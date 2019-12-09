Yılın Son Dolunayı: 12 Aralık İkizler Burcu Dolunayı ve Burçlara Etkileri

Akrep: Bu dolunay etkisiyle; stresten uzaklaşmak için motivasyona ihtiyacınız olabilir. Sakin kalmalısınız ve insanların sizleri herhangi bir sebepten sinirlendirmesine izin vermemelisiniz. Bu dönem size karşı gelen her eleştiriye “Ne yapmamı isterdiniz?” diye sorun ve sakince dinleyin. Bazı şeyleri çok daha iyi anlayacaksınız. İşleri sıkıştırmak ya da başkalarına baskı yaratmak sizleri negatif bir insan görüntüsüne sokabilir. Sabırlı olun.



Her şey zamanında olur ve vaktinde gerçekleşir. Güç çekişmelerine karşı dikkatli olmalısınız. İyi bir plan, nezaket ve doğru bir strateji sizleri çok hızlı ilerletebilir. Çünkü bu yönden çok başarılı bir dönemdesiniz. Sadece tuzak olarak güçlü olmak hissine düşer ve bunu birine ispat etmek isterseniz var olan şeyleri de kaybedebilirsiniz. Nezaket ve hoşgörü mutlaka kazanır.