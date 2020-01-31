Seks Yapmak İçin 13 Bilimsel Neden

Adet sancılarını azaltıyor Evet, yanlış duymadınız. Düzenli seks hayatı olan kadınlar, regl döneminde çok daha az ağrı çekiyor. Stanford Üniversite’sinde yapılan bir araştırmada haftada en az bir kez seks yapan kadınların adet döngülerinin, ayda bir kez yapanlara oranla daha düzenli olduğu da saptandı. Yani seksi regl ağrılarını azaltırken aynı zamanda regl takviminizi de düzene sokuyor.