı yüzünden sinir sistemleri kolayca yıpranabilir. Balık’lar için deniz sporları uygundur. Bunların yanında meditasyon ve yoga yapmalarında fayda vardır.





