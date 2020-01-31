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GeriCinsellik Seks Yapmak İçin 13 Bilimsel Neden
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Seks Yapmak İçin 13 Bilimsel Neden
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Seks Yapmak İçin 13 Bilimsel Neden

Sek yapmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi hissettirir, mutlu eder, tatmin olmanızı sağlar. Hatta uzmanlar seks yapmanın stresi azalttığını, depresyonu önlediğini ve daha formda hissetmemize neden olduğunu söylüyor. Seks yapmanın faydaları bunlarla bitmiyor! İşte seks yapmak için 13 bilimsel neden...

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1Kilo almanızı engelliyor

Kilo almanızı engelliyor

Sadece yarım saatlik bir seks, ortalama 200-250 kalori yaktırıyor. Seks sırasında pek çok vücut kası ve iskelet sistemi koordineli olarak çalışarak adeta yoğun bir egzersiz yapıyorlar. Bunun sonucunda düzenli seks, vücudun forma girmesini sağlıyor.

2Kalp-damar sağlığını koruyor

Kalp-damar sağlığını koruyor

Belfast Queen’s Üniversitesi’nde 1000 erkek üzerinde yapılan çalışma, haftada 3 ve daha fazla seks yapan erkeklerde kalp krizi riskinin yüzde 50 azaldığını ortaya koydu. Öte yandan düzenli seks hayatı, kadın ve erkeklerde felç riskini de azaltıyor. 

3Uykusuzluk probleminizi gideriyor

Uykusuzluk probleminizi gideriyor

Cinsel ilişki sırasında salgılanan endorfin ile vücut rahatlıyor ve uykuya geçiş kolaylaşıyor.

Koku duyusu gelişiyor

Orgazm sırasında beynin hipofiz bölgesinden salgılanan prolaktin hormonu sayesinde beynin koku alma merkezi uyarılıyor ve bu şekilde düzenli seks sonrasında kişilerde koku alma duyusu gelişiyor.

4Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Araştırmalar, haftada en az bir kez seks yapmanın bağışıklık sistemi üzerinde %30 oranında arttırıcı etki yaptığını söylüyor.

Doğal ağrı kesici

Sevişmek istemediğinizde "Başım ağrıyor" diyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü cinsel ilişki ve orgazm olma sırasında salgılanan oksitosin hormonu ve endorfin hormonu, vücutta doğal bir ağrı kesici görevi görüyor.

5Vücudun esnekliği artıyor

Vücudun esnekliği artıyor

Düzenli seks, vücuttaki kasları çalıştırıyor ve vücut esnekliğini artırıyor.

Pelvik kaslarını güçlendiriyor

Seks sırasında pelvis yani leğen kemiği içinde bulunan pek çok kas çalışıyor. Bu şekilde kadınlarda özellikle menopoz sonrası görülen mesane, rahim ve barsak sarkmaları azalıyor.

6Adet sancılarını azaltıyor

Adet sancılarını azaltıyor

Evet, yanlış duymadınız. Düzenli seks hayatı olan kadınlar, regl döneminde çok daha az ağrı çekiyor. Stanford Üniversite’sinde yapılan bir araştırmada haftada en az bir kez seks yapan kadınların adet döngülerinin, ayda bir kez yapanlara oranla daha düzenli olduğu da saptandı. Yani seksi regl ağrılarını azaltırken aynı zamanda regl takviminizi de düzene sokuyor. 

7Vajinal kuruluğu azaltıyor

Vajinal kuruluğu azaltıyor

Düzenli seks ile menopoz dönemi sonrasında sıklıkla yaşanan vajinal kuruluk problemlerinin görülme sıklığı azalıyor.

Seks, libidoyu arttırıyor

Yapılan her seks sonrası kişilerde libido artışına neden olan testosteron hormonu artıyor.Özetle, seks, seksi arttırıyor!

8Kendiniz olmanızı sağlıyor

Kendiniz olmanızı sağlıyor

Evet, cinsel ilişki sırasında kendinizi en doğal halinizle; mutlu, agresif, tutkulu ve heyecanlı bir şekilde ortaya koymanız, gün içindeki tüm monotonluklardan kurtulup, kendiniz gibi olmanızı sağlıyor.

Kendinize güveninizi arttırıyor

Sevdiğiniz kişinin sizi fiziksel ve duygusal doyuma ulaştırması güveninizi arttırıyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock 

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