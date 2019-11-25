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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları
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Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları

"25 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 25 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 25 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 25 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Akrep burcu 25 Kasım yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 25 Kasım günü neler bekliyor? İşte 25 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 25 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 25 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Akrep burcu 25 Kasım yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 25 Kasım günü neler bekliyor? İşte 25 Kasım günlük burç yorumlarınız... 

25 Kasım Koç burcu yorumu

Her olumsuzluk içinde olumlu bir duygunun barındırdığı bir olgudur.

25 Kasım Boğa burcu yorumu

Hayatınıza bir farklılık getirmek isteyebilirsiniz.

25 Kasım İkizler burcu yorumu

Duygusallığınızın oldukça yüksek olduğu bir gündesiniz ancak bunu doğru yönlendirmeniz gerektiğini de unutmayın.

25 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

25 Kasım Yengeç burcu yorumu

Parasal konuların tüm gün boyunca etkili olduğu bir gün yaşayabilirsiniz.

25 Kasım Aslan burcu yorumu

Artan ilgi ihtiyacınız sonucu dikkat çekmek için farklı yollara başvurabilirsiniz.

25 Kasım Başak burcu yorumu

Ekip çalışmalarından fazlaca keyif alabileceğiniz ve yaşamanızda ufak tefek değişimler yapabileceğiniz bir gün.

25 Kasım Terazi burcu yorumu

Mücadele içinde olmanız belirlediğiniz hedeflere daha kolay ulaşmanızı sağlıyor.

25 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

25 Kasım Akrep burcu yorumu

Öğrencilik hayatınızla ya da yurt dışı işlemlerinizle ilgili araştırmaların sonucu sizi memnun edebilir.

25 Kasım Yay burcu yorumu

Kuşku, öfke gibi olumsuz duygular tüm benliğinizi sarabilir.

25 Kasım Oğlak burcu yorumu

Hayatınızda biri varsa ciddi adım atmak isteyebilir ve evlilikle ilgili düşünceleriniz gündeme getirebilirsiniz.

25 Kasım Kova burcu yorumu

Gerçek bir ilerleme için sorunları bugün çözün.

25 Kasım Balık burcu yorumu

Romantik ilişkilerde karşı tarafın duygu ve düşüncelerini anlamakta zorluk çekebilir ve çıkarlarınıza göre hareket etmek isteyebilirsiniz. 

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