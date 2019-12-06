Yılbaşı İçin 6 Makyaj Önerisi

Dumanlı göz makyajı Çoğu kadının favorilerinden biri olan dumanlı göz makyajı, yılbaşı için de harika bir makyaj seçimidir. Kahverengi tonları ve gri rengi farınızı karıştırarak harika bir görüntü yakalayabilirsiniz. Göz makyajında kullanmak istediğiniz en koyu rengi seçin ve göz kapağının katlanma çizgisine uygulayın ve iyice dağıtmaya dikkat edin. Bu uygulamadan sonra göz kapağınızın ortasına metalik bir gri tonunu iyice dağıtın. Bu makyajın ardından maskara ile kirpik diplerinizi belirgin hale getirin. Rujunuzu ise dudak tonunuzda ve oldukça sade bir renkte seçmeye özen gösterin.