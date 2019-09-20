Sağlıklı Saçlar İçin 10 Etkili İpucu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gür ve parlak saçlar, kadınlar için güzelliğin altın kurallarından biridir. Siz de birkaç basit ama bir o kadar da etkili adımla saçlarınızın daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.
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1
İşte sağlıklı ve güzel saçlar için 10 etkili ipucu…
Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
2
Saçlarınızı koruyun
Saçlarınızı daima güneşten, rüzgardan ve yağmurdan koruyun. Aşırı güneş, sıcak, kirli havaya, yağmura maruz kalmak saçlara zarar verebilr. Tüm bu etkenler, saçlarda kir birikmesine, saç derisinin kurumasına ve saç dökülmesine neden olabilir. Çok sıcak havalarda şapka kullanmaya, yağmurda ise şemsiyesiz çıkmamaya özen gösterin.
3
Saçlarınız ıslakken dikkat edin
Islak saçlar çok hassastır ve kolayca kırılır. Saçlarınızı yıkarken, şampuanlarken çok sert olmayın. Kırılma duş sırasında yapacağınız sert hareketlerle başlar. Ayrıca duştan hemen sonra saçlarınızı taramaktan da kaçının. Bu da saçlarınızın kırılmasına neden olacaktır.
4
Saç kremi kullanın
Her yıkamadan sonra nemlendirici saç kremi kullanın. Bu adımı atlamak saçlarınızın şekle girmesine de engel olur. Ancak saç kremini doğru miktarda ve doğru yöntemle uygulamalısınız. Aksi takdirde çabucak yağlanan saçlara sahip olursunuz. Saç kremini küçük bir miktar olacak şekilde sadece saç uçlarınıza sürün. Saç derinize gelmemesine dikkat edin.
5
Doğru şampuanı bulun
Saçınız için şampuan seçerken, saç cinsinizi, yağlılık-kuruluk oranını göz önünde bulundurun. Doğal içerikli şampuanlar tercih edin. Kullanacağınız saç kremin de şampuanınız ile benzer bir formülasyona sahip olmalı. Bizim önerimiz şampuan ve saç kreminin aynı markaya ait olması olacak. Böylece daha etkili bir sonuç elde edebilirsiniz.
6
Saçlarınızı ısıya maruz bırakmayın
Yüksek sıcaklıktaki fön ile kurutmak, sık sık düzleştirici ya da maşa gibi ürünler kullanmak saçlara sandığınızdan daha fazla zarar verir. Saçlarınızı fönlemeden ya da düzleştirici kullanmadan önce saç koruyucu kremler kullanın. Düzleştirici gibi saç ürünlerini de gerekmedikçe kullanmayın.
7
Çok sıkı toplamayın
Saçlarınızı toplarken çok sıkı tokalar kullanmaktan kaçının. Sıkı saç tokaları, saçınızı gergin bir şekilde geriye çeker ve sürtünmeyi artırır. Bu da kırılmaya neden olur.
8
Örmek en doğal şekil verme yöntemidir
Geceleri uyurken saçlarınızı örerseniz, sabaha doğal dalgalarla uyanırsınız. Böylece saçlarınızı fönlemenize ya da şekil vermenize gerek kalmaz.
9
Saten örtüleri tercih edin
Saten örtülerin, saç kırılmasını önlediği bilinir. Pamuk ve diğer malzemeler sürtünmeden dolayı saçların kırılmasına neden olabilir.
10
Soğuk su saçlar için iyidir
Saçlarınızı yıkarken soğuk su kullanmak daha parlak ve sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.
11
Doğru fırça seçimi
Saçlarınızı taramak için doğal malzemelerden yapılmış fırçalar tercih edin. Plastik olanlardan ise uzak durun.