Tırnak Sorunlarınız Size Ne Anlatıyor?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tıpkı cildiniz ve saçlarınız gibi tırnaklarınıza da uygun bakımı yapmanız gerekir. Tırnaklarınız görünümünüzün bir parçasıdır ve sağlık durumunuzu da yansıtır. Eğer tırnaklarınız ayrılıyor, çatlıyor veya büyümeyi reddediyorsa sağlığınız yolunda gitmiyor olabilir. Tırnak renginde ve şeklinde herhangi bir değişiklik altta yatan bir sorunu ortaya çıkarabilir.
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1
Tırnaklarınızda meydana gelen sorunlar size ne anlatıyor? İşte cevaplar…
2
Tırnakların kalınlaşması ve renk değiştirmesi
Tırnaklar sadece estetik açıdan değil aynı zamanda koruyucu kalkan görevi yaparak parmak uçlarınızı darbelere karşı korurlar. Tırnaklarınızdaki kalınlaşma veya renk değişikliği gibi durumlar anemi, kalp hastalığı, börek hastalıkları ve diyabetin belirtisi olabilir.
3
Sarı tırnaklar
Sarı tırnaklar sedef hastalığını, tiroit hastalığını veya akciğer hastalıklarının habercisi olabilir.
4
Kuru ve kırılgan tırnaklar
Kuru ve kırılgan tırnaklar mantar enfeksiyonu ve toksin oluşumuna neden olabilir. Ayrıca biotin, A vitamini veya C vitamini eksikliğinden de kaynaklanabilir.
5
Tırnak şekliniz
Tırnaklarınız aşağı doğru kıvrılırsa enflamatuar bağırsak rahatsızlıkları veya karaciğer rahatsızlığınız olabilir. Tırnağınızdaki yatay sırtlar çinko eksikliği veya kontrolsüz diyabetin bir işaretidir. Dikey sırtlar ise magnezyum veya B12 vitamininin eksikliğinden meydana gelir.
6
Tırnaklarınızı sağlıklı tutmanın yolları
-Düzenli tırnak bakımı sağlığınızı ve görünümünüzü iyileştirebilir.
-Ton balığı, somon ve avokado gibi biotin ve esansiyel yağ asitleri bakımından zengin yiyecekler tüketin.
-El kremi ve manikür yağını güzellik rutininizin bir parçası haline getirin.
-Oje kullanmadan önce mutlaka bir koruyucu kullanın.
-Tırnak etlerinizi nemli tutmak için yatmadan önce krem sürün. Bulaşıkları yıkarken veya ev işlerini hallederken eldiven kullanın. Deterjanlardaki kimyasallar tırnaklar ve çevresindeki dokuları zayıflatır.