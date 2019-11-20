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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Türkiye'nin İlk ve Tek Sualtı Hayvanat Bahçesi Emaar’da!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Türkiye'nin İlk ve Tek Sualtı Hayvanat Bahçesi Emaar’da!
Etkinlik Rehberi

Türkiye'nin İlk ve Tek Sualtı Hayvanat Bahçesi Emaar’da!

Okullar ara tatile girmişken çocuklar bol bol gezmek, istedikleri kadar oyun oynamak, anneler ve babalar da çocukları için keyifli ve eğitici aktiviteler arıyor.

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Bu tatilde çocukların elinde daha fazla tablet görmek istemeyen ebeveynler için büyüleyici bir dünyanın kapıları Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde açılıyor.

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Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’ne indirimli giriş bileti almak için vakit kaybetmeden bu linki tıklayabilirsiniz.
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Yepyeni bir akvaryum deneyimi sunan Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi, dünyanın dört bir yanından gelen tropikal balıklar ile sualtı dünyasını yakından keşfetmenizi sağlıyor.

Bu bir ilandır.

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Kıyı bölgelerde yaşayan köpekbalıklarından denizlerin karanlık ve soğuk sularında yaşayan dev örümcek yengeçlerine, deniz tabanın en meraklı balıkları gobilerden zehirli aslan balıklarına, denizlerin en hızlı türlerinden manta vatolarına kadar binlerce tür ziyaretçileri okyanusların gizemli ve rengarenk dünyası ile buluşturuyor.

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Kayalık Kıyılar, tünel akvaryumun da içinde bulunduğu Ana Tank, Denizanası Galerisi, Ormanlar, Nehirler ve Şelalaler, Penguen Adası, Timsah Krallığı ile 7 farklı tematik bölümden oluşan akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi 200 türden 20.000’in üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapıyor.

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Bu kadar çeşitli deniz canlısını bir arada görmek için hemen bu linke tıklayabilir, biletinizi herkesten daha ucuza alabilirsiniz.
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Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi, kıyı bölgelerde yaşayan köpekbalıklarından denizlerin karanlık ve soğuk sularında yaşayan dev örümcek yengeçlerine, deniz tabanın en meraklı balıkları gobilerden piranalara, denizlerin en hızlı türlerinden manta vatozlarına kadar binlerce tür ziyaretçileri okyanusların gizemli ve rengârenk dünyası ile buluşturuyor.

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Üstelik buraya Anadolu Yakasının birçok noktasından ücretsiz shuttle servis imkânı da var!

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Ara tatili hem çocuklar hem de yetişkinler için çok eğlenceli hale getirecek olan bu aktivite için bu linke uğrayabilir, daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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